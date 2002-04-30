|3 May 2002
|Russia
|12+
|16 May 2002
|Argentina
|30 May 2002
|Armenia
|6 June 2002
|Australia
|6 June 2002
|Austria
|15 May 2002
|Barbados
|26 June 2002
|Belgium
|16 May 2002
|Bolivia
|17 May 2002
|Brazil
|5 July 2002
|Bulgaria
|3 May 2002
|Canada
|16 May 2002
|Chile
|7 August 2002
|China
|31 May 2002
|Colombia
|3 May 2002
|Croatia
|6 June 2002
|Czechia
|26 June 2002
|Denmark
|17 May 2002
|Ecuador
|12 June 2002
|Egypt
|3 May 2002
|Estonia
|28 June 2002
|Finland
|12 June 2002
|France
|6 June 2002
|Germany
|14 June 2002
|Great Britain
|5 May 2002
|Greece
|3 May 2002
|Hong Kong
|13 June 2002
|Hungary
|3 May 2002
|Iceland
|24 May 2002
|India
|22 May 2002
|Indonesia
|14 June 2002
|Ireland
|16 May 2002
|Israel
|7 June 2002
|Italy
|22 May 2002
|Jamaica
|11 May 2002
|Japan
|3 May 2002
|Jordan
|1 May 2002
|Kazakhstan
|17 May 2002
|Kenya
|4 June 2002
|Kuwait
|3 May 2002
|Latvia
|3 May 2002
|Lebanon
|3 May 2002
|Lithuania
|3 May 2002
|Malaysia
|17 May 2002
|Mexico
|4 July 2002
|Netherlands
|6 June 2002
|New Zealand
|28 June 2002
|Norway
|5 June 2002
|Oman
|17 May 2002
|Panama
|16 May 2002
|Peru
|3 May 2002
|Philippines
|21 June 2002
|Poland
|21 June 2002
|Portugal
|5 June 2002
|Qatar
|7 June 2002
|Romania
|2 May 2002
|Serbia
|3 May 2002
|Singapore
|6 June 2002
|Slovakia
|3 May 2002
|Slovenia
|10 May 2002
|South Africa
|3 May 2002
|South Korea
|21 June 2002
|Spain
|24 May 2002
|Sri Lanka
|23 June 2002
|Sweden
|5 June 2002
|Switzerland
|3 May 2002
|Taiwan
|14 June 2002
|Turkey
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|UAE
|TBC
|3 May 2002
|USA
|1 May 2002
|Ukraine
|17 May 2002
|Uruguay
|15 May 2002
|Venezuela