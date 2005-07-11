Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Island
7.1
Kinoafisha Films The Island
7.1

The Island

, 2005
The Island
USA / Drama, Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of The Island
7.1

Cast

Ewan McGregor
Ewan McGregor
Tom Lincoln
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Sarah Jordan
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Albert Laurent
Sean Bean
Sean Bean
Dr. Bernard Merrick
Kevin Daniels
Kevin Daniels
Jamie McBride
Don Michael Paul
Ethan Phillips
Ethan Phillips
Jones Three Echo
Michael Clarke Duncan
Michael Clarke Duncan
Jamal Starkweather
Steve Buscemi
Steve Buscemi
James McCord
Svetlana Efremova
Svetlana Efremova
Brian Stepanek
Brian Stepanek
Gandu Three Echo
Director Michael Bay
Writer Alex Kurtzman, Roberto Orci, Caspian Tredwell-Owen
Composer Steve Jablonsky
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2005
Online premiere 11 January 2022
World premiere 11 July 2005
Release date
11 August 2005 Russia КароПрокат 12+
11 August 2005 Argentina
28 July 2005 Australia
4 August 2005 Austria
10 August 2005 Belarus
17 August 2005 Belgium
5 August 2005 Brazil
12 August 2005 Bulgaria
11 August 2005 Chile
1 September 2005 Czechia
19 August 2005 Denmark
24 August 2005 Egypt
26 August 2005 Estonia
19 August 2005 Finland
17 August 2005 France
15 September 2005 Georgia
4 August 2005 Germany
12 August 2005 Great Britain
26 August 2005 Greece
28 July 2005 Hong Kong
1 September 2005 Hungary
5 August 2005 Iceland
28 July 2005 India
21 July 2005 Indonesia
12 August 2005 Ireland
11 August 2005 Israel
26 August 2005 Italy
23 July 2005 Japan
10 August 2005 Kazakhstan
3 August 2005 Kuwait
15 September 2005 Lebanon
19 August 2005 Lithuania
29 July 2005 Luxembourg
21 July 2005 Malaysia
12 August 2005 Mexico
11 August 2005 Netherlands
21 July 2005 New Zealand
5 August 2005 Norway
12 August 2005 Panama
21 July 2005 Philippines
2 September 2005 Poland
18 August 2005 Portugal
21 July 2005 Singapore
1 September 2005 Slovakia
12 August 2005 South Africa
21 July 2005 South Korea
5 August 2005 Spain
26 August 2005 Sweden
4 August 2005 Switzerland
21 July 2005 Taiwan
21 July 2005 Thailand
2 September 2005 Turkey
3 August 2005 UAE
22 July 2005 USA
10 August 2005 Ukraine
12 August 2005 Uruguay
19 August 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $126,000,000
Worldwide Gross $162,949,164
Production Dreamworks Pictures, Warner Bros., Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
The Island, La isla, A Ilha, Die Insel, Ostrov, Otok, Sala, A sziget, Ada, Đảo Vô Hình, Jazireh, Kundzuli, L'île, L'illa, Ostrvo, Oстровът, Saar, To nisi, Wyspa, Το νησί, Острів, Остров, アイランド, 絕地再生, Die Insel - The Island, 謊島叛變

Film rating

7.1
Rate 36 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1752 In the Drama genre  784 In the Thriller genre  325 In the Sci-Fi genre  228 In films of USA  1072 In films of 2005  31
Updated 5 September 2023
Listen to the
soundtrack The Island

Quotes

Lincoln Six-Echo What's "God"?
McCord Well, you know, when you want something really bad and you close your eyes and you wish for it? God's the guy that ignores you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Island

The Signal
The Signal Sci-Fi, Thriller
2014, USA
6.0
Absolon
Absolon Action, Sci-Fi, Thriller
2003, Canada / Great Britain
4.0
Logan's Run
Logan's Run Romantic, Drama, Adventure, Sci-Fi
1976, USA
6.0
If You Were the Last
If You Were the Last Comedy, Romantic, Sci-Fi
2023, USA
6.0
Equals
Equals Drama, Sci-Fi
2015, USA
6.0
Armageddon
Armageddon Thriller, Drama, Sci-Fi, Romantic, Action, Catastrophe
1998, USA
7.0
Ghost in the Shell
Ghost in the Shell Crime, Drama, Sci-Fi, Action
2017, USA
7.0
Upside Down
Upside Down Drama, Romantic
2012, Canada / France
6.0
Total Recall
Total Recall Adventure, Thriller, Action, Sci-Fi
2012, USA
6.0
Repo Men
Repo Men Sci-Fi, Thriller
2010, USA
6.0
The Adjustment Bureau
The Adjustment Bureau Sci-Fi, Romantic
2010, USA
7.0
Surrogates
Surrogates Thriller, Sci-Fi, Action
2009, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more