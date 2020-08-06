Menu
IMDb Rating: 7.8
Predator

Predator 18+
Predator - trailer
Predator trailer
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1987
Online premiere 6 August 2020
World premiere 12 June 1987
Release date
12 June 1987 Russia 16+
18 June 1987 Argentina
20 August 1987 Australia
28 August 1987 Austria
30 July 1987 Brazil
12 June 1987 Canada
1 October 1987 Colombia
11 July 1991 Czechia
11 July 1991 Czechoslovakia
20 November 1987 Denmark
16 October 1987 Finland
19 August 1987 France
27 August 1987 Germany
1 January 1988 Great Britain
30 July 1987 Hong Kong
31 May 1990 Hungary
13 October 1987 Iceland
15 January 1988 Ireland
22 August 1987 Italy
27 June 1987 Japan
12 June 1987 Kazakhstan
15 December 2023 Latvia N16
27 August 1987 Netherlands
26 December 1987 Norway
24 December 1987 Peru
1 July 1987 Philippines
11 September 1987 Portugal
20 April 2023 Serbia
17 July 1987 South Korea
20 August 1987 Spain
23 October 1987 Sweden
8 August 1987 Taiwan
2 December 1988 Turkey
12 June 1987 USA
12 June 1987 Ukraine
25 December 1987 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $98,268,458
Production Twentieth Century Fox, Lawrence Gordon Productions, Silver Pictures
Also known as
Predator, Depredador, Predátor, Хищник, Alien Hunter, Av, Grobuonis, Ha-Toref, Hunter, Kiskja, Le prédateur, O kynigos, O Predador, Plēsoņa, Prădătorul, Predador, Predator - den usynlige fiende, Predator - Jagten er begyndt, Predator - saalistaja, Predator: Den usynlige fiende, Primevil, Quái Thú Vô Hình, Ragadozó, Rándýrið, Rovdjuret, Yirtqich, Yırtıcı, Ο κυνηγός, Жыртқыш, Предатор, Хижак, Хищникът, प्रिडेटर्स, プレデター, 終極戰士
Director
John McTiernan
John McTiernan
Cast
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
Carl Weathers
Carl Weathers
Elpidia Carrillo
Elpidia Carrillo
Bill Duke
Bill Duke
Jesse Ventura
Jesse Ventura
Predator movies in order

Film rating

7.8
64 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 470
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Андрей 13 October 2018, 23:21
шикарный фильм, сюжет, актёры, но, конечно, не спец-эффекты!
спасибо фильму 2018ого, который смотрел в кинотеатре!!! наверно, это и есть основная… Read more…
Инга 25 April 2023, 22:44
Соглашусь с предыдущим отзывом. Фильм детства
Quotes
[the Predator has killed everyone else; Anna sees the camouflaged Predator in the tree and dives for the rifle]
Dutch NO!
Anna RUN!
[Dutch kicks the rifle out of her hands, pushing her out of the way; he exchanges fire with the Predator and is knocked down]
Dutch [to Anna] RUN! GO! GET TO THE CHOPPER!
[Anna runs]
Predator - trailer
Predator Trailer
