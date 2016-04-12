Menu
Poster of Captain America: Civil War
8.1 IMDb Rating: 7.8
26 posters
Captain America: Civil War

Captain America: Civil War

Captain America: Civil War 18+
Synopsis

Political interference in the Avengers' activities causes a rift between former allies Captain America and Iron Man.
Captain America: Civil War - trailer in russian 2
Captain America: Civil War  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 2 hours 27 minutes
Production year 2016
Online premiere 2 September 2016
World premiere 12 April 2016
Release date
5 May 2016 Russia WDSSPR 12+
28 April 2016 Argentina
28 April 2016 Australia
5 May 2016 Azerbaijan
5 May 2016 Belarus
27 April 2016 Belgium 14
5 May 2016 Brazil
29 April 2016 Bulgaria
6 May 2016 Canada
28 April 2016 Chile
6 May 2016 China
5 May 2016 Czechia
5 May 2016 Denmark
6 May 2016 Estonia
29 April 2016 Finland
27 April 2016 France
28 April 2016 Germany
29 April 2016 Great Britain
5 May 2016 Greece
27 April 2016 Hong Kong
12 May 2016 Hungary
6 May 2016 India
29 April 2016 Ireland
6 May 2016 Israel
4 May 2016 Italy
29 April 2016 Japan
5 May 2016 Kazakhstan
6 May 2016 Lithuania
5 May 2016 Malaysia
28 April 2016 Mexico
28 April 2016 Netherlands
29 April 2016 New Zealand
29 April 2016 Norway
4 May 2016 Philippines
6 May 2016 Poland
28 April 2016 Portugal
6 May 2016 Romania
5 May 2016 Singapore
27 April 2016 South Korea
29 April 2016 Spain
27 April 2016 Sweden
27 April 2016 Switzerland
27 April 2016 Taiwan, Province of China
27 April 2016 Thailand
6 May 2016 Turkey
6 May 2016 USA
5 May 2016 Ukraine
7 August 2020 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $1,155,046,416
Production Marvel Studios, Vita-Ray Dutch Productions (III), Studio Babelsberg
Also known as
Captain America: Civil War, Capitán América: Civil War, El primer vengador: La guerra de los héroes, Capitão América: Guerra Civil, Первый мститель: Противостояние, Amerika Kapitány: Polgárháború, Az első bosszúálló: A hősök háborúja, Birinchi qasoskor 3, Birinchi qasoskor: Qahramonlar urushi, Capitaine America: La guerre civile, Captain America 3, Captain America: Civil War 3D, Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng, Captain America: Občanská válka, Captain America: Občianska vojna, Captain America: Serpent Society, Captain America: The Fallen Son, Captain America: Εμφύλιος πόλεμος, Esimene kättemaksja: kangelaste sõda, Hakmarrësi i Parë: Lufta e Heronjve, Kapitan Amerika: Fuqarolar urushi, Kapitan Amerika: Qarşıdurma, Kapitan Amerika: Vətəndaş müharibəsi, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 3D, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Kapten Ameerika: Kodusõda, O Primeiro Vingador: A Guerra dos Heróis, Pirmais atriebējs: varoņu karš, Pirmasis keršytojas: didvyrių karas, Primul răzbunător: Războiul eroilor, Prvi maščevalec: Vojna herojev, Prvi osvetnik: Rat heroja, Sputnik, Stotnik Amerika: Državljanska vojna, The First Avenger: Civil War, The First Avenger: Milkhemet ha'ezrakhim, The first avenger: The war of the heroes, Алғашқы кек алушы: Қарсы күрес, Капетан Америка: Грађански рат, Капитан Америка: Азамат соғысы, Первый мститель: Гражданская война, Перший месник: Протистояння, Първият отмъстител: Войната на героите, 캡틴 아메리카: 시빌 워, シビル・ウォー　キャプテン・アメリカ, 美国队长3, 美国队长3：内战, 美國隊長3：英雄內戰, 美队3
Director
Anthony Russo
Anthony Russo
Joe Russo
Joe Russo
Cast
Chris Evans
Chris Evans
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Frank Grillo
Frank Grillo
Cast and Crew
Captain America: The Winter Soldier 8.0
Captain America: The Winter Soldier (2014)
Avengers: Infinity War 8.5
Avengers: Infinity War (2018)
Avengers: Age of Ultron 7.8
Avengers: Age of Ultron (2015)
The Avengers 8.3
The Avengers (2012)
Captain America: The First Avenger 7.8
Captain America: The First Avenger (2011)
Iron Man 8.3
Iron Man (2008)
Avengers: Endgame 8.5
Avengers: Endgame (2019)
Ant-Man and the Wasp 7.6
Ant-Man and the Wasp (2018)
Guardians of the Galaxy Vol. 2 8.0
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Iron Man 2 7.7
Iron Man 2 (2010)
Iron Man 3 7.8
Iron Man 3 (2013)
Ant-Man 7.9
Ant-Man (2015)
Marvel's Avengers Movies in Order
Watch Iron Man movies in order

8.1
Rate 134 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  190 In the Action genre  57 In the Sci-Fi genre  29 In films of USA  123
Film Reviews
Weteran Mc 4 August 2025, 03:56
"Первый мститель: Противостояние" - масштабный фантастический боевик от студии #Marvel, выпущенный в 2016 году.

После разрушительной… Read more…
Patronm4 17 May 2016, 02:11
Саундтрек никакой, не запомнил ни одного момента. Графика по непонятным причинам иногда сильно хромает, изначально заметил лично в кино, скинув всё… Read more…
Captain America: Civil War - trailer in russian 2
Captain America: Civil War Trailer in russian 2
Captain America: Civil War - russian fragment - "противники"
Captain America: Civil War Russian fragment - "противники"
