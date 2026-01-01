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Neil Jackson
Neil Jackson
Kinoafisha
Persons
Neil Jackson
Neil Jackson
Neil Jackson
Date of Birth
5 March 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actor
,
Science-fiction hero
,
Action hero
Popular Films
8.2
Person of Interest
(2011)
8.1
White Collar
(2009)
7.9
The Originals
(2013)
Filmography
7.1
Stargirl
Action, Sci-Fi
2020, USA
3.9
5 Galaxies
5 Galaxies
Sci-Fi, Action
2019, USA / Germany
7.2
Absentia
Crime, Thriller
2017, USA
6.8
Lightfields
Drama, Mystery,
2013, Great Britain
7.4
Sleepy Hollow
Drama, Detective, Mystery
2013, USA
7.9
The Originals
Drama, Romantic, Mystery
2013, USA
8.3
Person of Interest
Action, Crime, Sci-Fi
2011, USA
7.6
Upstairs Downstairs
Drama
2010, Great Britain
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