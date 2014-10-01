Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Dracula Untold

Dracula Untold

Dracula Untold 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

As his kingdom is being threatened by the Turks, young prince Vlad Tepes must become a monster feared by his own people in order to obtain the power needed to protect his own family, and the families of his kingdom.
Dracula Untold - russian international trailer 3
Dracula Untold  russian international trailer 3
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2014
Online premiere 2 October 2014
World premiere 1 October 2014
Release date
9 October 2014 Russia UPI 12+
2 October 2014 Australia
9 October 2014 Belarus
23 October 2014 Brazil
9 October 2014 Denmark
3 October 2014 Estonia
1 October 2014 France
2 October 2014 Germany
2 October 2014 Great Britain
9 October 2014 Greece
1 October 2014 Hong Kong
3 October 2014 Ireland
30 October 2014 Italy
31 October 2014 Japan
9 October 2014 Kazakhstan
9 October 2014 Netherlands
2 October 2014 Portugal
1 October 2014 Romania 15
8 October 2014 South Korea
24 October 2014 Spain
10 October 2014 Sweden
3 October 2014 Turkey
3 October 2014 USA
2 October 2014 Ukraine
9 October 2014 Uzbekistan
17 October 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $217,124,280
Production Universal Pictures, Legendary Entertainment, Michael De Luca Productions
Also known as
Dracula Untold, Drácula: la historia jamás contada, Drácula: La leyenda jamás contada, Drácula, la historia jamás contada, Drakula: Neispričana priča, Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể, Az ismeretlen Drakula, Bilinmeyen Drakula, Dracula inédit, Dracula Year Zero, Dracula Zero, Drácula: A História Desconhecida, Drácula: A História Nunca Contada, Dracula: Başlangıç, Dracula: ha'hatkhala, Dracula: Historia nieznana, Dracula: Jutustamata lugu, Dracula: Povestea nespusa, Drakula: Leģendas sākums, Drákula: Neznámá legenda, Drakula: Skrita zgodba, Drakula: Zrod legendy, Drakula. Pradzia, Дракула, Дракула: Невідома історія, Дракула: Неиспричано, Дракула: Неразказан, ड्राकुला: एक राज, ドラキュラZERO, 德古拉：永咒傳奇, 德古拉元年
Director
Gary Shore
Gary Shore
Cast
Luke Evans
Luke Evans
Dominic Cooper
Dominic Cooper
Charlie Cox
Charlie Cox
Sarah Gadon
Sarah Gadon
Samantha Barks
Cast and Crew
Similar films for Dracula Untold
Van Helsing 7.0
Van Helsing (2004)
Dracula 7.6
Dracula (1992)
Immortals 6.7
Immortals (2011)
Clash of the Titans 6.1
Clash of the Titans (2010)
The Dark Tower 6.3
The Dark Tower (2017)
The Huntsman: Winter's War 6.6
The Huntsman: Winter's War (2016)
Warcraft 7.4
Warcraft (2016)
The Legend of Tarzan 7.0
The Legend of Tarzan (2016)
The Last Witch Hunter 6.5
The Last Witch Hunter (2015)
Seventh Son 6.0
Seventh Son (2015)
Victor Frankenstein 6.7
Victor Frankenstein (2015)
Noah 6.4
Noah (2014)

Film rating

6.8
Rate 52 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2085 In the Horror genre  153 In the Drama genre  903 In the Action genre  462 In the Fantasy genre  131 In films of USA  1272
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Dracula Untold - russian international trailer 3
Dracula Untold Russian international trailer 3
Dracula Untold - russian international trailer 2
Dracula Untold Russian international trailer 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Dracula Untold
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more