Kinoafisha Films The Fifth Element

The Fifth Element

The Fifth Element 18+
Synopsis

In the colorful future, a cab driver unwittingly becomes the central figure in the search for a legendary cosmic weapon to keep Evil and Mr Zorg at bay.
The Fifth Element - trailer in russian
The Fifth Element  trailer in russian
Country France
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1997
Online premiere 31 January 2020
World premiere 2 May 1997
Release date
25 September 1997 Russia 16+
2 May 1997 Argentina
15 May 1997 Australia
8 May 1997 Belgium
23 May 1997 Brazil
9 May 1997 Canada
11 September 1997 Czechia
1 August 1997 Denmark
9 January 1998 Estonia
6 June 1997 Finland
7 May 1997 France
28 August 1997 Germany
6 June 1997 Great Britain
30 October 1997 Greece
22 May 1997 Hong Kong
16 October 1997 Hungary
13 June 1997 Iceland
19 August 1997 India
13 June 1997 Ireland
10 July 1997 Israel
30 October 1997 Italy
13 September 1997 Japan
2 July 1997 Kuwait
20 February 1998 Lithuania
9 May 1997 Luxembourg
23 May 1997 Mexico
29 May 1997 Netherlands
14 May 1997 New Zealand
8 August 1997 Norway
16 May 1997 Panama
9 July 1997 Philippines
17 October 1997 Poland
29 August 1997 Portugal
2 January 1998 Romania
1 October 1997 Serbia
15 May 1997 Singapore
9 October 1997 Slovakia
25 September 1997 Slovenia
17 July 1997 South Korea
30 May 1997 Spain
22 August 1997 Sweden
28 August 1997 Switzerland
16 June 2017 Taiwan, Province of China
10 October 1997 Turkey
28 November 2024 UAE 18TC
14 May 2017 USA
27 September 1997 Ukraine
30 May 1997 Uruguay
MPAA PG-13
Budget 75,210,000 FRF
Worldwide Gross $263,920,180
Production Gaumont, Pinewood Studios
Also known as
The Fifth Element, El quinto elemento, Peti element, Das fünfte Element, Det femte element, Le Cinquième Élément, O Quinto Elemento, Пятый элемент, 第五元素, Al cincilea element, Az ötödik elem, Beshinchi element, Beşinci element, Beşinci Güç, Det femte elementet, El cinquè element, Het vijfde element, Il quinto elemento, Nhân Tố Thứ 5, O 5º Elemento, Pátý element, Penktasis elementas, Piaty element, Piąty element, Piektais elements, Puuttuva tekijä, The 5th Element, The Fifth Element - puuttuva tekijä, To pempto stoiheio, Viies element, Το πέμπτο στοιχείο, Бесінші элемент, П'ятий елемент, Пети елемент, Петият елемент, पाँचवा तत्व, 제5원소, フィフス・エレメント, 第5元素
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Gary Oldman
Gary Oldman
Brayon Dzheyms
John Neville, 3rd Baron Latimer
Cast and Crew
Similar films for The Fifth Element
Lucy 6.9
Lucy (2014)
Elysium 6.9
Elysium (2013)
Star Wars: Episode IV - A New Hope 8.2
Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)
Valerian and the City of a Thousand Planets 7.2
Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
The Empire 5.3
The Empire (2024)
If You Were the Last 6.3
If You Were the Last (2023)
Nikita 7.2
Nikita (1990)
Armageddon 7.3
Armageddon (1998)
District 9 8.0
District 9 (2009)
Equilibrium 7.7
Equilibrium (2002)
Minority Report 7.8
Minority Report (2002)
The Messenger: The Story of Joan of Arc 6.4
The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Film in Collections
Alien Comedies Alien Comedies
Adventure and Travel Films Adventure and Travel Films

Film rating

8.1
Rate 112 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  217 In the Adventure genre  50 In the Thriller genre  38 In the Action genre  61 In the Sci-Fi genre  35 In the Romantic genre  27 In films of France  9
Film Reviews
Vladimir 8 June 2023, 16:44
Фильм настоящая классика. История уникальна и динамична. Персонажи хорошо подобраны. Наверно, один из величайших научно-фантастических фильмов нашего времени
Film Trailers All trailers
The Fifth Element - trailer in russian
The Fifth Element Trailer in russian
Listen to the
soundtrack The Fifth Element
