Mamma Mia!

Mamma Mia!

Mamma Mia! 18+
Mamma Mia! - trailer in russian
Mamma Mia!  trailer in russian
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2008
Online premiere 1 September 2022
World premiere 30 June 2008
Release date
18 September 2008 Russia UPI 16+
21 August 2008 Argentina
10 July 2008 Australia
18 July 2008 Austria
18 September 2008 Belarus
10 September 2008 Belgium
2 July 2008 Brazil
5 September 2008 Bulgaria
17 July 2008 Canada
16 October 2008 Chile
22 August 2008 Colombia
7 August 2008 Czechia
11 July 2008 Denmark
15 October 2008 Egypt
6 June 2018 Estonia L
18 July 2008 Finland
10 September 2008 France
16 July 2008 Germany
10 July 2008 Great Britain
3 July 2008 Greece
11 September 2008 Hong Kong
17 July 2008 Hungary
9 July 2008 Iceland
12 September 2008 India
19 September 2008 Indonesia
11 July 2008 Ireland PG
31 July 2008 Israel
3 October 2008 Italy
30 January 2009 Japan
18 September 2008 Kazakhstan
10 July 2008 Kuwait
17 August 2024 Latvia N12
18 September 2008 Malaysia
29 August 2008 Mexico
17 July 2008 Netherlands
10 July 2008 New Zealand M
10 July 2008 Norway
19 September 2008 Panama
16 October 2008 Peru
10 July 2008 Philippines
29 August 2008 Poland
4 September 2008 Portugal
5 September 2008 Romania
18 September 2008 Singapore
4 September 2008 Slovakia
4 September 2008 Slovenia
29 August 2008 South Africa
3 September 2008 South Korea
8 August 2008 Spain
11 July 2008 Sweden
3 October 2008 Switzerland
23 August 2008 Taiwan, Province of China
28 August 2008 Thailand
18 July 2008 Turkey
10 July 2008 UAE
18 July 2008 USA
18 September 2008 Ukraine
3 October 2008 Uruguay
24 October 2008 Venezuela
12 September 2008 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $706,681,729
Production Universal Pictures, Relativity Media, Littlestar
Also known as
Mamma Mia!, Mamma Mia! The Movie, Mama Mia!, Mamma Mia, Mamma Mía, Mamma Mia! - I tainia, Mamma Mia! - La película, Mamma Mia! - Η ταινία, Mamma Mia! DZIEDAM LĪDZI, Mamma Mia! Giai Điệu Hạnh Phúc, Mamma Mia! Le Film, Mamma mia!: La película, Мамма міа!, マンマ・ミーア！, 妈妈咪呀, 媽媽咪呀！
Director
Phyllida Lloyd
Cast
Meryl Streep
Meryl Streep
Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Colin Firth
Colin Firth
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Dominic Cooper
Dominic Cooper
Cast and Crew
Film rating

7.1
Rate 174 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1696 In the Comedy genre  409 In the Romantic genre  228 In the Musical genre  73 In films of Great Britain  142 In films of USA  1041
Film Reviews
Владимир75 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/10/2008 - 23:54:05
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения… Read more…
Atemi 2 April 2015, 12:51
Не знаю, что народ ожидал от этого фильма, что начинает писать, что это фейк и на троечку..
По-моему замечательный фильм, все песни отлично… Read more…
Write review
Film Trailers
Mamma Mia! - trailer in russian
Mamma Mia! Trailer in russian
Mamma Mia! - the winner takes it all
Mamma Mia! The winner takes it all
Listen to the
soundtrack Mamma Mia!
Stills
