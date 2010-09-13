Menu
7.1 IMDb Rating: 7.1
8 posters
Let Me In

Let Me In

Let me in 18+
Synopsis

A bullied young boy befriends a young female vampire who lives in secrecy with her guardian.
Let Me In - trailer
Let Me In  trailer
Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2010
World premiere 13 September 2010
Release date
25 November 2010 Russia Централ Партнершип 16+
14 October 2010 Australia
25 November 2010 Belarus
15 December 2011 Brazil
1 October 2010 Canada
6 October 2010 France
15 December 2011 Germany
29 October 2010 Great Britain
6 January 2011 Greece
21 October 2010 Hong Kong
5 November 2010 Ireland
30 September 2011 Italy
25 November 2010 Kazakhstan
21 October 2010 Portugal
18 November 2010 South Korea 15
22 October 2010 Spain
1 April 2011 Sweden
1 October 2010 USA
25 November 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $27,093,592
Production Overture Films, Exclusive Media Group, Hammer Films
Also known as
Let Me In, Déjame entrar, Laisse-moi entrer, Ase to kako na bei, At vejde ten pravý, Blood Story, Cô Bạn Bí Ẩn, Deixa-me Entrar, Deixe-me Entrar, Engedj be!, Fish Head, Ielaid mani, Įsileisk mane, Kanıma Gir, Let Me In - Ystävät hämärän jälkeen, Luba mind sisse, Morse, Nopti insangerate, Pozwól mi wejść, Pusti me unutra, Pustite me unutra, Spusti me k sebi, Ystävät hämärän jälkeen, Άσε το κακό να μπει, Впусти мене, Впусти меня. Сага, Пусни ме да вляза, دعني ادخل, モールス, 噬血童話
Director
Matt Reeves
Matt Reeves
Cast
Chloë Grace Moretz
Chloë Grace Moretz
Kodi Smit-McPhee
Kodi Smit-McPhee
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Sasha Barrese
Cara Buono
Cara Buono
