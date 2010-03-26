Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Clash of the Titans
Poster of Clash of the Titans
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Clash of the Titans

Clash of the Titans

Clash of the Titans 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Perseus demigod, son of Zeus, battles the minions of the underworld to stop them from conquering heaven and earth.
Clash of the Titans - trailer in russian
Clash of the Titans  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2010
Online premiere 7 April 2010
World premiere 26 March 2010
Release date
7 April 2010 Russia КАРО Премьер 16+
10 August 2010 Australia
7 April 2010 Belarus
16 April 2010 Brazil
9 April 2010 Bulgaria
1 April 2010 Canada
15 April 2010 Czechia
17 August 2010 Denmark
7 April 2010 France
8 April 2010 Germany
2 April 2010 Great Britain
4 April 2010 Greece
2 April 2010 Ireland
16 April 2010 Italy
7 April 2010 Kazakhstan
16 April 2010 Mexico
8 April 2010 Netherlands
16 April 2010 Norway
9 April 2010 Poland
15 April 2010 Portugal
26 March 2010 Romania 12
15 April 2010 Slovakia 12
1 April 2010 South Korea
31 March 2010 Spain
1 April 2010 Thailand
2 April 2010 USA
7 April 2010 Ukraine
9 April 2010 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $493,214,993
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Thunder Road Pictures
Also known as
Clash of the Titans, Furia de titanes, A titánok harca, Clash of the Titans - Titanernes kamp, Confronto de Titãs, Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần, Fúria de Titãs, Hitnagshut ha'titanim, I titanomahia, Înfruntarea titanilor, Kampf der Titanen, Le choc des Titans, Lluita de titans, Marmadesam, Scontro tra titani, Souboj Titánu, Spopad Titanov, Starcie tytanów, Súboj Titanov, Sudar titana, Taitan no tatakai, Titaanide kokkupõrge, Titaanien taistelu, Titanebis sherkineba, Titanların Savaşı, Titānu cīņa, Titanu susidurimas, Η τιτανομαχία, Τιτανομαχία, Битва титанів, Битва титанов, Борба титана, Сблъсъкът на титаните, タイタンの戦い, 超世紀封神榜
Director
Louis Leterrier
Louis Leterrier
Cast
Sam Worthington
Sam Worthington
Liam Neeson
Liam Neeson
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Gemma Arterton
Gemma Arterton
Danny Huston
Danny Huston
Cast and Crew
Similar films for Clash of the Titans
Wrath of the Titans 6.0
Wrath of the Titans (2012)
Troy 7.9
Troy (2004)
Hercules 7.1
Hercules (1997)
Kalki 2898-AD 7.2
Kalki 2898-AD (2024)
Immortals 6.7
Immortals (2011)
Dracula Untold 6.8
Dracula Untold (2014)
The Huntsman: Winter's War 6.7
The Huntsman: Winter's War (2016)
Warcraft 7.4
Warcraft (2016)
Gods of Egypt 6.3
Gods of Egypt (2016)
Assassin's Creed 6.5
Assassin's Creed (2016)
The Legend of Tarzan 7.0
The Legend of Tarzan (2016)
Seventh Son 6.0
Seventh Son (2015)

Film rating

6.2
Rate 73 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3036
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Шпилька 2 April 2015, 12:51
фильм не понравился. ушли быстро.
актеры плохие, главный вообще ни рыба , ни мясо. сюжет слаб, игра слабая.
Read more…
Film Trailers All trailers
Clash of the Titans - trailer in russian
Clash of the Titans Trailer in russian
Clash of the Titans - trailer in russian
Clash of the Titans Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Clash of the Titans
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more