Poster of Alien³
Poster of Alien³
IMDb Rating: 6.4
2 posters
Kinoafisha Films Alien³

Alien³

Alien 3 18+
Synopsis

After her last encounter, Ripley crash-lands on Fiorina Fury 161, a maximum security prison. When a series of strange and deadly events occur shortly after her arrival, Ripley realizes that she brought along an unwelcome visitor.
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1992
Online premiere 23 February 2021
World premiere 19 May 1992
Release date
19 May 1992 Russia 16+
4 June 1992 Australia
4 September 1992 Brazil
26 August 1992 Bulgaria
29 August 1992 Denmark
28 August 1992 Finland
26 August 1992 France
2 September 1992 Germany
21 August 1992 Great Britain
26 September 1992 Greece
22 May 1992 Hungary
21 August 1992 Ireland
1 October 1992 Italy
19 May 1992 Kazakhstan
10 July 1992 Mexico C
12 October 1992 Netherlands
27 August 1992 Norway
25 September 1992 Portugal M/16
17 July 1992 South Korea
11 September 1992 Spain
25 September 1992 Sweden
11 September 1992 Turkey
22 May 1992 USA
19 May 1992 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $159,814,498
Production Twentieth Century Fox, Brandywine Productions
Also known as
Alien³, Alien 3, Alien 3 3D, Vetřelec 3, Votrelec 3, Осми путник 3, A végső megoldás: Halál, Alien 3 - A Desforra, Alien 3 en 3D, Alien 3. - A végső megoldás: halál, Alien³: I teliki anametrisi, Biganeh 3, Chuzhoy 3, Fazaei 3, Obcy 3, Osmi potnik 3, Quái Vật Không Gian 3, Svešais³, Svetimas 3, Tulnukas 3, Άλιεν 3, Άλιεν 3: Η τελική αναμέτρηση, Άλιεν³: Η τελική αναμέτρηση, Пришълецът 3, Чужий 3, Чужой 3, एलियन³, エイリアン3, 异形3, 異形3
Director
David Fincher
Cast
Sigourney Weaver
Charles Dance
Paul McGann
Brian Glover
Ralph Brown
Cast and Crew
7.1
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking 1629
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Хм... у меня третий Чужой - любимый. После него можно было лавочку закрывать и дальше не… Read more…
Toporock 2 April 2015, 12:51
10\10
Quotes
Dillon Why? Why are the innocent punished? Why the sacrifice? Why the pain? There aren't any promises. Nothing certain. Only that some get called, some get saved. She won't ever know the hardship and grief for those of us left behind. We commit these bodies to the void with a glad heart. For within each seed, there is a promise of a flower, and within each death, no matter how small, there's always a new life. A new beginning. Amen.
Stills
