Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Daredevil
7.1
Kinoafisha Films Daredevil
7.1

Daredevil

, 2003
Daredevil
USA / Action, Crime, Fantasy, Thriller / 18+
Poster of Daredevil
7.1

Synopsis

A man blinded by toxic waste which also enhanced his remaining senses fights crime as an acrobatic martial arts superhero.

Cast

Ben Affleck
Ben Affleck
Daredevil
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Elektra Natchios
Colin Farrell
Colin Farrell
Bullseye
Jon Favreau
Jon Favreau
Franklin 'Foggy' Nelson
David Keith
Scott Terra
Young Matt
Erick Avari
Coolio
Ellen Pompeo
Ellen Pompeo
Karen Page
Kevin Smith
Kevin Smith
Joe Pantoliano
Joe Pantoliano
Ben Urich
Michael Clarke Duncan
Michael Clarke Duncan
The Kingpin
Director Mark Steven Johnson
Writer Mark Steven Johnson
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2003
Online premiere 15 October 2021
World premiere 9 February 2003
Release date
13 March 2003 Russia 12+
20 March 2003 Argentina
20 March 2003 Australia
20 March 2003 Austria
19 March 2003 Belgium
14 March 2003 Brazil
11 April 2003 Bulgaria
14 February 2003 Canada
10 April 2003 Chile
3 April 2003 Czechia
28 March 2003 Denmark
2 April 2003 Egypt
14 March 2003 Estonia
28 March 2003 Finland
19 March 2003 France
20 March 2003 Germany
14 February 2003 Great Britain
21 March 2003 Greece
27 February 2003 Hong Kong
27 March 2003 Hungary
28 February 2003 Iceland
4 April 2003 India
14 February 2003 Ireland
3 April 2003 Israel
4 April 2003 Italy
5 April 2003 Japan
14 March 2003 Kazakhstan
10 June 2003 Kuwait
28 March 2003 Lithuania
14 March 2003 Mexico
20 March 2003 Netherlands
3 April 2003 New Zealand
4 April 2003 Norway
4 April 2003 Panama
3 April 2003 Peru
19 February 2003 Philippines
28 March 2003 Poland
4 April 2003 Portugal
6 March 2003 Singapore
3 April 2003 Slovakia
28 March 2003 South Africa
20 March 2003 South Korea
7 March 2003 Spain
14 March 2003 Sweden
20 March 2003 Switzerland
28 February 2003 Taiwan
14 March 2003 Thailand
21 March 2003 Turkey
14 February 2003 USA
12 March 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $78,000,000
Worldwide Gross $179,179,718
Production Twentieth Century Fox, Regency Enterprises, Marvel Enterprises
Also known as
Daredevil, Daredevil: El hombre sin miedo, Сорвиголова, Daredevil - A Fenegyerek, Daredevil - kartmatu tasuja, Daredevil - mies vailla pelkoa, Daredevil - Дявол на доброто, Daredevil: A Daring New Vision, Demolidor - O Homem Sem Medo, Demolidor: O Homem sem Medo, Drąsiaširdis, Hiệp Sĩ Mù, Korkusuz, Ofurhuginn, Pārgalvis, Παράτολμος, Дердевил, Шибайголова, डेयरडेविल, デアデビル, 夜魔俠, دردویل, 超胆侠, Daredevil Director's Cut, Demolidor - O Homem Sem Medo (2003), Shybayholova, 夜魔侠, ရဲရင့်နတ်ဆိုး, Derdevil, Dyavol na dobroto, Sorvigolova

Film rating

7.1
Rate 57 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1782 In the Action genre  398 In the Crime genre  151 In the Fantasy genre  122 In the Thriller genre  331 In films of USA  1091 In films of 2003  23
Updated 18 June 2024
Listen to the
soundtrack Daredevil

Quotes

[Elektra is reading]
Matt Murdock I was just looking for some honey. Could you help me out?
Elektra [not looking up] Right in front of you.
Matt Murdock [chuckles] Well, could you be a little bit more specific?
Elektra [looking up] What are you...
Matt Murdock Blind? Yeah.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Daredevil

Elektra
Elektra Crime, Adventure, Action, Drama
2005, USA
5.0
X-Men 2
X-Men 2 Action, Drama, Sci-Fi
2003, USA
8.0
Catwoman
Catwoman Action, Adventure, Crime, Sci-Fi
2004, USA / Australia
6.0
Ghost Rider
Ghost Rider Thriller, Action, Fantasy
2007, USA
6.0
Fantastic Four
Fantastic Four Fantasy, Sci-Fi, Action
2015, USA
6.0
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Ghost Rider: Spirit of Vengeance Thriller, Fantasy, Action
2012, USA
6.0
Green Lantern
Green Lantern Action, Fantasy, Adventure
2011, USA
7.0
Legendary
Legendary Sport, Drama
2011, USA
6.0
The Green Hornet
The Green Hornet Action, Adventure
2010, USA
7.0
Jonah Hex
Jonah Hex Action, Drama, Western, Thriller
2010, USA
6.0
The Spirit
The Spirit Adventure, Comedy
2009, USA
5.0
Punisher 2: War Zone
Punisher 2: War Zone Horror, Thriller, Action, Drama
2008, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more