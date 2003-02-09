|13 March 2003
|Russia
|12+
|20 March 2003
|Argentina
|20 March 2003
|Australia
|20 March 2003
|Austria
|19 March 2003
|Belgium
|14 March 2003
|Brazil
|11 April 2003
|Bulgaria
|14 February 2003
|Canada
|10 April 2003
|Chile
|3 April 2003
|Czechia
|28 March 2003
|Denmark
|2 April 2003
|Egypt
|14 March 2003
|Estonia
|28 March 2003
|Finland
|19 March 2003
|France
|20 March 2003
|Germany
|14 February 2003
|Great Britain
|21 March 2003
|Greece
|27 February 2003
|Hong Kong
|27 March 2003
|Hungary
|28 February 2003
|Iceland
|4 April 2003
|India
|14 February 2003
|Ireland
|3 April 2003
|Israel
|4 April 2003
|Italy
|5 April 2003
|Japan
|14 March 2003
|Kazakhstan
|10 June 2003
|Kuwait
|28 March 2003
|Lithuania
|14 March 2003
|Mexico
|20 March 2003
|Netherlands
|3 April 2003
|New Zealand
|4 April 2003
|Norway
|4 April 2003
|Panama
|3 April 2003
|Peru
|19 February 2003
|Philippines
|28 March 2003
|Poland
|4 April 2003
|Portugal
|6 March 2003
|Singapore
|3 April 2003
|Slovakia
|28 March 2003
|South Africa
|20 March 2003
|South Korea
|7 March 2003
|Spain
|14 March 2003
|Sweden
|20 March 2003
|Switzerland
|28 February 2003
|Taiwan
|14 March 2003
|Thailand
|21 March 2003
|Turkey
|14 February 2003
|USA
|12 March 2003
|Ukraine