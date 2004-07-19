|29 July 2004
|Russia
|12+
|23 September 2004
|Argentina
|16 September 2004
|Australia
|17 August 2004
|Austria
|1 September 2004
|Bahrain
|28 October 2004
|Belarus
|1 September 2004
|Belgium
|13 August 2004
|Brazil
|23 July 2004
|Canada
|2 September 2004
|Chile
|23 September 2004
|Czechia
|17 September 2004
|Denmark
|15 September 2004
|Egypt
|17 September 2004
|Estonia
|12 November 2004
|Finland
|8 September 2004
|France
|17 August 2004
|Germany
|13 August 2004
|Great Britain
|1 October 2004
|Greece
|5 August 2004
|Hong Kong
|26 August 2004
|Hungary
|20 August 2004
|Iceland
|6 August 2004
|India
|13 August 2004
|Ireland
|16 September 2004
|Israel
|27 August 2004
|Italy
|3 November 2004
|Japan
|28 October 2004
|Kazakhstan
|13 August 2004
|Kenya
|1 September 2004
|Kuwait
|13 August 2004
|Mexico
|19 August 2004
|Netherlands
|15 October 2004
|Norway
|8 October 2004
|Panama
|28 July 2004
|Philippines
|3 September 2004
|Poland
|30 September 2004
|Portugal
|12 August 2004
|Singapore
|24 September 2004
|South Korea
|6 August 2004
|Spain
|29 October 2004
|Sweden
|27 August 2004
|Switzerland
|22 July 2004
|Thailand
|10 September 2004
|Turkey
|1 September 2004
|UAE
|23 July 2004
|USA
|28 October 2004
|Ukraine
|1 October 2004
|Venezuela