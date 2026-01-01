Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rain Man
8.1
Rain Man - Trailer
Kinoafisha Films Rain Man
8.1

Rain Man

, 1988
Rain Man
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Rain Man
8.1
Rain Man - Trailer
Rain Man  Trailer

Synopsis

Selfish yuppie Charlie Babbitt's father left a fortune to his savant brother Raymond and a pittance to Charlie; they travel cross-country.

Cast

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Raymond Babbitt
Tom Cruise
Tom Cruise
Charlie Babbitt
Valeria Golino
Valeria Golino
Susanna
Gerald R. Molen
Dr. Bruner
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Sally Dibbs
Jack Murdock
John Mooney
Michael D. Roberts
Vern
Ralph Seymour
Lenny
Lucinda Jenney
Iris
Kim Robillard
Small Town Doctor
Director Barry Levinson
Writer Barry Morrow, Ron Bass
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1988
Online premiere 1 January 2026
World premiere 11 December 1988
Release date
17 September 1993 Russia 16+
23 February 1989 Australia
23 March 1989 Brazil
17 March 1989 Denmark
24 March 1989 Finland
15 March 1989 France
16 March 1989 Germany
3 March 1989 Great Britain
16 March 1989 Greece
23 March 1989 Hungary 16
8 July 2024 Iceland Allowed
4 June 1990 India
3 March 1989 Ireland 15
25 February 1989 Japan
17 September 1993 Kazakhstan
16 March 1989 Netherlands
1 May 1989 Poland 16
24 March 1989 Portugal
5 May 1989 South Korea 18
10 March 1989 Spain
11 December 1988 USA
17 September 1993 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $354,825,435
Production United Artists, The Guber-Peters Company, Star Partners II Ltd.
Also known as
Rain Man, Человек дождя, Cuando los hermanos se encuentran, Rain Man: Cuando los hermanos se encuentran, Sademies, 雨人, Cuando dos hermanos se encuentran, Dezevni clovek, Encontro de Irmãos, Esőember, Ish Ha-Geshem, Kišni čovjek, Lietaus žmogus, Lietus vīrs, Mard-e barani, Người Đàn Ông Trong Mưa, O anthropos tis vrohis, Omul ploii, Rain Man - L'uomo della pioggia, Rainman, Vihmamees, Yağış adamı, Yağmur Adam, Yomg'ir odami, Ο άνθρωπος της βροχής, Жамгыр адамы, Жаңбыр адамы, Кишни човек, Людина дощу, Одами борон, Рейнман, Чалавек дажджу, रेन मैन, レインマン, 手足情未了, 레인맨, Omul care aduce ploaia

Film rating

8.1
Rate 41 votes
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  214 In the Drama genre  92 In films of USA  147 In films of 1988  2

Film Trailers

All trailers
Rain Man - Trailer
Rain Man Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Rain Man

Quotes

Charlie Who took this picture?
Raymond D-A-D.
Charlie And you lived with us?
Raymond Yeah, 10962 Beachcrest Street, Cincinnati, Ohio.
Charlie When did you leave?
Raymond January 12, 1965. Very snowy that day. 7.2 inches of snow that day.
Charlie Just after Mom died.
Raymond Yeah Mom died January 5, 1965.
Charlie You remember that day. Was I there? Where was I?
Raymond You were in the window. You waved to me, "Bye bye Rain Man", "Bye bye."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Rain Man

Scent of a Woman
Scent of a Woman Drama
1992, USA
8.0
My Name Is Khan
My Name Is Khan Drama, Romantic
2010, India
7.0
Adam
Adam Drama, Comedy, Romantic
2009, USA
7.0
Barfuss
Barfuss Comedy, Drama, Romantic
2005, Germany
7.0
Radio
Radio Sport, Drama
2003, USA
7.0
I Am Sam
I Am Sam Drama
2001, USA
7.0
A Beautiful Mind
A Beautiful Mind Mystery, Drama, Biography
2001, USA
8.0
Forrest Gump
Forrest Gump Comedy, Romantic, Drama
1994, USA
8.0
What's Eating Gilbert Grape
What's Eating Gilbert Grape Drama
1993, USA
7.0
Awakenings
Awakenings Drama
1990, USA
8.0
Being There
Being There Drama, Comedy
1979, USA
7.0
Kramer vs. Kramer
Kramer vs. Kramer Drama
1979, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more