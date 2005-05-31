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Poster of Batman Begins
8.5
Batman Begins - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Batman Begins
8.5

Batman Begins

, 2005
Batman Begins
USA / Crime, Thriller, Adventure, Fairy Tale, Action / 18+
Trailers
Poster of Batman Begins
8.5
Batman Begins - Dubbed trailer
Batman Begins  Dubbed trailer

Synopsis

After training with his mentor, Batman begins his fight to free crime-ridden Gotham City from the corruption that Scarecrow and the League of Shadows have cast upon it.

Cast

Christian Bale
Christian Bale
Batman
Michael Caine
Michael Caine
Alfred
Liam Neeson
Liam Neeson
Ducard
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Gary Oldman
Gary Oldman
Jim Gordon
Ken Watanabe
Ken Watanabe
Ra's Al Ghul
Katie Holmes
Katie Holmes
Rachel Dawes
Cillian Murphy
Cillian Murphy
Dr. Jonathan Crane
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Carmine Falcone
Rutger Hauer
Rutger Hauer
Earle
Sara Stewart
Sara Stewart
Richard Brake
Richard Brake
Director Christopher Nolan
Writer David S. Goyer, Bob Kane, Christopher Nolan
Composer James Newton Howard, Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2005
Online premiere 2 January 2015
World premiere 31 May 2005
Release date
16 June 2005 Russia КароПрокат 12+
16 June 2005 Argentina
16 June 2005 Australia
17 June 2005 Austria
16 June 2005 Belarus
15 June 2005 Belgium
17 June 2005 Brazil
17 June 2005 Bulgaria
15 June 2005 Canada
16 June 2005 Chile
29 June 2005 China
16 June 2005 Colombia
14 July 2005 Czechia
22 July 2005 Denmark
16 June 2005 Egypt
17 June 2005 Estonia
15 July 2005 Finland
15 June 2005 France
22 June 2005 Georgia
16 June 2005 Germany
16 June 2005 Great Britain
15 June 2005 Greece
16 June 2005 Hong Kong
14 July 2005 Hungary
15 June 2005 Iceland
17 June 2005 India
23 June 2005 Indonesia
16 June 2005 Ireland
23 June 2005 Israel
17 June 2005 Italy
18 June 2005 Japan
16 June 2005 Kazakhstan
21 June 2005 Kuwait
16 September 2023 Latvia N12
14 July 2005 Lebanon
2 June 2024 Lithuania N13
17 June 2005 Mexico
16 June 2005 Netherlands
16 June 2005 New Zealand
15 July 2005 Norway
17 June 2005 Panama
16 June 2005 Peru
15 June 2005 Philippines
29 July 2005 Poland
23 June 2005 Portugal
8 July 2005 Romania
16 June 2005 Singapore
14 July 2005 Slovakia
16 June 2005 Slovenia
24 June 2005 South Africa
24 June 2005 South Korea
17 June 2005 Spain
27 July 2005 Sweden
16 June 2005 Switzerland
29 May 2020 Taiwan
16 June 2005 Thailand
17 June 2005 Turkey
22 June 2005 UAE
15 June 2005 USA
4 August 2005 Ukraine
16 June 2005 Uruguay
27 September 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $375,587,589
Production Warner Bros., DC Comics, Syncopy
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Film rating

8.5
Rate 104 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  47 In the Crime genre  5 In the Thriller genre  12 In the Adventure genre  18 In the Fairy Tale genre  1 In the Action genre  17 In films of USA  32 In films of 2005  1
Updated 25 September 2023

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Batman Begins - Dubbed trailer
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soundtrack Batman Begins

Quotes

Rachel Dawes Wait! You could die. At least tell me your name.
[pause]
Bruce Wayne ... It's not who I am underneath... but what I *do*... that defines me.
Rachel Dawes ... Bruce?
[Batman turns and leaps off the roof without answering her]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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