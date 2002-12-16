|13 February 2003
|Russia
|12+
|20 February 2003
|Argentina
|9 January 2003
|Australia
|31 January 2003
|Austria
|12 February 2003
|Belgium
|24 February 2003
|Brazil
|28 March 2003
|Bulgaria
|2 January 2003
|Canada
|20 February 2003
|Chile
|11 April 2003
|China
|14 February 2003
|Colombia
|13 February 2003
|Czechia
|7 March 2003
|Denmark
|15 January 2003
|Egypt
|21 February 2003
|Estonia
|14 February 2003
|Finland
|12 February 2003
|France
|29 January 2003
|Germany
|31 January 2003
|Great Britain
|28 February 2003
|Greece
|30 January 2003
|Hong Kong
|6 February 2003
|Hungary
|31 January 2003
|Iceland
|31 January 2003
|Ireland
|6 February 2003
|Israel
|31 January 2003
|Italy
|21 March 2003
|Japan
|12 February 2003
|Kazakhstan
|4 March 2003
|Kuwait
|7 March 2003
|Latvia
|21 March 2003
|Lithuania
|1 January 2003
|Mexico
|6 February 2003
|Netherlands
|7 March 2003
|Norway
|27 February 2003
|Peru
|29 January 2003
|Philippines
|28 February 2003
|Poland
|7 February 2003
|Portugal
|14 March 2003
|Romania
|30 January 2003
|Singapore
|13 February 2003
|Slovakia
|30 January 2003
|Slovenia
|24 January 2003
|South Korea
|24 January 2003
|Spain
|7 March 2003
|Sweden
|12 February 2003
|Switzerland
|10 January 2003
|Taiwan
|31 January 2003
|Turkey
|25 December 2002
|USA
|13 February 2003
|Ukraine
|14 February 2003
|Uruguay
|1 March 2003
|Viet Nam
The real Frank Abagnale Jr. wasn't convinced that Leonardo DiCaprio came across as 'suave' enough to portray him until he had seen DiCaprio's finished work.