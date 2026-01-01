|17 September 1993
|Russia
|16+
|23 February 1989
|Australia
|23 March 1989
|Brazil
|17 March 1989
|Denmark
|24 March 1989
|Finland
|15 March 1989
|France
|16 March 1989
|Germany
|3 March 1989
|Great Britain
|16 March 1989
|Greece
|23 March 1989
|Hungary
|16
|8 July 2024
|Iceland
|Allowed
|4 June 1990
|India
|3 March 1989
|Ireland
|15
|25 February 1989
|Japan
|17 September 1993
|Kazakhstan
|16 March 1989
|Netherlands
|1 May 1989
|Poland
|16
|24 March 1989
|Portugal
|5 May 1989
|South Korea
|18
|10 March 1989
|Spain
|11 December 1988
|USA
|17 September 1993
|Ukraine