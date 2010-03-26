Also known as
Clash of the Titans, Furia de titanes, A titánok harca, Clash of the Titans - Titanernes kamp, Confronto de Titãs, Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần, Fúria de Titãs, Hitnagshut ha'titanim, I titanomahia, Înfruntarea titanilor, Kampf der Titanen, Le choc des Titans, Lluita de titans, Marmadesam, Scontro tra titani, Souboj Titánu, Spopad Titanov, Starcie tytanów, Súboj Titanov, Sudar titana, Taitan no tatakai, Titaanide kokkupõrge, Titaanien taistelu, Titanebis sherkineba, Titanların Savaşı, Titānu cīņa, Titanu susidurimas, Η τιτανομαχία, Τιτανομαχία, Битва титанів, Битва титанов, Борба титана, Сблъсъкът на титаните, タイタンの戦い, 超世紀封神榜
актеры плохие, главный вообще ни рыба , ни мясо. сюжет слаб, игра слабая.
… Read more…