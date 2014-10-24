Menu
Poster of Big Hero 6
7.9 IMDb Rating: 7.8
18 posters
Kinoafisha Films Big Hero 6

Big Hero 6

Big Hero 6 18+
Synopsis

The special bond that develops between plus-sized inflatable robot Baymax, and prodigy Hiro Hamada, who team up with a group of friends to form a band of high-tech heroes.
Big Hero 6 - trailer in russian
Big Hero 6  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2014
World premiere 24 October 2014
Release date
25 October 2014 Russia WDSSPR 6+
3 December 2014 Argentina
25 December 2014 Australia
28 January 2015 Austria
24 October 2014 Azerbaijan
24 October 2014 Belarus
10 February 2015 Belgium
25 December 2014 Brazil
22 January 2015 Bulgaria
12 November 2014 Cambodia
6 November 2014 Canada
28 February 2015 China
24 December 2014 Colombia
5 November 2014 Croatia
6 November 2014 Cyprus
19 November 2014 Czechia
4 February 2015 Denmark
5 November 2014 Dominican Republic
22 January 2015 Estonia
29 January 2015 Finland
11 February 2015 France
22 January 2015 Germany
30 January 2015 Great Britain
6 November 2014 Greece
18 December 2014 Hong Kong I
7 January 2015 Hungary
7 November 2014 Indonesia
5 November 2014 Iraq
29 January 2015 Ireland
4 December 2014 Israel
18 December 2014 Italy
20 December 2014 Japan
24 October 2014 Kazakhstan
4 December 2014 Kenya
5 November 2014 Kuwait
5 November 2014 Lebanon
9 January 2015 Lithuania
12 November 2014 Malaysia
5 November 2014 Mexico
25 December 2014 Montenegro
11 February 2015 Netherlands
24 December 2014 New Zealand
29 January 2015 Norway
5 November 2014 Peru
4 November 2014 Philippines
27 November 2014 Poland
18 December 2014 Portugal
22 January 2015 Romania
16 October 2023 Serbia
12 November 2014 Singapore
21 January 2015 Slovakia
15 January 2015 Slovenia
21 January 2015 South Korea
18 December 2014 Spain
30 January 2015 Sweden
31 December 2014 Taiwan
3 December 2014 Thailand
8 January 2015 Turkey
30 October 2014 UAE
7 November 2014 USA
24 October 2014 Ukraine
6 November 2014 Viet Nam
MPAA PG
Budget $165,000,000
Worldwide Gross $672,107,599
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Big Hero 6, Baymax, Grandes héroes, Les Nouveaux Héros, 6 Abar Ghahreman, 6 héroes, 6 Süper Kahraman, Baymax - Riesiges Robowabohu, Biệt Đội Big Hero 6, Big Hero 6: Os Novos Heróis, Cei 6 super eroi, Hős 6-os, Hős6os, Oi Yperexi, Operação Big Hero, Velká šestka, Veľká šestka, Wielka Szóstka, Οι Υπερέξι, Город героев, Град хероја, Супер шістка, ベイマックス, 大英雄天團, 大英雄聯盟, 超能陆战队
Director
Don Hall
Don Hall
Kris Williams
Cast
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Jamie Chung
Jamie Chung
T.J. Miller
T.J. Miller
Cast and Crew
7.9

7.9
71 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  328
Cartoon reviews

leadraven 3 February 2016, 09:33
Сюжет прост как пробка и в высшей степени предсказуем, персонажи одноклеточны и шаблонны, даже картинка ничем не примечательна. В общем, мультик… Read more…
fanbunga 4 February 2016, 21:02
Надувняша какой суперский...
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный… Read more…
