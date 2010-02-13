[last lines]
Teddy Daniels You know, this place makes me wonder.
Chuck Aule Yeah, what's that, boss?
Teddy Daniels Which would be worse - to live as a monster, or to die as a good man?
[gets up and walks off]
Chuck Aule Teddy?
|14 August 2021
|Russia
|Иноекино
|16+
|18 February 2010
|Australia
|18 February 2010
|Belarus
|24 February 2010
|Belgium
|12 March 2010
|Brazil
|19 February 2010
|Canada
|11 March 2010
|Croatia
|18 February 2010
|Denmark
|26 February 2010
|Estonia
|19 February 2010
|Finland
|24 February 2010
|France
|18 February 2010
|Georgia
|25 February 2010
|Germany
|12 March 2010
|Great Britain
|25 February 2010
|Greece
|4 March 2010
|Hungary
|27 October 2025
|Iceland
|16 year age limit
|12 March 2010
|Ireland
|25 February 2010
|Israel
|5 March 2010
|Italy
|9 April 2010
|Japan
|R18+
|18 February 2010
|Kazakhstan
|16+
|26 February 2010
|Lithuania
|18 February 2010
|Netherlands
|25 February 2010
|New Zealand
|25 February 2010
|Portugal
|25 February 2010
|Slovakia
|18 March 2010
|South Korea
|14 February 2010
|Spain
|19 February 2010
|Sweden
|3 March 2010
|Switzerland
|26 February 2010
|Taiwan, Province of China
|6 April 2010
|Thailand
|18
|12 March 2010
|Turkey
|18 February 2010
|USA
|7 October 2021
|Ukraine
|23 April 2010
|Uruguay
|2 April 2010
|Viet Nam
Мультивселенная полна сюрпризов…