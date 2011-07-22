Menu
7.8 IMDb Rating: 6.9
Kinoafisha Films Captain America: The First Avenger

Captain America: The First Avenger

The First Avenger: Captain America 18+
Synopsis

Steve Rogers, a rejected military soldier transforms into Captain America after taking a dose of a "Super-Soldier serum". But being Captain America comes at a price as he attempts to take down a war monger and a terrorist organization.
Captain America: The First Avenger - trailer in russian 2
Captain America: The First Avenger  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2011
Online premiere 27 July 2011
World premiere 22 July 2011
Release date
28 July 2011 Russia Централ Партнершип 12+
28 July 2011 Australia
28 July 2011 Belarus
29 November 2011 Brazil
22 July 2011 Canada
9 September 2011 China
4 August 2011 Czechia
11 August 2011 Denmark
29 July 2011 Estonia
11 August 2011 Finland K-12
17 August 2011 France
17 August 2011 Germany
29 July 2011 Great Britain
1 September 2011 Greece
4 August 2011 Hong Kong
9 September 2011 Indonesia
29 July 2011 Ireland
4 August 2011 Israel
22 July 2011 Italy
28 July 2011 Kazakhstan
29 July 2011 Lithuania
29 July 2011 Mexico
16 August 2011 Netherlands
28 July 2011 New Zealand M
4 August 2011 Portugal
22 July 2011 Romania 12
28 July 2011 South Korea
5 August 2011 Spain
12 August 2011 Sweden
28 July 2011 Taiwan
22 July 2011 USA
28 July 2011 Ukraine
29 July 2011 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $140,000,000
Worldwide Gross $370,569,774
Production Paramount Pictures, Marvel Entertainment, Marvel Studios
Also known as
Captain America: The First Avenger, Capitán América: El primer vengador, El primer vengador, Captain America, Capitão América: O Primeiro Vingador, The First Avenger, Amerika Kapitány: Az első bosszúálló, Capitaine America: Le premier vengeur, Captain America - Il primo Vendicatore, Captain America: First Avenger, Captain America: Kẻ Báo Thù Đầu Tiên, Captain America: Pierwsze starcie, Captain America: První Avenger, Frostbite, Hakmarrësi i parë, Ilk qisasçı, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Kapitan Amerika: Birinchi qasoskor, Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, Kapitonas Amerika: Pirmasis keršytojas, Kapten Ameerika: Esimene tasuja, Kyaputan Amerika: Za fâsuto Abenjâ, O protos ekdikitis, Pirmais atriebējs, Pirmasis keršytojas, Primul răzbunător, Prvi maščevalec: Stotnik Amerika, Prvi osvetnik, Prvý Avenger, The First Avenger: Captain America, Капетан Америка: Први Осветник, Первый мститель, Перший месник, Първият отмъстител, キャプテン・アメリカ　ザ・ファースト・アベンジャー, 复仇者先锋, 復仇者先鋒, 第一复仇者, 美国队长, 美國隊長
Director
Joe Johnston
Joe Johnston
Cast
Chris Evans
Chris Evans
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Hayley Atwell
Hayley Atwell
Dominic Cooper
Dominic Cooper
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 78 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  497
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

таняc 2 April 2015, 12:51
посмотрела в инете правда на английском.......очередная сказка про дедку с репкой..
фильм либо для младшей группы детсада либо для людей верующих в… Read more…
Foggy 2 April 2015, 12:51
на самом деле первая половина примерно не так уж и плоха...по крайней мере смотрится без откровенного зевания...худенького укололи, англичанка-агент… Read more…
Film Trailers All trailers
Captain America: The First Avenger - trailer in russian 2
Captain America: The First Avenger Trailer in russian 2
Captain America: The First Avenger - trailer in russian
Captain America: The First Avenger Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Captain America: The First Avenger
Stills
