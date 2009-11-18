Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Twilight Saga: New Moon
Poster of The Twilight Saga: New Moon
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 4.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: New Moon 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Edward leaves Bella after an attack that nearly claimed her life, and in her depression she falls into yet another paranormal relationship - this time with werewolf Jacob Black.
The Twilight Saga: New Moon - trailer in russian
The Twilight Saga: New Moon  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2009
Online premiere 18 November 2009
World premiere 18 November 2009
Release date
19 November 2009 Russia Вест 16+
12 February 2026 Argentina
19 November 2009 Australia
19 November 2009 Belarus
18 November 2009 Belgium 14
20 November 2009 Brazil
4 December 2009 Bulgaria
20 November 2009 Canada
26 November 2009 Czechia
20 November 2009 Denmark
27 November 2009 Estonia
20 November 2009 Finland K-12
18 November 2009 France
25 November 2009 Germany
20 November 2009 Great Britain
19 November 2009 Greece
20 November 2009 Ireland 12A
10 December 2009 Israel
18 November 2009 Italy
19 November 2009 Kazakhstan
29 November 2025 Latvia N12
19 November 2009 Netherlands
26 November 2009 Portugal
27 November 2009 Romania
2 December 2009 South Korea
18 November 2009 Spain
20 November 2009 Sweden
20 November 2009 Turkey
20 November 2009 USA
19 November 2009 Ukraine
27 November 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $712,135,229
Production Temple Hill Entertainment, Maverick Films, Imprint Entertainment
Also known as
The Twilight Saga: New Moon, Luna nueva, Crepúsculo, la saga: Luna nueva, 暮光之城2：新月, A Saga Crepúsculo: Lua Nova, A Saga Twilight: Lua Nova, Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, Alatoran. Saqa. Yeni Ay, Alkonyat: Újhold, Bindi 2, Chạng Vạng: Trăng Non, Jaunatis, Jauns meness, Jauns mēness, La saga Crepúsculo: Luna nueva, Lluna nova, Lua Nova, Mlada luna, Muzgu: Hëna e re, New Moon, New Moon - Biss zur Mittagsstunde, New Moon (Twilight 2), New Moon: Twilight Saga, Nýtt tungl, Nyû mûn - Towairaito sâga, Saga 'Zmierzch': Księżyc w nowiu, Saga Amurg: Lunã Nouã, Sumerki: Saga. Yangi oy, Sumrak saga: Mladi mjesec, The twilight saga - Nea selini, The twilight saga: Νέα Σελήνη, Trăng Non, Twilight - Uusikuu, Twilight 2, Twilight Saga: New Moon, Twilight sága: Nový mesiac, Twilight sága: Nový měsíc, Twilight: Chapitre 2 - Tentation, Twilight: New Moon, Twilight: Ny Måne, Twilight: Tentation, Twilight: Νέα Σελήνη, Under en ny måne, Videviku saaga - Noorkuu, Νέα Σελήνη, Здрач 2: Новолуние, Сумерки. Сага. Новолуние, Сумерки. Сага. Новый месяц, Сумрак сага: Млад месец, Сутінки 2, Сутінки. Сага: Новий місяць, Сутінки. Сага: Новолуння, Ымырт. Сага. Жаңа ай, द ट्वाईलाईट सागा: न्यू मून, ニュームーン/トワイライト・サーガ, 新月, 暮色2：新月
Director
Chris Weitz
Chris Weitz
Cast
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Nikki Reed
Nikki Reed
Ashley Greene
Ashley Greene
Taylor Lautner
Taylor Lautner
Cast and Crew
Similar films for The Twilight Saga: New Moon
Twilight 7.0
Twilight (2008)
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 6.6
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011)
Vampire Academy 6.3
Vampire Academy (2014)
The Host 6.5
The Host (2012)
The Twilight Saga: Eclipse 6.4
The Twilight Saga: Eclipse (2010)
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 6.8
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)
After 6.7
After (2019)
Fifty Shades Freed 5.8
Fifty Shades Freed (2018)
Fifty Shades Darker 6.1
Fifty Shades Darker (2017)
Fifty Shades of Grey 4.3
Fifty Shades of Grey (2015)
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 6.5
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Tracers 6.3
Tracers (2014)
Film in Collections
Twilight Movies in Order Twilight Movies in Order

Film rating

6.6
Rate 838 votes
4.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2527
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 29 October 2024, 23:19
"Сумерки. Сага. Новолуние" - второй фильм саги «Сумерки», вышедший в 2009 году.
Сюжет продолжает историю старшеклассницы Беллы и её… Read more…
Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:32
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Goofs

(at about the one-hour mark) Laurent doesn't shimmer in the way the vampires do, despite being outdoors. The sky is more overcast than bright. We see Edward and the other Cullens outside on numerous occasions in daylight when it's dull and overcast, yet they never sparkle.

Film Trailers All trailers
The Twilight Saga: New Moon - trailer in russian
The Twilight Saga: New Moon Trailer in russian
The Twilight Saga: New Moon - russian teaser
The Twilight Saga: New Moon Russian teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Twilight Saga: New Moon
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more