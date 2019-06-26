Menu
Poster of Spider-Man: Far from Home
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.4
Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far From Home 18+
Spider-Man: Far from Home - trailer 2
Spider-Man: Far from Home  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2019
Online premiere 28 June 2019
World premiere 26 June 2019
Release date
4 July 2019 Russia WDSSPR 16+
5 July 2019 Andorra
4 July 2019 Armenia
1 July 2019 Australia
4 July 2019 Azerbaijan
4 July 2019 Belarus
4 July 2019 Brazil
2 July 2019 Canada
28 June 2019 China
4 July 2019 Croatia
4 July 2019 Czechia
2 July 2019 Denmark
5 July 2019 Estonia
5 July 2019 Finland
3 July 2019 France
4 July 2019 Georgia
4 July 2019 Germany
2 July 2019 Great Britain
4 July 2019 Greece
28 June 2019 Hong Kong
4 July 2019 Hungary
4 July 2019 India
2 July 2019 Ireland
4 July 2019 Israel All
10 July 2019 Italy
4 July 2019 Kazakhstan
4 July 2019 Kyrgyzstan
5 July 2019 Latvia
5 July 2019 Lithuania
4 July 2019 Mexico
4 July 2019 Moldova
4 July 2019 Netherlands
3 July 2019 New Zealand M
5 July 2019 Norway
4 July 2019 Portugal
2 July 2019 Puerto Rico PG-13
5 July 2019 Romania
2 July 2019 Singapore
3 July 2019 Slovakia
4 July 2019 Slovenia
2 July 2019 South Korea
5 July 2019 Spain
3 July 2019 Sweden
3 July 2019 Switzerland
3 July 2019 Taiwan, Province of China
4 July 2019 Tajikistan
4 July 2019 Turkmenistan
22 June 2024 UAE TBC
2 July 2019 USA
4 July 2019 Ukraine
4 July 2019 Uzbekistan
5 July 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $160,000,000
Worldwide Gross $1,132,723,226
Production Columbia Pictures, Pascal Pictures, Marvel Studios
Also known as
Spider-Man: Far from Home, Spider-Man: Lejos de casa, Homem-Aranha: Longe de Casa, Человек-паук: Вдали от дома, Ämblikmees: kodust kaugel, Người Nhện: Xa Nhà, O'rgimchak-odam: Uydan yiroqda, Omul-Păianjen: Departe de casă, Örümcek Adam: Evden Uzakta, Pókember: Idegenben, Spider-Man - Loin des siens, Spider-Man: Dalec od doma, Spider-Man: Daleko od domova, Spider-Man: Ďaleko od domova, Spider-Man: Daleko od domu, Spider-Man: Daleko od kuće, Spider-Man: Homecoming 2, Spider-Man: Μακριά από τον τόπο του, Spiderman: Rakhok Me'Ha'Ba'yit, Supaidâman: Fâ Furomu Hômu, Zirnekļcilvēks: Tālu no mājām, Žmogus-Voras: Toli nuo namų, Людина-павук: Далеко від дому, Спайдър-мен: Далече от дома, Спајдермен: Далеко од куће, スパイダーマン　ファー・フロム・ホーム, 新蜘蛛侠2, 蜘蛛人：離家日, 蜘蛛侠：归来2, 蜘蛛侠：英雄归来2, 蜘蛛侠：英雄远征, 蜘蛛侠：远离故乡, 蜘蛛侠2：离家出走, 蜘蛛侠2：英雄离乡, 蜘蛛侠2：远离家乡, 蜘蛛俠：決戰千里
Director
Jon Watts
Cast
Tom Holland
Tom Holland
Zendaya
Jake Gyllenhaal
Martin Starr
Cobie Smulders
Cast and Crew
How to Watch the Spider-Man Movies in Order

Film rating

8.0
Rate 288 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  328 In the Sci-Fi genre  51 In the Action genre  89 In films of USA  213
Film Reviews
Илья Иванов 4 July 2019, 23:23
Фильм отличный, графика отменая, шутки на высоте как всегда, конечно сюжет становится предсказуем, но неожиданные повороты имеются. Две концовки… Read more…
Евгений Стешенко 5 July 2019, 01:07
Нормальный фильм, но уж больно под школоту заточен. Раньше "Человек паук" (с Тоби Магуайером в главной роли), был направлен на более взрослую аудиторию. Моя оценка 7 из 10
Film Trailers
Spider-Man: Far from Home - trailer 2
Spider-Man: Far from Home Trailer 2
Spider-Man: Far from Home - teaser-trailer
Spider-Man: Far from Home Teaser-trailer
