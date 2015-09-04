Menu
IMDb Rating: 8.1
Synopsis

A young boy is raised within the confines of a small shed.
Room - trailer
Room trailer
Country Ireland / Canada
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2015
Online premiere 17 March 2016
World premiere 4 September 2015
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $35,402,766
Production Element Pictures, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Film4
Also known as: Room, La habitación, Soba, La Habitacion, Комната, A szoba, Camera, Gizli Dünya, Izba, Kambarys, Kheder, L'habitació, O Quarto de Jack, Otaq, Pokoj, Pokój, Quarto, Raum, Room: Le monde de Jack, Tuba, Xona, Το δωμάτιο, Кімната, Пакой, Соба, Стая, ルーム, 不存在的房間, 房间, 抖室
Lenny Abrahamson
Brie Larson
Joan Allen
William H. Macy
Jacob Tremblay
Megan Park
8.3
8.1 IMDb
Jack I've been in the world 37 hours. I've seen pancakes, and a stairs, and birds, and windows, and hundreds of cars. And clouds, and police, and doctors, and grandma and grandpa. But Ma says they don't live together in the hammock house anymore. Grandma lives there with her friend Leo now. And Grandpa lives far away. I've seen persons with different faces, and bigness, and smells, talking all together. The world's like all TV planets on at the same time, so I don't know which way to look and listen. There's doors and... more doors. And behind all the doors, there's another inside, and another outside. And things happen, happen, HAPPENING. It never stops. Plus, the world's always changing brightness, and hotness. And there's invisible germs floating everywhere. When I was small, I only knew small things. But now I'm five, I know EVERYTHING!
