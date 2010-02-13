Menu
Рейтинги
8.4 IMDb Rating: 8.2
Rate
Kinoafisha Films Shutter Island

Shutter Island

Shutter Island 18+
Synopsis

In 1954, a U.S. Marshal investigates the disappearance of a murderer, who escaped from a hospital for the criminally insane.
Shutter Island - trailer in russian, перевыпуск
Shutter Island  trailer in russian, перевыпуск
Country USA
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2009
Online premiere 25 February 2010
World premiere 13 February 2010
Release date
14 August 2021 Russia Иноекино 16+
18 February 2010 Australia
18 February 2010 Belarus
24 February 2010 Belgium
12 March 2010 Brazil
19 February 2010 Canada
11 March 2010 Croatia
18 February 2010 Denmark
26 February 2010 Estonia
19 February 2010 Finland
24 February 2010 France
18 February 2010 Georgia
25 February 2010 Germany
12 March 2010 Great Britain
25 February 2010 Greece
4 March 2010 Hungary
27 October 2025 Iceland 16 year age limit
12 March 2010 Ireland
25 February 2010 Israel
5 March 2010 Italy
9 April 2010 Japan R18+
18 February 2010 Kazakhstan 16+
26 February 2010 Lithuania
18 February 2010 Netherlands
25 February 2010 New Zealand
25 February 2010 Portugal
25 February 2010 Slovakia
18 March 2010 South Korea
14 February 2010 Spain
19 February 2010 Sweden
3 March 2010 Switzerland
26 February 2010 Taiwan, Province of China
6 April 2010 Thailand 18
12 March 2010 Turkey
18 February 2010 USA
7 October 2021 Ukraine
23 April 2010 Uruguay
2 April 2010 Viet Nam
MPAA R
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $294,978,537
Production Paramount Pictures, Phoenix Pictures, Sikelia Productions
Also known as
Shutter Island, La isla siniestra, Остров проклятых, Ashecliffe, Đảo Kinh Hoàng, Ilha do Medo, Insula Shutter, Kuždesių sala, La'natlanganlar oroli, Lənətlənmişlər adası, Otok Shutter, Prekliaty ostrov, Prokletý ostrov, Sheshlilta Kundzuli, Slēgtā sala, Suletud saar, Suljettu saari, To nisi ton kataramenon, Viharsziget, Wyspa tajemnic, Zindan Adası, Zlovešči otok, Το νησί των καταραμένων, Востраў праклятых, Затворено острво, Злокобен остров, Қарғыс атқандар аралы, Острів проклятих, شاتر آيلاند, 셔터 아일랜드, シャッター アイランド, 不赦島, 禁闭岛, 隔離島
Director
Martin Scorsese
Martin Scorsese
Cast
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Emily Mortimer
Emily Mortimer
Michelle Williams
Michelle Williams
Cast and Crew
Film in Collections
Films About Missing People Films About Missing People
Movies Set on Islands Movies Set on Islands
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works
Films About Mental Disorders Films About Mental Disorders
Psychological Thriller Movies Psychological Thriller Movies

Film rating

8.4
Rate 281 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  80 In the Drama genre  31 In the Mystery genre  4 In the Thriller genre  18 In films of USA  53
Moskino Vympel
14:20 from 180 ₽
Film Reviews
nikitavoroncov555 27 April 2024, 09:33
Я и моя девушка очень расстроились, когда узнали, что Марк Руффало не будет превращаться в Халка во время фильма 😭😭😰😰😓😓🩳
Киноафиша.инфо 27 April 2024, 19:23
Возможно, это осталось за кадром? 🤔
Мультивселенная полна сюрпризов…
Reviews Write review
Quotes
[last lines]
Teddy Daniels You know, this place makes me wonder.
Chuck Aule Yeah, what's that, boss?
Teddy Daniels Which would be worse - to live as a monster, or to die as a good man?
[gets up and walks off]
Chuck Aule Teddy?
Shutter Island - trailer in russian, перевыпуск
Shutter Island Trailer in russian, перевыпуск
Shutter Island - trailer in russian
Shutter Island Trailer in russian
Stills

«Shutter Island» now playing

