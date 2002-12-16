Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Catch Me If You Can
8.3
Catch Me If You Can - Trailer
Kinoafisha Films Catch Me If You Can
8.3

Catch Me If You Can

, 2002
Catch Me If You Can
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Catch Me If You Can
8.3
Catch Me If You Can - Trailer
Catch Me If You Can  Trailer

Synopsis

The story of Frank Abagnale Jr., before his 19th birthday, successfully forged millions of dollars' worth of checks while posing as a Pan Am pilot, a doctor, and legal prosecutor as a seasoned and dedicated FBI agent pursues him.

Cast

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Frank Abagnale Jr.
Tom Hanks
Tom Hanks
Carl Hanratty
Amy Adams
Amy Adams
Brenda Strong
Christopher Walken
Christopher Walken
Frank Abagnale
Martin Sheen
Martin Sheen
Roger Strong
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Nathalie Baye
Nathalie Baye
Paula Abagnale
James Brolin
James Brolin
Jack Barnes
Brian Howe
Brian Howe
Earl Amdursky
Frank John Hughes
Tom Fox
Steve Eastin
Paul Morgan
Director Steven Spielberg
Writer Jeff Nathanson, Frank Abagnale Jr., Stan Redding
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2002
Online premiere 7 January 2016
World premiere 16 December 2002
Release date
13 February 2003 Russia 12+
20 February 2003 Argentina
9 January 2003 Australia
31 January 2003 Austria
12 February 2003 Belgium
24 February 2003 Brazil
28 March 2003 Bulgaria
2 January 2003 Canada
20 February 2003 Chile
11 April 2003 China
14 February 2003 Colombia
13 February 2003 Czechia
7 March 2003 Denmark
15 January 2003 Egypt
21 February 2003 Estonia
14 February 2003 Finland
12 February 2003 France
29 January 2003 Germany
31 January 2003 Great Britain
28 February 2003 Greece
30 January 2003 Hong Kong
6 February 2003 Hungary
31 January 2003 Iceland
31 January 2003 Ireland
6 February 2003 Israel
31 January 2003 Italy
21 March 2003 Japan
12 February 2003 Kazakhstan
4 March 2003 Kuwait
7 March 2003 Latvia
21 March 2003 Lithuania
1 January 2003 Mexico
6 February 2003 Netherlands
7 March 2003 Norway
27 February 2003 Peru
29 January 2003 Philippines
28 February 2003 Poland
7 February 2003 Portugal
14 March 2003 Romania
30 January 2003 Singapore
13 February 2003 Slovakia
30 January 2003 Slovenia
24 January 2003 South Korea
24 January 2003 Spain
7 March 2003 Sweden
12 February 2003 Switzerland
10 January 2003 Taiwan
31 January 2003 Turkey
25 December 2002 USA
13 February 2003 Ukraine
14 February 2003 Uruguay
1 March 2003 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $352,114,312
Production Dreamworks Pictures, Kemp Company, Splendid Pictures
Also known as
Catch Me If You Can, Atrápame si puedes, Arrête-moi si tu peux, Поймай меня, если сможешь, Age mitooni mano begir, Apanha-me Se Puderes, Attrape-moi si tu peux, Bacarırsansa məni tut, Catch me if you can - Mein Leben auf der Flucht, Chyť ma, ak to dokážeš, Chyť mě, když to dokážeš, Hãy Bắt Tôi Nếu Có Thể, Kapj el, ha tudsz, Noķer mani, ja vari, Ota kiinni jos saat, Pagauk, jei gali, Piase me, an boreis, Prenda-Me Se for Capaz, Prinde-mă! Dacă poți!, Prova a prendermi, Püüa kinni, kui suudad, Qo'lingdan kelsa tutib ol, Sıkıysa Yakala, Uhvati me ako možeš, Ujemi me, če me moreš, Ustasi farang, Złap mnie, jeśli potrafisz, Πιάσε με αν μπορείς, Впіймай мене, якщо зможеш, Мүмкін болса мені ұста, Піймай, якщо зможеш, Ухвати ме ако можеш, Хвани ме, ако можеш, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!, 캐치 미 이프 유 캔, キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン, 捉智雙雄, 猫鼠游戏, 神鬼交鋒, أمسكني لو استطعت, कैच मी इफ यू कैन, ക്യാച്ച് മി ഇഫ് യു കാൻ, 我知道你是谁, Bacarırsansa tut məni, Բռնիր ինձ, եթե կարող ես, کیچ می اِف یو کین, ਕੈਚ ਮੀ ਇਫ਼ ਯੂ ਕੈਨ, จับให้ได้ ถ้านายแน่จริง, 捉智双雄, 逍遥法外, Prinde-mă, dacă poți!, Фати ме ако можеш, امسكنى لو استطعت, اگه می‌تونی منو بگیر, ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান, დამიჭირე, თუ შეძლებ, 有种来抓我, Злаві мяне, калі зможаш, ئەگەر دەتوانی بمگرە, کچ می ایف یو کن, ობჭოფი, ქეშეილებუდა, 神鬼交锋, Кармай алсаң мени карма, Спіймай мене, якщо зможеш, Чаддаг юм бол намайг бариарай, תפוס אותי אם תוכל

Film rating

8.3
Rate 88 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  96 In the Comedy genre  16 In films of USA  65 In films of 2002  2
Updated 31 May 2024

Film Trailers

All trailers
Catch Me If You Can - Trailer
Catch Me If You Can Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Catch Me If You Can

Quotes

Frank Abagnale Sr. Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse, wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he churned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Catch Me If You Can

The Wolf of Wall Street
The Wolf of Wall Street Drama, Crime
2013, USA
8.0
Paranoia
Paranoia Thriller, Drama
2013, USA / France
6.0
The Money Maker
The Money Maker Biography, Crime, Drama
2025, France / Belgium
7.0
Diabolik: Who Are You?
Diabolik: Who Are You? Action, Crime, Detective
2023, Italy
5.0
Come and Find Me
Come and Find Me Drama
2016, Great Britain
6.0
1917
1917 War, Drama
2019, Great Britain / USA
7.0
Ford v Ferrari
Ford v Ferrari Biography, Drama, Sport
2019, USA
8.0
Joker
Joker Crime, Drama
2019, USA
8.0
Green Book
Green Book Drama
2018, USA
8.0
Hacksaw Ridge
Hacksaw Ridge War, Drama, Biography
2016, USA
8.0
The Revenant
The Revenant Adventure, Drama
2015, USA
7.0
The Grand Budapest Hotel
The Grand Budapest Hotel Comedy, Drama
2014, USA / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more