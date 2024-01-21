Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Force of Nature: The Dry 2
5.9
Force of Nature: The Dry 2 - Trailer
Kinoafisha Films Force of Nature: The Dry 2
5.9

Force of Nature: The Dry 2

, 2024
Force of Nature: The Dry 2
Australia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Force of Nature: The Dry 2
5.9
Force of Nature: The Dry 2 - Trailer
Force of Nature: The Dry 2  Trailer

Synopsis

When five women take part in a corporate hiking retreat and only four come out on the other side, Federal Agents Aaron Falk and Carmen Cooper head deep into the Victorian mountain ranges to investigate in the hopes of finding their whistle-blowing informant, Alice Russell, alive.

Cast

Eric Bana
Eric Bana
Falk
Anna Torv
Anna Torv
Alice Russell
Deborra-Lee Furness
Jill Bailey
Robin McLeavy
Robin McLeavy
Lauren
Sisi Stringer
Sisi Stringer
Beth
Jacqueline McKenzie
Jacqueline McKenzie
Carmen Cooper
Richard Roxburgh
Richard Roxburgh
Daniel Bailey
Lucy Ansell
Bree
Jeremy Lindsay Taylor
Eric Falk
Tony Briggs
Ian Chase
Director Robert Connolly
Writer Robert Connolly, Jane Harper
Composer Peter Raeburn
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2024
Online premiere 1 May 2024
World premiere 21 January 2024
Release date
18 April 2024 Russia Экспонента
8 February 2024 Australia M
25 April 2024 Azerbaijan
8 February 2024 Brazil 16
4 April 2024 Bulgaria
10 May 2024 France 12
9 May 2024 Germany 12
8 August 2024 Israel All
14 March 2024 Italy
18 April 2024 Kazakhstan 18+
25 April 2024 Kyrgyzstan
25 April 2024 Moldova
17 May 2024 Poland
10 May 2024 Spain 16
25 April 2024 Tajikistan
8 February 2024 UAE 18ТС
10 May 2024 USA R
4 April 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $5,786,313
Production Arenamedia, Made Up Stories, Pick Up Truck Pictures
Also known as
Force of Nature: The Dry 2, The Dry 2: La fuerza de la naturaleza, A természet ereje: Aszály 2., Aaron Falk 2, Força da Natureza: The Dry 2, Force of Nature, Force of Nature: Oltre l'inganno, Naturaleza salvaje, Sauvage : Canicule 2, Susza 2: Force of Nature, The Dry 2 - Force of Nature, The Dry 2: Força da Natureza, Αγρια φύση, Η ξηρασία 2, Город тайн: Исчезнувшая, Сушата 2: Сила на природата, The Dry 2, The Dry 2: Force of Nature, نیروی طبیعت: راستین ۲

Film rating

5.9
Rate 37 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3397 In the Thriller genre  705 In films of Australia  47 In films of 2024  201
Updated 25 February 2026

Film Trailers

All trailers
Force of Nature: The Dry 2 - Trailer
Force of Nature: The Dry 2 Trailer
Force of Nature: The Dry 2 - Dubbed final trailer
Force of Nature: The Dry 2 Dubbed final trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Carmen Cooper It was worth it. We've gotta celebrate these victories.
Falk Not this one. Do you really think any of those women are truly guilty? Lauren? Bree? Even Alice? It's easier, though, isn't it?
Carmen Cooper What is?
Falk Blaming someone. Hunting them down, locking them up. But at least out there, nature holds us all to account.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Force of Nature: The Dry 2

Pravda
Pravda Thriller, Detective, Drama
2024, Russia
7.0
Anatomy of a Fall
Anatomy of a Fall Crime, Drama, Thriller
2023, France
7.0
Superposition
Superposition Drama, Thriller
2023, Denmark / Finland / Sweden
6.0
Copenhagen Does Not Exist
Copenhagen Does Not Exist Romantic, Thriller
2023, Denmark / Norway / Sweden
5.0
Under the Silver Lake
Under the Silver Lake Thriller, Crime
2018, USA
5.0
Where'd You Go, Bernadette
Where'd You Go, Bernadette Drama, Comedy
2018, USA
6.0
Searching
Searching Thriller
2018, USA
7.0
Bad Samaritan
Bad Samaritan Horror, Thriller, Drama
2017, USA
6.0
Gone Girl
Gone Girl Thriller, Drama
2014, USA
8.0
White Bird in a Blizzard
White Bird in a Blizzard Thriller, Drama
2013, France
7.0
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more