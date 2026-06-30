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Poster of Untitled Evil Dead Spin-Off
7.5
Untitled Evil Dead Spin-Off - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films Untitled Evil Dead Spin-Off
7.5

Untitled Evil Dead Spin-Off

, 2026
Evil Dead Burn
USA / Horror
Tickets Trailers
Going 121
Not going 4
Tickets
Poster of Untitled Evil Dead Spin-Off
7.5
Tickets
Going 121
Not going 4
Untitled Evil Dead Spin-Off - Dubbed trailer 3
Untitled Evil Dead Spin-Off  Dubbed trailer 3

Synopsis

The sixth installment in the Evil Dead franchise. Plot TBA.

Cast

Luciane Buchanan
Luciane Buchanan
Tina
Hunter Doohan
Hunter Doohan
Joseph
Souheila Yacoub
Souheila Yacoub
Alice
Tandi Wright
Tandi Wright
Susan
Erroll Shand
Erroll Shand
Edgar Price
Victory Ndukwe
Victory Ndukwe
Leo
Tapiwa Soropa
Tapiwa Soropa
Mike
Maude Davey
Maude Davey
Polly
Keanu Karim
Keanu Karim
Jared
George Pullar
George Pullar
William
Alain Chabat
Alain Chabat
Alice's Father
Greta van den Brink
Greta van den Brink
Jessica
Director Sébastien Vanicek
Writer Sam Raimi, Sébastien Vanicek, Florent Bernard
Composer Xavier Caux, Douglas Cavanna, Double Danger
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2026
World premiere 30 June 2026
Release date
16 July 2026 Russia Вольга
9 July 2026 Albania
9 July 2026 Antigua and Barbuda
9 July 2026 Argentina +16
9 July 2026 Aruba
9 July 2026 Australia MA 15+
9 July 2026 Austria 16
9 July 2026 Azerbaijan
9 July 2026 Bahrain
16 July 2026 Belarus
8 July 2026 Belgium 18
9 July 2026 Bolivia
9 July 2026 Bosnia and Herzegovina
9 July 2026 Brazil
10 July 2026 Bulgaria
10 July 2026 Cambodia
10 July 2026 Canada
9 July 2026 Chile
9 July 2026 Colombia
9 July 2026 Costa Rica
9 July 2026 Croatia o.A.
9 July 2026 Czechia
9 July 2026 Denmark
9 July 2026 Dominican Republic
9 July 2026 Ecuador
9 July 2026 Egypt
10 July 2026 Estonia
9 July 2026 Faroe Islands
10 July 2026 Finland
8 July 2026 France 12
16 July 2026 Georgia
9 July 2026 Germany
10 July 2026 Great Britain
9 July 2026 Greece
9 July 2026 Guatemala
9 July 2026 Guyana
9 July 2026 Honduras
9 July 2026 Hong Kong
9 July 2026 Hungary X
9 July 2026 Iceland 16 year age limit
10 July 2026 India
17 July 2026 Indonesia 21+
10 July 2026 Ireland
9 July 2026 Israel
8 July 2026 Italy
16 July 2026 Kazakhstan
9 July 2026 Kosovo
9 July 2026 Kuwait
9 July 2026 Kyrgyzstan 18+
10 July 2026 Latvia N16
9 July 2026 Lebanon
10 July 2026 Lithuania
8 July 2026 Luxembourg
9 July 2026 Macao
9 July 2026 Malaysia 18PL
17 July 2026 Malta
9 July 2026 Mexico
16 July 2026 Moldova IM 18
10 July 2026 Mongolia
9 July 2026 Montenegro o.A.
22 July 2026 Morocco
10 July 2026 Nepal
9 July 2026 Netherlands
9 July 2026 New Zealand R16
9 July 2026 Nicaragua
10 July 2026 Nigeria
10 July 2026 Norway
9 July 2026 Oman
10 July 2026 Pakistan
23 July 2026 Panama
8 July 2026 Paraguay
9 July 2026 Peru
22 July 2026 Philippines
10 July 2026 Poland
9 July 2026 Portugal M/18
9 July 2026 Puerto Rico
9 July 2026 Qatar
10 July 2026 Romania
9 July 2026 Saint Kitts and Nevis
9 July 2026 Saudi Arabia
24 July 2026 Senegal
9 July 2026 Serbia o.A.
9 July 2026 Singapore
9 July 2026 Slovakia
9 July 2026 Slovenia
10 July 2026 South Africa
17 July 2026 Spain
17 July 2026 Sri Lanka
10 July 2026 Sweden 15
9 July 2026 Switzerland 18
8 July 2026 Taiwan
9 July 2026 Thailand
22 July 2026 Tunisia
10 July 2026 Turkey
9 July 2026 UAE 18TC
10 July 2026 USA R
9 July 2026 Ukraine
9 July 2026 Uruguay
9 July 2026 Uzbekistan
9 July 2026 Venezuela
10 July 2026 Viet Nam
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $51,720,594
Production Ghost House Pictures, New Line Cinema, New Zealand Film Commission
Also known as
Evil Dead Burn, Evil Dead: En llamas, Зловещие мертвецы: Пекло, A Morte do Demônio: Em Chamas, Cartea morților: Focul din iad, Dead Burn, Evil Dead: Zhor v pekle, Gonosz halott: Égj!, Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Kurjad surnud põlevad, L'opéra de la terreur: l'embrasement, La Casa: Il rogo del male, Ļaunie miroņi deg, Ma Cây: Lửa Địa Ngục, Martwe zło: Ogień, Piktieji numirėliai dega, Posesion infernal: En llamas, Smrtelné zlo: V plamenech, Untitled Evil Dead Spin-Off, Zlobni mrtveci gorijo, Зли мртви: Спаљивање, Злите мъртви Изпепеляване, Зловісні мерці у вогні, 屍變焚場, 鬼玩人：煉獄

Film rating

7.5
Rate 37 votes
6.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1002 In the Horror genre  51 In films of USA  581 In films of 2026  23
Updated 24 July 2026

Film Trailers

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Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Saturn
21:40 from 420 ₽
Almaz Sinema Altufevskiy
19:20 from 490 ₽ 21:30 from 490 ₽ 23:40 from 450 ₽
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Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Moskino Saturn
Sviblovo
2D
21:40 from 420 ₽
Almaz Sinema Altufevskiy g. Moskva, Altufevskoe shosse, 8, TRTs «Altufevskiy»
2D
19:20 from 490 ₽ 21:30 from 490 ₽ 23:40 from 450 ₽
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
20:20 from 500 ₽ 22:35 from 500 ₽ 00:50 from 500 ₽
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