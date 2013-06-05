Monsters University

, 2013
Monsters University
USA / Comedy, Family, Fantasy, Adventure, Animation / 18+
Synopsis

A look at the relationship between Mike and Sulley during their days at Monsters University -- when they weren't necessarily the best of friends.

Cast

Steve Buscemi
John Goodman
Jennifer Tilly
Billy Crystal
Frank Oz
Joel Murray
Director Dan Scanlon
Writer Dan Scanlon, Daniel Gerson, Robert L. Baird
Composer Randy Newman
Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2013
Online premiere 21 June 2013
World premiere 5 June 2013
Release date
20 June 2013 Russia WDSSPR 6+
20 June 2013 Argentina
11 July 2013 Australia
20 June 2013 Austria
20 June 2013 Belarus
26 June 2013 Belgium
21 June 2013 Brazil
21 June 2013 Bulgaria
21 June 2013 Canada
20 June 2013 Czechia
1 August 2013 Denmark
19 June 2013 Egypt
2 August 2013 Estonia
10 July 2013 France
20 June 2013 Germany
11 July 2013 Great Britain
20 June 2013 Greece
11 July 2013 Hong Kong
20 June 2013 Hungary
21 June 2013 Indonesia
11 July 2013 Ireland
21 August 2013 Italy
6 July 2013 Japan
20 June 2013 Kazakhstan
23 August 2013 Lithuania
20 June 2013 Malaysia
21 June 2013 Mexico
25 June 2013 Netherlands
20 June 2013 New Zealand
2 August 2013 Norway
5 July 2013 Poland
20 June 2013 Portugal
20 June 2013 Singapore
20 June 2013 Slovakia
21 June 2013 Slovenia
12 September 2013 South Korea
21 June 2013 Spain
31 July 2013 Sweden
20 June 2013 Switzerland
28 June 2013 Taiwan
21 June 2013 Turkey
21 June 2013 USA
20 June 2013 Ukraine
16 August 2013 Viet Nam
MPAA G
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $743,559,645
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Monsters University, Monsters studentliv, Университет монстров, 怪獸大學, Baboules panepistimiou, Be'it sefer le'miflatzot, Bədheybətlər universiteti, Čudovišta sa sveučilišta, Daneshgah-e hayulaha, Die Monster Uni, Guaishou daxue, Kollide ülikool, L'Université des monstres, Lo dao tao quai vat, Lò Đào Tạo Quái Vật, Mahluqlar universiteti, Māṉsṭar palkalaikkaḻakam, Mānsṭars viśvavidyālayaṁ, Monseuteo daehakgyo, Monsterit-yliopisto, Monsters Inc. 2, Monsters Universiteit, Monsters, Inc. 2: Lost in Scaradise, Monsteruniversitetet, Monstrebi Universiteti, Monstres Academy, Monstros S.A. 2, Monstros: A Universidade, Monstrų universitetas, Monstruos University, Monsutâzu yunibâshiti, Mošķīšu universitāte, Posasti z univerze, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Skrímslaháskólinn, Szörny Egyetem, Universidade Monstros, Universitas Monster, Universitatea monștrilor, Univerzita pre príšerky, Univerzita pro příšerky, Uniwersytet Potworny, Μπαμπούλες πανεπιστημίου, Монстрлар университеті, Универзитет за монструме, Университет за таласъми, Університет монстрів, モンスターズ・ユニバーシティ, 怪兽大学

7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  519 In the Comedy genre  111 In the Family genre  59 In the Fantasy genre  39 In the Adventure genre  143 In the Animation genre  86 In films of USA  348 In films of 2013  11

Quotes

Johnny Enjoy the attention while it lasts, boys. After you lose, no one will remember you.
Mike Wazowski Maybe. But when you lose, no one will let you forget it.
Chet Oh, boy. That is a good point.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

