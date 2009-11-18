|19 November 2009
|Russia
|Вест
|16+
|12 February 2026
|Argentina
|19 November 2009
|Australia
|19 November 2009
|Belarus
|18 November 2009
|Belgium
|14
|20 November 2009
|Brazil
|4 December 2009
|Bulgaria
|20 November 2009
|Canada
|26 November 2009
|Czechia
|20 November 2009
|Denmark
|27 November 2009
|Estonia
|20 November 2009
|Finland
|K-12
|18 November 2009
|France
|25 November 2009
|Germany
|20 November 2009
|Great Britain
|19 November 2009
|Greece
|20 November 2009
|Ireland
|12A
|10 December 2009
|Israel
|18 November 2009
|Italy
|19 November 2009
|Kazakhstan
|29 November 2025
|Latvia
|N12
|19 November 2009
|Netherlands
|26 November 2009
|Portugal
|27 November 2009
|Romania
|2 December 2009
|South Korea
|18 November 2009
|Spain
|20 November 2009
|Sweden
|20 November 2009
|Turkey
|20 November 2009
|USA
|19 November 2009
|Ukraine
|27 November 2009
|Viet Nam
(at about the one-hour mark) Laurent doesn't shimmer in the way the vampires do, despite being outdoors. The sky is more overcast than bright. We see Edward and the other Cullens outside on numerous occasions in daylight when it's dull and overcast, yet they never sparkle.
Сюжет продолжает историю старшеклассницы Беллы и её… Read more…