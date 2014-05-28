Menu
Poster of Maleficent
7.2 IMDb Rating: 6.9
Maleficent

Maleficent 18+
Synopsis

A vengeful fairy is driven to curse an infant princess, only to discover that the child may be the one person who can restore peace to their troubled land.
Maleficent - russian teaser-trailer
Maleficent  russian teaser-trailer
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2014
Online premiere 29 May 2014
World premiere 28 May 2014
Release date
29 May 2014 Russia WDSSPR 12+
29 May 2014 Argentina
29 May 2014 Australia
29 May 2014 Belarus
28 May 2014 Belgium
30 May 2014 Brazil
30 May 2014 Bulgaria
5 June 2014 Cambodia
30 May 2014 Canada
29 May 2014 Chile
20 June 2014 China
28 May 2014 Czechia
29 May 2014 Denmark
30 May 2014 Estonia
29 May 2014 Finland
28 May 2014 France
29 May 2014 Germany
30 May 2014 Great Britain
29 May 2014 Greece
29 May 2014 Hong Kong
5 June 2014 Hungary
4 July 2014 India
4 June 2014 Indonesia
28 May 2014 Ireland
28 May 2014 Italy
4 July 2014 Japan
29 May 2014 Kazakhstan
6 June 2014 Lithuania
30 May 2014 Mexico
24 July 2014 Netherlands
29 May 2014 New Zealand M
10 July 2014 Peru
5 June 2014 Portugal
30 May 2014 Romania
29 May 2014 Singapore
29 May 2014 Slovakia
29 May 2014 South Korea
30 May 2014 Spain
28 May 2014 Sweden
30 May 2014 Turkey
30 May 2014 USA
29 May 2014 Ukraine
30 May 2014 Viet Nam
MPAA PG
Budget $180,000,000
Worldwide Gross $759,853,685
Production Walt Disney Pictures, Roth Films, Jolie Pas
Also known as
Maleficent, Maléfica, Maléfique, Gospodarica zla, Малефисента, Czarownica, Demóna, Maleficent - Die dunkle Fee, Maleficent - Pahatar, Malefisent, Malefisenta, Malefisenti, Malefiz, Malévola, Melnā feja Malefisenta, Pahatar, Piktadares istorija, Tiên Hắc Ám, Vládkyňa zla, Zloba: Královna černé magie, Zlohotnica, Господарка на злото, Грдана: Зла вила, Малефисент, Чaклунка, マレフィセント, 沉睡魔咒, 黑魔女：沉睡魔咒
Director
Robert Stromberg
Cast
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Elle Fanning
Elle Fanning
Juno Temple
Juno Temple
Brenton Thwaites
Brenton Thwaites
Indiya Ayli
Cast and Crew
Film rating

7.2
54 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1517
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Herbert666 31 March 2016, 19:46
Вчера ходили с девушкой на Малефисенту! Не могу сказать что очень понравилось и не могу сказать, что фильм плохой...эдакий среднечок выше среднего,… Read more…
Очевидец 21 February 2016, 05:17
Сказка конечно получилась, но с политкорректным подтекстом не режущим глаза. Если "все мужики сво", что никак не удается опровергнуть на… Read more…
Quotes
Princess Aurora I know you're there. Don't be afraid.
Maleficent I'm not afraid.
Princess Aurora Then come out.
Maleficent Then *you'll* be afraid.
Film Trailers
Maleficent - russian teaser-trailer
Maleficent Russian teaser-trailer
Maleficent - russian ролик о создании 6
Maleficent Russian ролик о создании 6
Listen to the
soundtrack Maleficent
Stills
