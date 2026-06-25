Also known as

Hexed, Hechizo: Bienvenidos a Hexe, Wie verhext, Billie, à la croisée des mondes, Billie maailmojen välissä, Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe, Hexe - A varázslat birodalma, Hexe: Den magiska världen, Hexe: Den Magiske Verden, Hexe: Det Magiske Riket, Hexe: Il regno delle streghe, Hexe: Le royaume de la magie, Hexe: Magický svět, HEXE: O Reino da Magia, Hexe: Sihir Krallığı, Hexe: Thế Giới Phép Thuật, Hokus: Królestwo magii, Билли и мир магии, हेक्स्ड, ビリーと魔法のはじまり

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