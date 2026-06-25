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Poster of Hexed
Hexed - Teaser
Kinoafisha Films Hexed

Hexed

, 2026
Hexed
USA / Adventure, Animation, Comedy
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Hexed - Teaser
Hexed  Teaser

Synopsis

An awkward teenage boy and his Type-A mom discover that what makes him unusual might be magical powers that will turn their lives and a secret world of magic upside down.

Cast

Jim Hanks
CeeLo Green
Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld
Billie Doe
Emilie-Claire Barlow
Rashida Jones
Rashida Jones
Alice
Stephen Fry
Stephen Fry
Elias Quire
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Tracey Ullman
Tracey Ullman
Ms. Quill
Director Josie Trinidad, Jason Hand, Fawn Veerasunthorn
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 0 minute
Production year 2026
World premiere 25 November 2026
Release date
26 November 2026 Australia
26 November 2026 Austria
25 November 2026 Belgium
26 November 2026 Brazil
27 November 2026 Bulgaria
25 November 2026 Czechia
26 November 2026 Germany
26 November 2026 Hong Kong
26 November 2026 Iceland Unrated
26 November 2026 Israel
26 November 2026 Italy
27 November 2026 Lithuania
26 November 2026 Montenegro o.A.
27 November 2026 Romania
26 November 2026 Serbia o.A.
26 November 2026 Singapore
27 November 2026 Spain
27 November 2026 Sweden
26 November 2026 Thailand
27 November 2026 Turkey
26 November 2026 UAE 18TC
25 November 2026 USA
26 November 2026 Ukraine
25 November 2026 Viet Nam
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Hexed, Hechizo: Bienvenidos a Hexe, Wie verhext, Billie, à la croisée des mondes, Billie maailmojen välissä, Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe, Hexe - A varázslat birodalma, Hexe: Den magiska världen, Hexe: Den Magiske Verden, Hexe: Det Magiske Riket, Hexe: Il regno delle streghe, Hexe: Le royaume de la magie, Hexe: Magický svět, HEXE: O Reino da Magia, Hexe: Sihir Krallığı, Hexe: Thế Giới Phép Thuật, Hokus: Królestwo magii, Билли и мир магии, हेक्स्ड, ビリーと魔法のはじまり

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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 25 June 2026

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Hexed - Teaser
Hexed Teaser
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