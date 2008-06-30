Mamma Mia!
Mamma Mia!
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2008
Online premiere
1 September 2022
World premiere
30 June 2008
Release date
|18 September 2008
|Russia
| UPI
|16+
|21 August 2008
|Argentina
|
|
|10 July 2008
|Australia
|
|
|18 July 2008
|Austria
|
|
|18 September 2008
|Belarus
|
|
|10 September 2008
|Belgium
|
|
|2 July 2008
|Brazil
|
|
|5 September 2008
|Bulgaria
|
|
|17 July 2008
|Canada
|
|
|16 October 2008
|Chile
|
|
|22 August 2008
|Colombia
|
|
|7 August 2008
|Czechia
|
|
|11 July 2008
|Denmark
|
|
|15 October 2008
|Egypt
|
|
|6 June 2018
|Estonia
|
|L
|18 July 2008
|Finland
|
|
|10 September 2008
|France
|
|
|16 July 2008
|Germany
|
|
|10 July 2008
|Great Britain
|
|
|3 July 2008
|Greece
|
|
|11 September 2008
|Hong Kong
|
|
|17 July 2008
|Hungary
|
|
|9 July 2008
|Iceland
|
|
|12 September 2008
|India
|
|
|19 September 2008
|Indonesia
|
|
|11 July 2008
|Ireland
|
|PG
|31 July 2008
|Israel
|
|
|3 October 2008
|Italy
|
|
|30 January 2009
|Japan
|
|
|18 September 2008
|Kazakhstan
|
|
|10 July 2008
|Kuwait
|
|
|17 August 2024
|Latvia
|
|N12
|18 September 2008
|Malaysia
|
|
|29 August 2008
|Mexico
|
|
|17 July 2008
|Netherlands
|
|
|10 July 2008
|New Zealand
|
|M
|10 July 2008
|Norway
|
|
|19 September 2008
|Panama
|
|
|16 October 2008
|Peru
|
|
|10 July 2008
|Philippines
|
|
|29 August 2008
|Poland
|
|
|4 September 2008
|Portugal
|
|
|5 September 2008
|Romania
|
|
|18 September 2008
|Singapore
|
|
|4 September 2008
|Slovakia
|
|
|4 September 2008
|Slovenia
|
|
|29 August 2008
|South Africa
|
|
|3 September 2008
|South Korea
|
|
|8 August 2008
|Spain
|
|
|11 July 2008
|Sweden
|
|
|3 October 2008
|Switzerland
|
|
|23 August 2008
|Taiwan, Province of China
|
|
|28 August 2008
|Thailand
|
|
|18 July 2008
|Turkey
|
|
|10 July 2008
|UAE
|
|
|18 July 2008
|USA
|
|
|18 September 2008
|Ukraine
|
|
|3 October 2008
|Uruguay
|
|
|24 October 2008
|Venezuela
|
|
|12 September 2008
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$52,000,000
Worldwide Gross
$706,681,729
Production
Universal Pictures, Relativity Media, Littlestar
Also known as
Mamma Mia!, Mamma Mia! The Movie, Mama Mia!, Mamma Mia, Mamma Mía, Mamma Mia! - I tainia, Mamma Mia! - La película, Mamma Mia! - Η ταινία, Mamma Mia! DZIEDAM LĪDZI, Mamma Mia! Giai Điệu Hạnh Phúc, Mamma Mia! Le Film, Mamma mia!: La película, Мамма міа!, マンマ・ミーア！, 妈妈咪呀, 媽媽咪呀！
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения… Read more…
По-моему замечательный фильм, все песни отлично… Read more…