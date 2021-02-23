|19 May 1992
|Russia
|16+
|4 June 1992
|Australia
|4 September 1992
|Brazil
|26 August 1992
|Bulgaria
|29 August 1992
|Denmark
|28 August 1992
|Finland
|26 August 1992
|France
|2 September 1992
|Germany
|21 August 1992
|Great Britain
|26 September 1992
|Greece
|22 May 1992
|Hungary
|21 August 1992
|Ireland
|1 October 1992
|Italy
|19 May 1992
|Kazakhstan
|10 July 1992
|Mexico
|C
|12 October 1992
|Netherlands
|27 August 1992
|Norway
|25 September 1992
|Portugal
|M/16
|17 July 1992
|South Korea
|11 September 1992
|Spain
|25 September 1992
|Sweden
|11 September 1992
|Turkey
|22 May 1992
|USA
|19 May 1992
|Ukraine
Хм... у меня третий Чужой - любимый. После него можно было лавочку закрывать и дальше не… Read more…