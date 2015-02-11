Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2015
World premiere
11 February 2015
Release date
|26 February 2015
|Russia
| КАРО Премьер
|18+
|5 March 2015
|Argentina
|
|
|5 March 2015
|Australia
|
|
|27 February 2015
|Austria
|
|
|26 February 2015
|Azerbaijan
|
|
|26 February 2015
|Belarus
|
|
|11 March 2015
|Belgium
|
|
|12 March 2015
|Brazil
|
|
|20 March 2015
|Bulgaria
|
|
|6 March 2015
|Cambodia
|
|
|5 March 2015
|Denmark
|
|
|27 February 2015
|Estonia
|
|
|25 March 2015
|France
|
|
|5 March 2015
|Germany
|
|
|27 February 2015
|Great Britain
|
|
|5 March 2015
|Greece
|
|
|5 March 2015
|Hong Kong
|
|
|26 February 2015
|Hungary
|
|
|27 February 2015
|Indonesia
|
|
|27 February 2015
|Ireland
|
|
|5 March 2015
|Italy
|
|
|1 May 2015
|Japan
|
|
|26 February 2015
|Kazakhstan
|
|
|27 February 2015
|Kenya
|
|
|27 February 2015
|Lithuania
|
|
|26 February 2015
|Malaysia
|
|
|26 February 2015
|Netherlands
|
|
|13 March 2015
|Norway
|
|
|25 February 2015
|Philippines
|
|
|6 March 2015
|Poland
|
|
|12 March 2015
|Portugal
|
|
|27 February 2015
|Romania
|
|
|26 February 2015
|Singapore
|
|
|26 February 2015
|South Korea
|
|
|27 March 2015
|Spain
|
|
|6 March 2015
|Sweden
|
|
|26 February 2015
|Thailand
|
|
|20 March 2015
|Turkey
|
|
|27 February 2015
|USA
|
|
|26 February 2015
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$50,100,000
Worldwide Gross
$159,162,963
Production
K&S Films, RatPac-Dune Entertainment, Zaftig Films
Also known as
Focus, Fokus, Focus: Maestros de la Estafa, Фокус, Diversion, Focus - Niente è come sembra, Focus: A látszat csal, Fokuss, Fookus, Golpe Duplo, Phokusi, Podfukár, Susikaupk, Svindel, kærlighed og hævn, Thánh Lừa, Zarisce, フォーカス, 決勝焦點, 焦点, Maestros de la estafa, 포커스