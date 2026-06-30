Cast
Composer
Xavier Caux, Douglas Cavanna, Double Danger Cast and Crew
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
2026
World premiere
30 June 2026
Release date
16 July 2026
Russia
Вольга
9 July 2026
Albania
9 July 2026
Antigua and Barbuda
9 July 2026
Argentina
+16
9 July 2026
Aruba
9 July 2026
Australia
MA 15+
9 July 2026
Austria
16
9 July 2026
Azerbaijan
9 July 2026
Bahrain
16 July 2026
Belarus
8 July 2026
Belgium
18
9 July 2026
Bolivia
9 July 2026
Bosnia and Herzegovina
9 July 2026
Brazil
10 July 2026
Bulgaria
10 July 2026
Cambodia
10 July 2026
Canada
9 July 2026
Chile
9 July 2026
Colombia
9 July 2026
Costa Rica
9 July 2026
Croatia
o.A.
9 July 2026
Czechia
9 July 2026
Denmark
9 July 2026
Dominican Republic
9 July 2026
Ecuador
9 July 2026
Egypt
10 July 2026
Estonia
9 July 2026
Faroe Islands
10 July 2026
Finland
8 July 2026
France
12
16 July 2026
Georgia
9 July 2026
Germany
10 July 2026
Great Britain
9 July 2026
Greece
9 July 2026
Guatemala
9 July 2026
Guyana
9 July 2026
Honduras
9 July 2026
Hong Kong
9 July 2026
Hungary
X
9 July 2026
Iceland
16 year age limit
10 July 2026
India
17 July 2026
Indonesia
21+
10 July 2026
Ireland
9 July 2026
Israel
8 July 2026
Italy
16 July 2026
Kazakhstan
9 July 2026
Kosovo
9 July 2026
Kuwait
9 July 2026
Kyrgyzstan
18+
10 July 2026
Latvia
N16
9 July 2026
Lebanon
10 July 2026
Lithuania
8 July 2026
Luxembourg
9 July 2026
Macao
9 July 2026
Malaysia
18PL
17 July 2026
Malta
9 July 2026
Mexico
16 July 2026
Moldova
IM 18
10 July 2026
Mongolia
9 July 2026
Montenegro
o.A.
22 July 2026
Morocco
10 July 2026
Nepal
9 July 2026
Netherlands
9 July 2026
New Zealand
R16
9 July 2026
Nicaragua
10 July 2026
Nigeria
10 July 2026
Norway
9 July 2026
Oman
10 July 2026
Pakistan
23 July 2026
Panama
8 July 2026
Paraguay
9 July 2026
Peru
22 July 2026
Philippines
10 July 2026
Poland
9 July 2026
Portugal
M/18
9 July 2026
Puerto Rico
9 July 2026
Qatar
10 July 2026
Romania
9 July 2026
Saint Kitts and Nevis
9 July 2026
Saudi Arabia
24 July 2026
Senegal
9 July 2026
Serbia
o.A.
9 July 2026
Singapore
9 July 2026
Slovakia
9 July 2026
Slovenia
10 July 2026
South Africa
17 July 2026
Spain
17 July 2026
Sri Lanka
10 July 2026
Sweden
15
9 July 2026
Switzerland
18
8 July 2026
Taiwan
9 July 2026
Thailand
22 July 2026
Tunisia
10 July 2026
Turkey
9 July 2026
UAE
18TC
10 July 2026
USA
R
9 July 2026
Ukraine
9 July 2026
Uruguay
9 July 2026
Uzbekistan
9 July 2026
Venezuela
10 July 2026
Viet Nam
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$51,720,594
Production
Ghost House Pictures, New Line Cinema, New Zealand Film Commission
Also known as
Evil Dead Burn, Evil Dead: En llamas, Зловещие мертвецы: Пекло, A Morte do Demônio: Em Chamas, Cartea morților: Focul din iad, Dead Burn, Evil Dead: Zhor v pekle, Gonosz halott: Égj!, Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Kurjad surnud põlevad, L'opéra de la terreur: l'embrasement, La Casa: Il rogo del male, Ļaunie miroņi deg, Ma Cây: Lửa Địa Ngục, Martwe zło: Ogień, Piktieji numirėliai dega, Posesion infernal: En llamas, Smrtelné zlo: V plamenech, Untitled Evil Dead Spin-Off, Zlobni mrtveci gorijo, Зли мртви: Спаљивање, Злите мъртви Изпепеляване, Зловісні мерці у вогні, 屍變焚場, 鬼玩人：煉獄
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