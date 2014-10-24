Big Hero 6
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2014
World premiere
24 October 2014
Release date
25 October 2014
Russia
WDSSPR 6+
3 December 2014
Argentina
25 December 2014
Australia
28 January 2015
Austria
24 October 2014
Azerbaijan
24 October 2014
Belarus
10 February 2015
Belgium
25 December 2014
Brazil
22 January 2015
Bulgaria
12 November 2014
Cambodia
6 November 2014
Canada
28 February 2015
China
24 December 2014
Colombia
5 November 2014
Croatia
6 November 2014
Cyprus
19 November 2014
Czechia
4 February 2015
Denmark
5 November 2014
Dominican Republic
22 January 2015
Estonia
29 January 2015
Finland
11 February 2015
France
22 January 2015
Germany
30 January 2015
Great Britain
6 November 2014
Greece
18 December 2014
Hong Kong
I
7 January 2015
Hungary
7 November 2014
Indonesia
5 November 2014
Iraq
29 January 2015
Ireland
4 December 2014
Israel
18 December 2014
Italy
20 December 2014
Japan
24 October 2014
Kazakhstan
4 December 2014
Kenya
5 November 2014
Kuwait
5 November 2014
Lebanon
9 January 2015
Lithuania
12 November 2014
Malaysia
5 November 2014
Mexico
25 December 2014
Montenegro
11 February 2015
Netherlands
24 December 2014
New Zealand
29 January 2015
Norway
5 November 2014
Peru
4 November 2014
Philippines
27 November 2014
Poland
18 December 2014
Portugal
22 January 2015
Romania
16 October 2023
Serbia
12 November 2014
Singapore
21 January 2015
Slovakia
15 January 2015
Slovenia
21 January 2015
South Korea
18 December 2014
Spain
30 January 2015
Sweden
31 December 2014
Taiwan
3 December 2014
Thailand
8 January 2015
Turkey
30 October 2014
UAE
7 November 2014
USA
24 October 2014
Ukraine
6 November 2014
Viet Nam
MPAA
PG
Budget
$165,000,000
Worldwide Gross
$672,107,599
Production
Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Big Hero 6, Baymax, Grandes héroes, Les Nouveaux Héros, 6 Abar Ghahreman, 6 héroes, 6 Süper Kahraman, Baymax - Riesiges Robowabohu, Biệt Đội Big Hero 6, Big Hero 6: Os Novos Heróis, Cei 6 super eroi, Hős 6-os, Hős6os, Oi Yperexi, Operação Big Hero, Velká šestka, Veľká šestka, Wielka Szóstka, Οι Υπερέξι, Город героев, Град хероја, Супер шістка, ベイマックス, 大英雄天團, 大英雄聯盟, 超能陆战队
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный… Read more…