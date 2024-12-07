Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Posledniy Ronin
5.0
Posledniy Ronin - Trailer
Kinoafisha Films Posledniy Ronin
5.0

Posledniy Ronin

, 2024
Posledniy Ronin
Russia / Sci-Fi, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Posledniy Ronin
5.0
Posledniy Ronin - Trailer
Posledniy Ronin  Trailer

Cast

Yuri Kolokolnikov
Yuri Kolokolnikov
Ronin
Diana Yenakayeva
Diana Yenakayeva
Mariya
Daniil Vorobyov
Daniil Vorobyov
Tikhon Zhiznevsky
Tikhon Zhiznevsky
Aleksandr Mizev
Bekarys Akhmetov
Gvardeets 3
Sofya Aleksandrova
Zhena Korolya
Oleg Baiduk
Berserk
Ilnur Bilbanov
Plennik
Arman Boranbayev
Glavnyy Stareyshina
Aleksandr Chernyy
Stareyshina Kupolov
Svetlana Demidovskaya
Zhena Korolya
Director Max Shishkin
Writer Max Shishkin
Composer Mimiko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2024
Online premiere 18 February 2025
World premiere 7 December 2024
Release date
26 December 2024 Russia Централ Партнершип 18+
26 December 2024 Kazakhstan
26 December 2024 Kyrgyzstan 18+
30 January 2025 Qatar
30 January 2025 UAE 18TC
26 December 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $799,370
Production Central Partnership Productions, Zoom Production
Also known as
Posledniy Ronin, The Last Ronin, Последний Ронин, O Último Ronin, Viimane Ronin

Film rating

5.0
Rate 49 votes
5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3806 In the Sci-Fi genre  488 In the Adventure genre  711 In films of Russia  703 In films of 2024  253
Updated 24 February 2026

Film Trailers

All trailers
Posledniy Ronin - Trailer
Posledniy Ronin Trailer
Posledniy Ronin - Teaser trailer
Posledniy Ronin Teaser trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Posledniy Ronin

Bird Box Barcelona
Bird Box Barcelona Horror, Sci-Fi
2023, Spain / USA
5.0
Bird Box
Bird Box Sci-Fi, Thriller, Drama
2018, USA
6.0
Mad Max: Fury Road
Mad Max: Fury Road Adventure, Action
2015, Australia / USA
8.0
The Book of Eli
The Book of Eli Western, Adventure, Drama, Action
2010, USA
7.0
The Inhabited Island
The Inhabited Island Sci-Fi, Action
2009, Russia
5.0
Knowing
Knowing Mystery, Thriller, Drama, Catastrophe
2009, USA
6.0
The Road
The Road Thriller, Sci-Fi, Drama
2008, USA
7.0
Children of Men
Children of Men Thriller, Drama, Adventure, Sci-Fi
2006, Great Britain / USA
7.0
28 Days Later...
28 Days Later... Sci-Fi, Drama
2002, Great Britain
7.0
Armageddon
Armageddon Thriller, Drama, Sci-Fi, Romantic, Action, Catastrophe
1998, USA
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more