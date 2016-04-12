Also known as
Captain America: Civil War, Capitán América: Civil War, El primer vengador: La guerra de los héroes, Capitão América: Guerra Civil, Первый мститель: Противостояние, Amerika Kapitány: Polgárháború, Az első bosszúálló: A hősök háborúja, Birinchi qasoskor 3, Birinchi qasoskor: Qahramonlar urushi, Capitaine America: La guerre civile, Captain America 3, Captain America: Civil War 3D, Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng, Captain America: Občanská válka, Captain America: Občianska vojna, Captain America: Serpent Society, Captain America: The Fallen Son, Captain America: Εμφύλιος πόλεμος, Esimene kättemaksja: kangelaste sõda, Hakmarrësi i Parë: Lufta e Heronjve, Kapitan Amerika: Fuqarolar urushi, Kapitan Amerika: Qarşıdurma, Kapitan Amerika: Vətəndaş müharibəsi, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 3D, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Kapten Ameerika: Kodusõda, O Primeiro Vingador: A Guerra dos Heróis, Pirmais atriebējs: varoņu karš, Pirmasis keršytojas: didvyrių karas, Primul răzbunător: Războiul eroilor, Prvi maščevalec: Vojna herojev, Prvi osvetnik: Rat heroja, Sputnik, Stotnik Amerika: Državljanska vojna, The First Avenger: Civil War, The First Avenger: Milkhemet ha'ezrakhim, The first avenger: The war of the heroes, Алғашқы кек алушы: Қарсы күрес, Капетан Америка: Грађански рат, Капитан Америка: Азамат соғысы, Первый мститель: Гражданская война, Перший месник: Протистояння, Първият отмъстител: Войната на героите, 캡틴 아메리카: 시빌 워, シビル・ウォー キャプテン・アメリカ, 美国队长3, 美国队长3：内战, 美國隊長3：英雄內戰, 美队3
После разрушительной… Read more…