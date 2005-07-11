Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 12 minutes
Production year
2005
Online premiere
11 January 2022
World premiere
11 July 2005
Release date
11 August 2005
Russia
КароПрокат 12+
11 August 2005
Argentina
28 July 2005
Australia
4 August 2005
Austria
10 August 2005
Belarus
17 August 2005
Belgium
5 August 2005
Brazil
12 August 2005
Bulgaria
11 August 2005
Chile
1 September 2005
Czechia
19 August 2005
Denmark
24 August 2005
Egypt
26 August 2005
Estonia
19 August 2005
Finland
17 August 2005
France
15 September 2005
Georgia
4 August 2005
Germany
12 August 2005
Great Britain
26 August 2005
Greece
28 July 2005
Hong Kong
1 September 2005
Hungary
5 August 2005
Iceland
28 July 2005
India
21 July 2005
Indonesia
12 August 2005
Ireland
11 August 2005
Israel
26 August 2005
Italy
23 July 2005
Japan
10 August 2005
Kazakhstan
3 August 2005
Kuwait
15 September 2005
Lebanon
19 August 2005
Lithuania
29 July 2005
Luxembourg
21 July 2005
Malaysia
12 August 2005
Mexico
11 August 2005
Netherlands
21 July 2005
New Zealand
5 August 2005
Norway
12 August 2005
Panama
21 July 2005
Philippines
2 September 2005
Poland
18 August 2005
Portugal
21 July 2005
Singapore
1 September 2005
Slovakia
12 August 2005
South Africa
21 July 2005
South Korea
5 August 2005
Spain
26 August 2005
Sweden
4 August 2005
Switzerland
21 July 2005
Taiwan
21 July 2005
Thailand
2 September 2005
Turkey
3 August 2005
UAE
22 July 2005
USA
10 August 2005
Ukraine
12 August 2005
Uruguay
19 August 2005
Venezuela
MPAA
PG-13
Budget
$126,000,000
Worldwide Gross
$162,949,164
Production
Dreamworks Pictures, Warner Bros., Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
The Island, La isla, A Ilha, Die Insel, Ostrov, Otok, Sala, A sziget, Ada, Đảo Vô Hình, Jazireh, Kundzuli, L'île, L'illa, Ostrvo, Oстровът, Saar, To nisi, Wyspa, Το νησί, Острів, Остров, アイランド, 絕地再生, Die Insel - The Island, 謊島叛變
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