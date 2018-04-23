Avengers: Infinity War

, 2018
Avengers: Infinity War
USA / Action, Sci-Fi / 18+
Synopsis

As the Avengers and their allies have continued to protect the world from threats too large for any one hero to handle, a new danger has emerged from the cosmic shadows: Thanos. A despot of intergalactic infamy, his goal is to collect all six Infinity Stones, artifacts of unimaginable power, and use them to inflict his twisted will on all of reality. Everything the Avengers have fought for has led up to this moment - the fate of Earth and existence itself has never been more uncertain.

Cast

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Chris Evans
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Chris Pratt
Chris Pratt
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Director Anthony Russo, Joe Russo
Writer Christopher Markus, Stephen McFeely, Stan Lee, Jack Kirby
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2018
Online premiere 31 July 2018
World premiere 23 April 2018
Release date
3 May 2018 Russia WDSSPR 16+
26 April 2018 Argentina +13
3 May 2018 Armenia
25 April 2018 Australia
26 April 2018 Austria
3 May 2018 Azerbaijan
26 April 2018 Bahrain
27 April 2018 Bangladesh
3 May 2018 Belarus
25 April 2018 Belgium
26 April 2018 Brazil
27 April 2018 Bulgaria
26 April 2018 Cambodia
27 April 2018 Canada
26 April 2018 Chile
11 May 2018 China
25 April 2018 Colombia
26 April 2018 Croatia
26 April 2018 Cyprus
26 April 2018 Czechia
26 April 2018 Denmark
26 April 2018 Ecuador
25 April 2018 Egypt
27 April 2018 Estonia
25 April 2018 Finland
25 April 2018 France
3 May 2018 Georgia
26 April 2018 Germany
29 April 2018 Great Britain
26 April 2018 Greece
25 April 2018 Hong Kong
26 April 2018 Hungary
27 April 2018 Iceland
27 April 2018 India
25 April 2018 Indonesia 13+
5 October 2018 Iran
26 April 2018 Ireland
26 April 2018 Israel
25 April 2018 Italy
27 April 2018 Japan
3 May 2018 Kazakhstan
26 April 2018 Kuwait
3 May 2018 Kyrgyzstan
27 April 2018 Latvia
27 April 2018 Lithuania
27 April 2018 Madagascar
25 April 2018 Malaysia
27 April 2018 Mexico
3 May 2018 Moldova
26 April 2018 Morocco
25 April 2018 Namibia
27 April 2018 Nepal
25 April 2018 Netherlands
25 April 2018 New Zealand M
26 April 2018 North Macedonia
25 April 2018 Norway
26 April 2018 Oman
27 April 2018 Pakistan
26 April 2018 Peru
25 April 2018 Philippines
26 April 2018 Poland
25 April 2018 Portugal
26 April 2018 Qatar
27 April 2018 Romania
26 April 2018 Saudi Arabia
26 April 2018 Serbia
26 April 2018 Singapore
26 April 2018 Slovakia
25 April 2018 Slovenia
27 April 2018 South Africa 13
26 April 2018 South Korea
27 April 2018 Spain
27 April 2018 Sri Lanka
25 April 2018 Sweden
26 April 2018 Switzerland
25 April 2018 Taiwan
3 May 2018 Tajikistan
25 April 2018 Thailand
26 April 2018 Tunisia
27 April 2018 Turkey
3 May 2018 Turkmenistan
26 April 2018 UAE
27 April 2018 USA
3 May 2018 Ukraine
26 April 2018 Uruguay
3 May 2018 Uzbekistan
27 April 2018 Venezuela
25 April 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $321,000,000
Worldwide Gross $2,052,415,039
Production Marvel Studios, Jason Roberts Productions, South Pictures
Also known as
Avengers: Infinity War, Мстители: Война бесконечности, Atriebēji: Bezgalības karš, Avengers 3: Infinity War, Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War - Part I, Avengers: la guerre de l'infini, Avengers: Nekonečná vojna, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Avengers: Wojna bez granic, Bosszúállók: Végtelen háború, Ha'nokmim: Milkhemet ha'einsof, Keršytojai: Begalybės karas, Mary Lou, Maščevalci: Brezmejna vojna, Osvetnici: Rat beskonačnosti, Qasoskorlar: Abadiyat jangi, Qasoskorlar: Cheksizlik urushi, Răzbunătorii: Războiul infinitului, Tasujad: Igaviku sõda, The Avengers 3, Vengadores: Infinity War, Vengadores: La guerra del infinito - 1ª parte, Vingadores: Guerra do Infinito, Vingadores: Guerra Infinita, Εκδικητές: Ο πόλεμος της αιωνιότητας, Месники: Війна нескінченності, Осветници: Рат бескраја, Отмъстителите: Война без край, अवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर, 어벤져스: 인피니티 워, アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー, 复仇者联盟3：无限战争, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟3：無限之戰

8.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  46 In the Action genre  19 In the Sci-Fi genre  9 In films of USA  32 In films of 2018  1

