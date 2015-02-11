Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Focus
7.1
Focus - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Focus
7.1

Focus

, 2015
Focus
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Focus
7.1
Focus - Dubbed trailer
Focus  Dubbed trailer

Synopsis

In the midst of veteran con man Nicky's latest scheme, a woman from his past - now an accomplished femme fatale - shows up and throws his plans for a loop.

Cast

Will Smith
Will Smith
Nicky
Margot Robbie
Margot Robbie
Jess
Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro
Garriga
B.D. Wong
B.D. Wong
Liyuan
Stephanie Honoré
Griff Furst
Griff Furst
Gareth
Robert Taylor
McEwen
Joe Chrest
Joe Chrest
Adrian Martinez
Adrian Martinez
Farhad
Gerald McRaney
Gerald McRaney
Owens
Laura Flannery
Candice Michele Barley
Director Glenn Ficarra, John Requa
Writer Glenn Ficarra, John Requa
Composer Nick Urata
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2015
World premiere 11 February 2015
Release date
26 February 2015 Russia КАРО Премьер 18+
5 March 2015 Argentina
5 March 2015 Australia
27 February 2015 Austria
26 February 2015 Azerbaijan
26 February 2015 Belarus
11 March 2015 Belgium
12 March 2015 Brazil
20 March 2015 Bulgaria
6 March 2015 Cambodia
5 March 2015 Denmark
27 February 2015 Estonia
25 March 2015 France
5 March 2015 Germany
27 February 2015 Great Britain
5 March 2015 Greece
5 March 2015 Hong Kong
26 February 2015 Hungary
27 February 2015 Indonesia
27 February 2015 Ireland
5 March 2015 Italy
1 May 2015 Japan
26 February 2015 Kazakhstan
27 February 2015 Kenya
27 February 2015 Lithuania
26 February 2015 Malaysia
26 February 2015 Netherlands
13 March 2015 Norway
25 February 2015 Philippines
6 March 2015 Poland
12 March 2015 Portugal
27 February 2015 Romania
26 February 2015 Singapore
26 February 2015 South Korea
27 March 2015 Spain
6 March 2015 Sweden
26 February 2015 Thailand
20 March 2015 Turkey
27 February 2015 USA
26 February 2015 Ukraine
MPAA R
Budget $50,100,000
Worldwide Gross $159,162,963
Production K&S Films, RatPac-Dune Entertainment, Zaftig Films
Also known as
Focus, Fokus, Focus: Maestros de la Estafa, Фокус, Diversion, Focus - Niente è come sembra, Focus: A látszat csal, Fokuss, Fookus, Golpe Duplo, Phokusi, Podfukár, Susikaupk, Svindel, kærlighed og hævn, Thánh Lừa, Zarisce, フォーカス, 決勝焦點, 焦点, Maestros de la estafa, 포커스

Film rating

7.1
Rate 57 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1687 In the Comedy genre  399 In films of USA  1026 In films of 2015  31

Film Trailers

All trailers
Focus - Dubbed trailer
Focus Dubbed trailer
Focus - Dubbed tV spot 1
Focus Dubbed tV spot 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Focus

Quotes

Nicky It's about distraction. It's about focus. The brain is slow and it can't multitask. Tap him here, take from there.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Focus

Electric Slide
Electric Slide Biography, Drama, Crime
2014, USA
4.0
Runner Runner
Runner Runner Crime, Drama, Thriller
2013, USA
6.0
The Wolf of Wall Street
The Wolf of Wall Street Drama, Crime
2013, USA
8.0
The Counselor
The Counselor Crime, Thriller, Drama
2013, USA / Great Britain
5.0
Savages
Savages Thriller, Crime
2012, USA
6.0
I Love Boosters
I Love Boosters Adventure, Comedy, Sci-Fi, Crime
2026, USA
7.0
The Pursuit of Happyness
The Pursuit of Happyness Comedy, Drama
2006, USA
8.0
Hitch
Hitch Comedy, Romantic
2005, USA
7.0
Hancock
Hancock Comedy, Sci-Fi, Action
2008, USA
7.0
Bombshell
Bombshell Drama
2020, USA
6.0
Terminal
Terminal Drama, Thriller
2018, USA / Great Britain
6.0
Now You See Me 2
Now You See Me 2 Crime, Thriller, Comedy
2016, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more