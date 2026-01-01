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Neil Jackson Neil Jackson
Kinoafisha Persons Neil Jackson

Neil Jackson

Neil Jackson

Date of Birth
5 March 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actor, Science-fiction hero, Action hero

Popular Films

Person of Interest 8.2
Person of Interest (2011)
White Collar 8.1
White Collar (2009)
The Originals 7.9
The Originals (2013)

Filmography

Stargirl 7.1
Stargirl
Action, Sci-Fi 2020, USA
5 Galaxies 3.9
5 Galaxies 5 Galaxies
Sci-Fi, Action 2019, USA / Germany
Absentia 7.2
Absentia
Crime, Thriller 2017, USA
Lightfields 6.8
Lightfields
Drama, Mystery, 2013, Great Britain
Sleepy Hollow 7.4
Sleepy Hollow
Drama, Detective, Mystery 2013, USA
The Originals 7.9
The Originals
Drama, Romantic, Mystery 2013, USA
Person of Interest 8.3
Person of Interest
Action, Crime, Sci-Fi 2011, USA
Upstairs Downstairs 7.6
Upstairs Downstairs
Drama 2010, Great Britain
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