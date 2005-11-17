Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rent
Poster of Rent
Poster of Rent
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Rent

Rent

Rent 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2005
Online premiere 12 April 2006
World premiere 17 November 2005
Release date
23 November 2005 Russia 16+
2 March 2006 Australia
12 April 2006 France
13 April 2006 Germany
7 April 2006 Great Britain
7 April 2006 Ireland 15A
21 April 2006 Italy
23 November 2005 Kazakhstan
18 January 2007 South Korea
11 July 2006 Spain 18
24 February 2006 Sweden
17 November 2005 USA
23 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $31,670,620
Production Rent Productions LLC, 1492 Pictures, Revolution Studios
Also known as
Rent, Rent: Vidas extremas, Bohém élet, Bohémi, Bohémové, Bohémovia, Ejaareh, Najamnina, Nuoma, Rent: Los bohemios, Rent: Những Người Bạn, Rent: Os Boêmios, Rent/レント, Stanarina, Viaţă de boem, Όνειρα και φιλοδοξίες, Богема, Наем, رينت, 吉屋出租, 吉屋出租電影版
Director
Chris Columbus
Chris Columbus
Cast
Adam Pascal
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Jesse L. Martin
Jesse L. Martin
Wilson Jermaine Heredia
Idina Menzel
Idina Menzel
Cast and Crew
Similar films for Rent
Tick, Tick... Boom! 7.8
Tick, Tick... Boom! (2021)
In the Heights 7.1
In the Heights (2021)
The Last Five Years 5.7
The Last Five Years (2014)
Les Misérables 7.6
Les Misérables (2012)
Freedom Riders 7.9
Freedom Riders (2010)
Hairspray 6.8
Hairspray (2007)
Across the Universe 7.3
Across the Universe (2007)
The Phantom of the Opera 7.4
The Phantom of the Opera (2004)
Chicago 7.0
Chicago (2002)
Moulin Rouge! 7.4
Moulin Rouge! (2001)
The Rocky Horror Picture Show 7.4
The Rocky Horror Picture Show (1975)
Bicentennial Man 6.9
Bicentennial Man (1999)

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mimi It's right that today's Halloween. It was Angel's favorite holiday. I knew we'd hit it off the moment we met. There was this skinhead that was harassing her... and she walked right up to him and said, "I'm more of a man than you'll ever be - and more of a woman than you'll ever get."
Listen to the
soundtrack Rent
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more