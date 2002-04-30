Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Spider-Man
8.3
Kinoafisha Films Spider-Man
8.3

Spider-Man

, 2002
Spider-Man
USA / Action, Sci-Fi, Adventure, Thriller / 18+
Poster of Spider-Man
8.3

Cast

Tobey Maguire
Tobey Maguire
Peter Parker
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Norman Osborn
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Mary Jane Watson
James Franco
James Franco
Harry Osborn
J.K. Simmons
J.K. Simmons
J. Jonah Jameson
Michael Papajohn
Randy Savage
Randy Savage
Rosemary Harris
May Parker
Ted Raimi
Ted Raimi
Cliff Robertson
Ben Parker
Bill Nunn
Joseph 'Robbie' Robertson
Director Sam Raimi
Writer Stan Lee, David Koepp, Steve Ditko
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2002
Online premiere 1 December 2020
World premiere 30 April 2002
Release date
3 May 2002 Russia 12+
16 May 2002 Argentina
30 May 2002 Armenia
6 June 2002 Australia
6 June 2002 Austria
15 May 2002 Barbados
26 June 2002 Belgium
16 May 2002 Bolivia
17 May 2002 Brazil
5 July 2002 Bulgaria
3 May 2002 Canada
16 May 2002 Chile
7 August 2002 China
31 May 2002 Colombia
3 May 2002 Croatia
6 June 2002 Czechia
26 June 2002 Denmark
17 May 2002 Ecuador
12 June 2002 Egypt
3 May 2002 Estonia
28 June 2002 Finland
12 June 2002 France
6 June 2002 Germany
14 June 2002 Great Britain
5 May 2002 Greece
3 May 2002 Hong Kong
13 June 2002 Hungary
3 May 2002 Iceland
24 May 2002 India
22 May 2002 Indonesia
14 June 2002 Ireland
16 May 2002 Israel
7 June 2002 Italy
22 May 2002 Jamaica
11 May 2002 Japan
3 May 2002 Jordan
1 May 2002 Kazakhstan
17 May 2002 Kenya
4 June 2002 Kuwait
3 May 2002 Latvia
3 May 2002 Lebanon
3 May 2002 Lithuania
3 May 2002 Malaysia
17 May 2002 Mexico
4 July 2002 Netherlands
6 June 2002 New Zealand
28 June 2002 Norway
5 June 2002 Oman
17 May 2002 Panama
16 May 2002 Peru
3 May 2002 Philippines
21 June 2002 Poland
21 June 2002 Portugal
5 June 2002 Qatar
7 June 2002 Romania
2 May 2002 Serbia
3 May 2002 Singapore
6 June 2002 Slovakia
3 May 2002 Slovenia
10 May 2002 South Africa
3 May 2002 South Korea
21 June 2002 Spain
24 May 2002 Sri Lanka
23 June 2002 Sweden
5 June 2002 Switzerland
3 May 2002 Taiwan
14 June 2002 Turkey
9 May 2024 UAE TBC
3 May 2002 USA
1 May 2002 Ukraine
17 May 2002 Uruguay
15 May 2002 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $139,000,000
Worldwide Gross $810,925,307
Production Columbia Pictures, Marvel Enterprises, Laura Ziskin Productions
Also known as
Spider-Man, El hombre araña, Homem-Aranha, Человек-паук, स्पाइडर-मैन, Ämblikmees, Čovjek-pauk, Hörümçək-adam, Köngulóarmaðurinn, Marde Ankabooti, Người Nhện, O Homem-Aranha, O'rgimchak-odam, Omul Păianjen, Örümcek-Adam, Pavoučí Muž, Pavúčí muž, Pókember, Rajel al-ankaboot, Spider-Man - hämähäkkimies, Spider-Man -Hämähäkkimies, Spider-Man: The Motion Picture, Spiderman, Spindelmannen, Zirnekļcilvēks, Žmogus-voras, Σπάιντερμαν, Людина-павук, Өрмекші-адам, Спайдър-мен, Спајдермен, スパイダーマン, 蜘蛛人, 蜘蛛俠, სპაიდერმენი, Spajdermen, Spider Man, Spider-Man 1, الرجل العنكبوت, スパイダーマン：2002, Lyudyna-pavuk, Սարդ Մարդը, 蜘蛛侠1 (托比·马奎尔), 스파이더 맨, Spaĭdŭr-men, Spider-Man I, Hämähäkkimies, ပင့်ကူလူသား, ობობა-კაცი

Film rating

8.3
Rate 73 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  134 In the Action genre  41 In the Sci-Fi genre  24 In the Adventure genre  42 In the Thriller genre  27 In films of USA  92 In films of 2002  3
Updated 23 July 2026
Listen to the
soundtrack Spider-Man
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Spider-Man

Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming Action, Sci-Fi, Adventure
2017, USA
7.0
The Amazing Spider-Man 2
The Amazing Spider-Man 2 Action, Fantasy, Adventure
2014, USA
7.0
The Amazing Spider-Man
The Amazing Spider-Man Adventure, Fantasy, Drama, Action, Thriller
2012, USA
7.0
X-Men
X-Men Thriller, Action, Adventure, Sci-Fi
2000, USA
8.0
Ant-Man
Ant-Man Sci-Fi, Action
2015, USA / Great Britain
7.0
Elektra
Elektra Crime, Adventure, Action, Drama
2005, USA
5.0
Catwoman
Catwoman Action, Adventure, Crime, Sci-Fi
2004, USA / Australia
6.0
X-Men 2
X-Men 2 Action, Drama, Sci-Fi
2003, USA
8.0
Superman
Superman Action, Sci-Fi, Family, Adventure
1978, USA / Great Britain
7.0
Spider-Man 2
Spider-Man 2 Action, Sci-Fi, Adventure
2004, USA
8.0
Spider-Man 3
Spider-Man 3 Sci-Fi, Action, Adventure
2007, USA
7.0
Spider-Man: No Way Home
Spider-Man: No Way Home Sci-Fi, Action, Adventure
2021, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more