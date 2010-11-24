Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Tangled
USA / Family, Musical, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Synopsis

The magically long-haired Rapunzel has spent her entire life in a tower, but now that a runaway thief has stumbled upon her, she is about to discover the world for the first time, and who she really is.

Cast

Mandy Moore
Zachary Levi
Ron Perlman
Brad Garrett
Victoria Dayneko
Grigoriy Antipenko
Director Byron Howard, Nathan Greno
Writer Dan Fogelman, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Composer Alan Menken
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2010
Online premiere 24 March 2016
World premiere 24 November 2010
Release date
25 November 2010 Russia WDSSPR 0+
6 January 2011 Argentina
6 January 2011 Australia
8 December 2010 Austria
25 November 2010 Belarus
1 December 2010 Belgium
7 January 2011 Brazil
3 December 2010 Bulgaria
24 November 2010 Canada
30 December 2010 Chile
5 January 2011 Croatia
16 December 2010 Czechia
1 December 2010 Egypt
21 January 2011 Estonia
11 February 2011 Finland
1 December 2010 France
17 March 2011 Georgia
8 December 2010 Germany
28 January 2011 Great Britain
6 January 2011 Greece
3 February 2011 Hong Kong
2 December 2010 Hungary
21 January 2011 Iceland
21 January 2011 India
26 November 2010 Indonesia
28 January 2011 Ireland
25 November 2010 Israel
26 November 2010 Italy
12 March 2011 Japan
24 November 2010 Kazakhstan
2 December 2010 Kuwait
28 January 2011 Lithuania
25 November 2010 Malaysia
26 November 2010 Mexico
28 March 2011 Netherlands
6 January 2011 New Zealand
3 February 2011 Norway
7 January 2011 Panama
2 February 2011 Philippines
26 November 2010 Poland
16 December 2010 Portugal
7 January 2011 Romania
2 December 2010 Singapore
15 December 2010 Slovakia
27 January 2011 Slovenia
10 February 2011 South Korea
13 January 2012 Spain
4 February 2011 Sweden
1 December 2010 Switzerland
3 February 2011 Taiwan
3 March 2011 Thailand
24 December 2010 Turkey
24 November 2010 USA
16 December 2010 Ukraine
6 January 2011 Uruguay
26 November 2010 Venezuela
28 January 2011 Viet Nam
MPAA PG
Budget $260,000,000
Worldwide Gross $607,556,963
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Tangled, Enredados, Rapunzel, Raiponce, Na vlásku, Рапунцель: Запутанная история, 魔髮奇緣, Ævintýralegur flótti, Aranyhaj és a nagy gubanc, Chakhlartuli ambavi, Công Chúa Tóc Mây, Dakhlartuli, Enrolados, Entrelaçados, Gisoo Kamand, Ilgo plauko istorija, Kaksin karkuteillä, Kaksin karkuteillä: hiuksia nostattava seikkailu, Karmakarışık, Mallia kouvaria, O poveste încâlcită, Plonter, Rapunjel, Rapuntsel, Rapuntsel: Murakkab hikoya, Rapuntsel: Qarışıq hekayə, Rapunzel - Neu verföhnt, Rapunzel on the Tower, Rapunzel Unbraided, Rapunzel: L'intreccio della torre, Sapinušies, Tô no ue no Rapuntseru, To på flugt, To på rømmen, Trassel, Vrlo zapetljana priča, Zaplątani, Zlatolaska, Μαλλιά κουβάρια, Златокоса и разбојник, Рапунцел и разбойникът, Рапунцель: Заплутана історія, Рапунцель: Шиеленіскен оқиға, 塔の上のラプンツェル, 缠结, 莴苣公主, 长发公主, 长发姑娘, 魔发奇缘

Cartoon rating

8.1
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  190 In the Family genre  21 In the Musical genre  6 In the Animation genre  35 In the Comedy genre  35 In films of USA  128 In films of 2010  3

Film Trailers

All trailers
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Tangled
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more