Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Underworld: Evolution
Poster of Underworld: Evolution
Poster of Underworld: Evolution
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Underworld: Evolution

Underworld: Evolution

Underworld: Evolution 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2006
Online premiere 1 June 2021
World premiere 12 January 2006
Release date
2 February 2006 Russia Пирамида 18+
13 April 2006 Argentina
12 January 2006 Australia
3 March 2006 Austria
2 February 2006 Belarus
5 April 2006 Belgium
31 March 2006 Bulgaria
20 January 2006 Canada
24 February 2006 Cyprus
2 March 2006 Czechia
10 March 2006 Denmark
22 February 2006 Egypt
17 February 2006 Estonia
8 March 2006 France
2 March 2006 Germany
20 January 2006 Great Britain
26 January 2006 Greece
9 March 2006 Hong Kong
27 April 2006 Hungary
17 February 2006 Iceland
20 January 2006 Ireland
24 January 2006 Israel
10 February 2006 Italy
22 April 2006 Japan
9 February 2006 Kazakhstan
8 March 2006 Kuwait
3 March 2006 Lithuania
9 March 2006 Malaysia
3 March 2006 Mexico
2 March 2006 Netherlands
30 March 2006 New Zealand
10 March 2006 Norway
7 April 2006 Panama
18 January 2006 Philippines
20 January 2006 Poland
9 March 2006 Portugal
2 March 2006 Singapore
23 February 2006 South Korea
3 February 2006 Spain
21 April 2006 Sweden
11 March 2006 Taiwan
26 January 2006 Thailand
27 October 2006 Turkey
20 January 2006 USA
9 February 2006 Ukraine
31 March 2006 Uruguay
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $111,476,513
Production Screen Gems, Lakeshore Entertainment, Vancouver Film Studios
Also known as
Underworld: Evolution, Inframundo: Evolución, Inframundo: La evolución, Underworld 2, Underworld 2: Evolution, Другой мир 2: Эволюция, Anjos da Noite: A Evolução, Digər dünya 2: Təkamül, Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim, Kitas pasaulis. Evoliucija, Lumea de dincolo 2: Evolutia, Monde infernal: Évolution, O'zga dunyo 2: Evolyutsiya, Podzemni svet - Evolucija, Teispoolsus 2: Evolutsioon, Thế Giới Ngầm 2: Tiến Hóa, Tumsas pasaule 2: Evolūcija, Underworld - Exelixi, Underworld 2 : Évolution, Underworld: Boj v podsvetí 2, Underworld: Evolução, Underworld: Evolúció, Underworld: Ewolucja, Underworld: Η εξέλιξη, Untitled Underworld Sequel, Varjojen valtakunta: Evoluutio, Інший світ 2: Еволюція, Өзге әлем 2: Эволюция, Подземен свят: Еволюция, खूंखार दरिन्दे, アンダーワールド　エボリューション, 決戰異世界：進化時代
Director
Len Wiseman
Len Wiseman
Cast
Kate Beckinsale
Kate Beckinsale
Bill Nighy
Bill Nighy
Shane Brolly
Michael Sheen
Michael Sheen
Tony Curran
Tony Curran
Cast and Crew
Similar films for Underworld: Evolution
Underworld: Blood Wars 6.5
Underworld: Blood Wars (2017)
Underworld Awakening 6.9
Underworld Awakening (2012)
Underworld 7.4
Underworld (2003)
Underworld: Rise of the Lycans 6.9
Underworld: Rise of the Lycans (2009)
Hellboy 6.4
Hellboy (2019)
Resident Evil: The Final Chapter 6.6
Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Dracula Untold 6.8
Dracula Untold (2014)
Riddick 7.0
Riddick (2013)
Hansel & Gretel: Witch Hunters 6.9
Hansel & Gretel: Witch Hunters (2012)
Resident Evil: Retribution 6.3
Resident Evil: Retribution (2012)
Whiteout 6.1
Whiteout (2009)
Hellboy II: The Golden Army 7.7
Hellboy II: The Golden Army (2008)
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

7.1
Rate 21 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1642
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Снежный 2 April 2015, 12:51
А мне казалось была такая фраза - "двое спят - один правит"

и там было 3 гроба в "коттедже"...
LexSmit 2 April 2015, 12:51
Меня фильм разочаровал... слишком мало сабытий... скучно.

1я часть была куда лучше.✊
Quotes
On Screen Text [first lines, the text that appears on screen] Eight centuries ago, unknown to humanity, a blood feud raged between a ruling class of vampires and a rebellious legion of werewolves known as Lycans.
On Screen Text Legend tells that the war began with two brothers, the immortal sons of Alexander Corvinus:
On Screen Text Markus, bitten by bat, became the blood leader of the vampires.
On Screen Text William, bitten by wolf, became the first and most powerful Lycan.
Listen to the
soundtrack Underworld: Evolution
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more