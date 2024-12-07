Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2024
Online premiere
18 February 2025
World premiere
7 December 2024
Release date
|26 December 2024
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|26 December 2024
|Kazakhstan
|
|
|26 December 2024
|Kyrgyzstan
|
|18+
|30 January 2025
|Qatar
|
|
|30 January 2025
|UAE
|
|18TC
|26 December 2024
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$799,370
Production
Central Partnership Productions, Zoom Production
Also known as
Posledniy Ronin, The Last Ronin, Последний Ронин, O Último Ronin, Viimane Ronin