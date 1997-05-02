Country France

Runtime 2 hours 6 minutes

Production year 1997

Online premiere 31 January 2020

World premiere 2 May 1997

MPAA PG-13

Budget 75,210,000 FRF

Worldwide Gross $263,920,180

Production Gaumont, Pinewood Studios

Also known as

The Fifth Element, El quinto elemento, Peti element, Das fünfte Element, Det femte element, Le Cinquième Élément, O Quinto Elemento, Пятый элемент, 第五元素, Al cincilea element, Az ötödik elem, Beshinchi element, Beşinci element, Beşinci Güç, Det femte elementet, El cinquè element, Het vijfde element, Il quinto elemento, Nhân Tố Thứ 5, O 5º Elemento, Pátý element, Penktasis elementas, Piaty element, Piąty element, Piektais elements, Puuttuva tekijä, The 5th Element, The Fifth Element - puuttuva tekijä, To pempto stoiheio, Viies element, Το πέμπτο στοιχείο, Бесінші элемент, П'ятий елемент, Пети елемент, Петият елемент, पाँचवा तत्व, 제5원소, フィフス・エレメント, 第5元素