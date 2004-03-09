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Poster of Eternal Sunshine of the Spotless Mind
8.3
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Trailer
Kinoafisha Films Eternal Sunshine of the Spotless Mind
8.3

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

, 2004
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
USA / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Eternal Sunshine of the Spotless Mind
8.3
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Trailer
Eternal Sunshine of the Spotless Mind  Trailer

Synopsis

When their relationship turns sour, a couple undergoes a procedure to have each other erased from their memories. But it is only through the process of loss that they discover what they had to begin with.

Cast

Jim Carrey
Jim Carrey
Joel Barish
Kate Winslet
Kate Winslet
Clementine Kruczynski
Gerry Robert Byrne
Train Conductor
Elijah Wood
Elijah Wood
Patrick
Thomas Jay Ryan
Frank
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Stan
Jane Adams
Jane Adams
Carrie
David Cross
David Cross
Rob
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Mary
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Dr. Mierzwiak
Ryan Whitney
Josh Flitter
Josh Flitter
Director Michel Gondry
Writer Charlie Kaufman, Pierre Bismuth, Michel Gondry
Composer Jon Brion
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2004
Online premiere 20 May 2004
World premiere 9 March 2004
Release date
29 April 2004 Russia Парадиз 16+
30 June 2004 Australia
27 April 2004 Belarus
23 July 2004 Brazil
25 June 2004 Estonia
13 August 2004 Finland
6 October 2004 France
20 May 2004 Germany
30 April 2004 Great Britain
23 April 2004 Greece
30 April 2004 Ireland
22 July 2004 Israel
22 October 2004 Italy
19 March 2005 Japan
27 April 2004 Kazakhstan 16+
20 February 2023 Lithuania N13
23 July 2004 Mexico B-15
16 September 2004 Netherlands
20 May 2004 Portugal
5 November 2015 South Korea
24 September 2004 Spain
18 July 2025 Turkey
19 March 2004 USA
27 April 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $72,944,255
Production Focus Features, Anonymous Content, This Is That Productions
Also known as
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Вечное сияние чистого разума, ¡Olvídate de mí!, Beg'ubor aqlning abadiy yorug'ligi, Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, Derakhshesh-e abadi-e yek zehn-e pak, Du soleil plein la tête, Egy makulátlan elme örök ragyogása, Eilíft Sólskin Hins Flekklausa Hugar, En obefläckad själ, Evig solskinn i et plettfritt sinn, Evigt solskin i et pletfrit sind, Gaišo atmiņu mūžīgais starojums, I aionia liakada enos katharou myalou, Jausmų galia, Karge meele igavene sära, Ljubav za sva vremena, Lop Thoe Hai Mai Luem, O Despertar da Mente, Oblida't de mi, Se mi lasci ti cancello, Shemesh nitzhit be'rosh tzaloul, Sil Baştan, Silinmish yaddashin ebedi pariltisi, Strălucirea eternă a minții neprihănite, Tahraton mieli, Tia Nắng Vĩnh Cửu Của Tâm Hồn Tinh Khiết, Večno sonce brezmadežnega uma, Věčný svit neposkvrněné mysli, Večný svit nepoškvrnenej mysle, Vergiss mein nicht, Vergiss mein nicht!, Vječni sjaj nepobjedivog uma, Zakochany bez pamięci, Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, Блясъкът на чистия ум, Вечни сјај беспрекорног ума, Вічне сяйво чистого розуму, Кіршіксіз сананың мәңгілік шұғыласы, 이터널 선샤인, エターナル・サンシャイン, 暖暖内含光, 無痛失戀, 王牌冤家, 純淨心靈的永恆陽光, Ánh Dương Vĩnh Cửu Của Tâm Hồn Thanh Khiết, Вечнае ззянне чыстага розуму, 灵光乍现, 美丽心灵的永恒阳光, שמש נצחית בראש צלול, 无暇心灵的永恒阳光, Մաքուր բանականության հավերժ փայլատակում, 暧暧内含光

Film rating

8.3
Rate 57 votes
8.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  104 In the Drama genre  42 In the Comedy genre  18 In the Romantic genre  6 In films of USA  68 In films of 2004  2
Updated 11 February 2025

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Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Trailer
Eternal Sunshine of the Spotless Mind Trailer
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soundtrack Eternal Sunshine of the Spotless Mind
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