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Poster of Catwoman
6.3
Kinoafisha Films Catwoman
6.3

Catwoman

, 2004
Catwoman
USA, Australia / Action, Adventure, Crime, Sci-Fi / 18+
Poster of Catwoman
6.3

Synopsis

A shy woman, endowed with the speed, reflexes, and senses of a cat, walks a thin line between criminal and hero, even as a detective doggedly pursues her, fascinated by both of her personas.

Cast

Halle Berry
Halle Berry
Catwoman
Sharon Stone
Sharon Stone
Laurel Hedare
John Cassini
John Cassini
Frances Conroy
Frances Conroy
Ophelia
Michael Daingerfield
Aaron Douglas
Aaron Douglas
Michael Massee
Michael Massee
Armando
Frances McDormand
Frances McDormand
Missy Peregrym
Missy Peregrym
Samantha Simmonds
Peter Williams
Peter Wingfield
Director Pitof
Writer Theresa Rebeck, Bob Kane, John Brancato, Michael Ferris
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2004
World premiere 19 July 2004
Release date
29 July 2004 Russia 12+
23 September 2004 Argentina
16 September 2004 Australia
17 August 2004 Austria
1 September 2004 Bahrain
28 October 2004 Belarus
1 September 2004 Belgium
13 August 2004 Brazil
23 July 2004 Canada
2 September 2004 Chile
23 September 2004 Czechia
17 September 2004 Denmark
15 September 2004 Egypt
17 September 2004 Estonia
12 November 2004 Finland
8 September 2004 France
17 August 2004 Germany
13 August 2004 Great Britain
1 October 2004 Greece
5 August 2004 Hong Kong
26 August 2004 Hungary
20 August 2004 Iceland
6 August 2004 India
13 August 2004 Ireland
16 September 2004 Israel
27 August 2004 Italy
3 November 2004 Japan
28 October 2004 Kazakhstan
13 August 2004 Kenya
1 September 2004 Kuwait
13 August 2004 Mexico
19 August 2004 Netherlands
15 October 2004 Norway
8 October 2004 Panama
28 July 2004 Philippines
3 September 2004 Poland
30 September 2004 Portugal
12 August 2004 Singapore
24 September 2004 South Korea
6 August 2004 Spain
29 October 2004 Sweden
27 August 2004 Switzerland
22 July 2004 Thailand
10 September 2004 Turkey
1 September 2004 UAE
23 July 2004 USA
28 October 2004 Ukraine
1 October 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $82,402,379
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, DiNovi Pictures
Also known as
Catwoman, Gatúbela, Женщина-кошка, Kaķsieviete, Kedi Kadın, Kobieta-Kot, La femme-chat, Macskanő, Miêu Nữ, Moteris-katė, Mulher-Gato, Untitled 'Batman Returns' Spin-off, Žena mačka, Жена-мачка, Жената-котка, Жінка-кішка, कैटवुमन, キャットウーマン, 貓女, אישה חתול, אשת החתול, Zhenata-kotka, Zhenshchina-koshka, Người Mèo, Žena-mačka, קאטוומן, キャットウーマン：2004

Film rating

6.3
Rate 58 votes
3.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3031 In the Action genre  682 In the Adventure genre  577 In the Crime genre  240 In the Sci-Fi genre  391 In films of USA  1834 In films of Australia  41 In films of 2004  45
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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