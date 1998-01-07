Menu
Kinoafisha Films Armageddon

Armageddon

Armageddon 18+
Synopsis

After discovering that an asteroid the size of Texas is going to impact Earth in less than a month, N.A.S.A. recruits a misfit team of deep core drillers to save the planet.
Armageddon - trailer
Armageddon  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 1998
Online premiere 4 June 2021
World premiere 7 January 1998
Release date
18 August 1998 Russia 12+
3 July 1998 Australia
15 July 1998 Austria
7 August 1998 Brazil
13 August 1998 Czechia U
10 July 1998 Denmark
5 August 1998 France
15 July 1998 Germany
7 August 1998 Great Britain
3 September 1998 Greece
7 January 1998 Hungary 12
7 August 1998 Ireland
4 September 1998 Italy
12 December 1998 Japan
18 August 1998 Kazakhstan
1 August 2025 Latvia N12
31 July 1998 Mexico
9 July 1998 Netherlands
24 July 1998 Norway
10 July 1998 Portugal
11 September 1998 Romania
23 July 1998 Slovakia
3 July 1998 South Korea
17 July 1998 Spain
9 July 1998 Sweden
1 July 1998 USA
18 August 1998 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $140,000,000
Worldwide Gross $553,712,773
Production Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Valhalla Motion Pictures
Also known as
Armageddon, Armagedon, Armageddon - Das jüngste Gericht, Армагеддон, Армагедон, 世界末日, Armageddon - Giudizio finale, Armageddon - Sfarsitul lumii?, Armagedón, Armagedonas, Arumagedon, Ngày Tận Thế, Αρμαγεδδών, आर्मागेडन, アルマゲドン（1997）, 最后决战, 大决战, 陨石大冲撞
Director
Michael Bay
Michael Bay
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Liv Tyler
Liv Tyler
Ben Affleck
Ben Affleck
Will Patton
Will Patton
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 51 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1316 In the Thriller genre  234 In the Drama genre  597 In the Sci-Fi genre  166 In the Romantic genre  185 In the Action genre  287 In films of USA  815
Film Reviews
Vladimir 13 June 2023, 11:28
Много раз пересматривал этот фильм и каждый раз не понимал, почему же на астероиде есть гравитация, ветер... Режиссер не продумал этот момент,… Read more…
Armageddon - trailer
Armageddon Trailer
