When their relationship turns sour, a couple undergoes a procedure to have each other erased from their memories. But it is only through the process of loss that they discover what they had to begin with.
ProductionFocus Features, Anonymous Content, This Is That Productions
Also known as
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Вечное сияние чистого разума, ¡Olvídate de mí!, Beg'ubor aqlning abadiy yorug'ligi, Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, Derakhshesh-e abadi-e yek zehn-e pak, Du soleil plein la tête, Egy makulátlan elme örök ragyogása, Eilíft Sólskin Hins Flekklausa Hugar, En obefläckad själ, Evig solskinn i et plettfritt sinn, Evigt solskin i et pletfrit sind, Gaišo atmiņu mūžīgais starojums, I aionia liakada enos katharou myalou, Jausmų galia, Karge meele igavene sära, Ljubav za sva vremena, Lop Thoe Hai Mai Luem, O Despertar da Mente, Oblida't de mi, Se mi lasci ti cancello, Shemesh nitzhit be'rosh tzaloul, Sil Baştan, Silinmish yaddashin ebedi pariltisi, Strălucirea eternă a minții neprihănite, Tahraton mieli, Tia Nắng Vĩnh Cửu Của Tâm Hồn Tinh Khiết, Večno sonce brezmadežnega uma, Věčný svit neposkvrněné mysli, Večný svit nepoškvrnenej mysle, Vergiss mein nicht, Vergiss mein nicht!, Vječni sjaj nepobjedivog uma, Zakochany bez pamięci, Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, Блясъкът на чистия ум, Вечни сјај беспрекорног ума, Вічне сяйво чистого розуму, Кіршіксіз сананың мәңгілік шұғыласы, 이터널 선샤인, エターナル・サンシャイン, 暖暖内含光, 無痛失戀, 王牌冤家, 純淨心靈的永恆陽光, Ánh Dương Vĩnh Cửu Của Tâm Hồn Thanh Khiết, Вечнае ззянне чыстага розуму, 灵光乍现, 美丽心灵的永恒阳光, שמש נצחית בראש צלול, 无暇心灵的永恒阳光, Մաքուր բանականության հավերժ փայլատակում, 暧暧内含光