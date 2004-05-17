The Day After Tomorrow

, 2004
The Day After Tomorrow
USA / Thriller, Action, Sci-Fi, Drama, Catastrophe / 18+
Cast

Dennis Quaid
Jake Gyllenhaal
Emmy Rossum
Arjay Smith
Tamlyn Tomita
Sela Ward
Sela Ward
Director Roland Emmerich
Writer Jeffrey Nachmanoff, Roland Emmerich
Composer Harald Kloser
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2004
Online premiere 8 September 2024
World premiere 17 May 2004
Release date
27 May 2004 Russia 12+
27 May 2004 Argentina
27 May 2004 Australia
27 May 2004 Austria
26 May 2004 Bahrain
26 May 2004 Belarus
26 May 2004 Belgium
27 May 2004 Bolivia
28 May 2004 Brazil
28 May 2004 Bulgaria
28 May 2004 Canada
28 May 2004 Chile
28 May 2004 China
27 May 2004 Colombia
27 May 2004 Croatia
27 May 2004 Czechia
28 May 2004 Denmark
27 May 2004 Dominican Republic
28 May 2004 Ecuador
26 May 2004 Egypt
28 May 2004 Estonia
28 May 2004 Finland
26 May 2004 France
27 May 2004 Germany
27 May 2004 Great Britain
28 May 2004 Greece
28 May 2004 Guatemala
27 May 2004 Hong Kong
27 May 2004 Hungary
26 May 2004 Iceland
28 May 2004 India
26 May 2004 Indonesia
28 May 2004 Ireland
26 May 2004 Israel
28 May 2004 Italy
27 May 2004 Jamaica
5 June 2004 Japan
28 May 2004 Kazakhstan
26 May 2004 Kuwait
28 May 2004 Latvia
27 May 2004 Lebanon
28 May 2004 Lithuania
27 May 2004 Malaysia
28 May 2004 Mexico
27 May 2004 Netherlands
27 May 2004 New Zealand
28 May 2004 Norway
28 May 2004 Panama
28 May 2004 Paraguay
27 May 2004 Peru
26 May 2004 Philippines
28 May 2004 Poland
27 May 2004 Portugal
27 May 2004 Puerto Rico
28 May 2004 Romania
27 May 2004 Serbia
27 May 2004 Singapore
27 May 2004 Slovakia
27 May 2004 Slovenia
28 May 2004 South Africa
3 June 2004 South Korea
28 May 2004 Spain
27 May 2004 Sweden
28 May 2004 Switzerland
28 May 2004 Taiwan
28 May 2004 Thailand
28 May 2004 Trinidad and Tobago
28 May 2004 Turkey
26 May 2004 UAE
28 May 2004 USA
26 May 2004 Ukraine
28 May 2004 Uruguay
28 May 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $552,639,571
Production Twentieth Century Fox, Centropolis Entertainment, Lionsgate
Also known as
The Day After Tomorrow, El día después de mañana, O Dia Depois de Amanhã, Послезавтра, Dan po jutrisnjem, Dan poslije sutra, Day After Tomorrow, Deň po tom, Den poté, Diena pēc rītdienas, Diena po rytojaus, El dia de demà, El día de mañana, Ertadan keyin, Holnapután, Le jour d'après, Meta tin epomeni mera, Ngày Kinh Hoàng, Päev pärast homset, Pojutrze, Sabahdan sonra, The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, Tomorrow, Unde vei fi poimâine?, Yarından Sonra, Ziua de poimâine, Μετά την επόμενη μέρα, Бүрсігүні, Дан после сутра, Післязавтра, След утрешния ден, 투모로우, デイ・アフター・トゥモロー, 后天, 明天過後, 明日之後

Film rating

7.2
Rate 73 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1547 In the Thriller genre  287 In the Action genre  337 In the Sci-Fi genre  192 In the Drama genre  705 In the Catastrophe genre  5 In films of USA  944 In films of 2004  29

Quotes

Jack Hall [on Sam failing calculus] I'm not angry. I'm disappointed.
Sam Hall Do you wanna hear my side of it?
Jack Hall Sam, how can there be two sides?
Sam Hall Hey, look, I got every question right on the final and the only reason why Mr. Spengler failed me was because I didn't write out the solutions.
Jack Hall Why not?
Sam Hall I do them in my head.
Jack Hall Did you tell him that?
Sam Hall I did. He didn't believe me. He said if he couldn't do them in his head then I must be cheating.
Jack Hall Well, that's ridiculous! How can he fail you for being smarter than he is?
Sam Hall That's what I said.
Jack Hall [smirks] You did? How'd he take it?
Sam Hall He flunked me, remember?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

