|18 April 2024
|Russia
|Экспонента
|8 February 2024
|Australia
|M
|25 April 2024
|Azerbaijan
|8 February 2024
|Brazil
|16
|4 April 2024
|Bulgaria
|10 May 2024
|France
|12
|9 May 2024
|Germany
|12
|8 August 2024
|Israel
|All
|14 March 2024
|Italy
|18 April 2024
|Kazakhstan
|18+
|25 April 2024
|Kyrgyzstan
|25 April 2024
|Moldova
|17 May 2024
|Poland
|10 May 2024
|Spain
|16
|25 April 2024
|Tajikistan
|8 February 2024
|UAE
|18ТС
|10 May 2024
|USA
|R
|4 April 2024
|Uzbekistan
In 2022, filming was carried out in The Basin, part of the Dandenong Ranges National Park in Victoria, Australia.