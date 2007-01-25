Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Poster of Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 18+
Напомним о выходе в прокат
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - trailer 2
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2007
Online premiere 23 January 2008
World premiere 25 January 2007
Release date
10 April 2008 Russia КАРО Премьер 18+
24 January 2008 Australia
10 April 2008 Belarus
20 February 2008 Brazil
21 December 2007 Canada
1 February 2008 Denmark
15 February 2008 Estonia
23 January 2008 France
20 February 2008 Germany
25 January 2008 Great Britain
21 February 2008 Hungary
25 January 2007 Ireland
19 January 2008 Japan
10 April 2008 Kazakhstan
29 February 2008 Lithuania
8 February 2008 Mexico
7 February 2008 Netherlands
22 February 2008 Norway
21 February 2008 Poland
31 January 2008 Portugal
17 January 2008 South Korea 18
15 February 2008 Spain 12
27 November 2020 Taiwan
20 December 2007 USA
10 April 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $153,384,272
Production Dreamworks Pictures, Warner Bros., Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet, Sweeney Todd, Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis, Svynis Todas: demoniškasis Flyto gatvės kirpėjas, Sweeney Todd - A Fleet Street démoni borbélya, Sweeney Todd - Demonbarbereren fra Fleet Street, Sweeney Todd - El barbero demoníaco de la calle Fleet, Sweeney Todd - Fleet Streetin paholaisparturi, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, Sweeney Todd - O fonikos koureas tis odou Fleet, Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, Sweeney Todd: Barbierul diabolic din Fleet Street, Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street, Sweeney Todd: Dábelský holic z Fleet Street, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Sweeney Todd: Đavolji brijač Fleet Streeta, Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street, Sweeney Todd: Den djævelske barber fra Fleet Street, Sweeney Todd: Der teuflische Barbier aus der Fleet Street, Sweeney Todd: Diabolský holič z Fleet Street, Sweeney Todd: El barber diabòlic del carrer Fleet, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet, Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi, Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajaja, Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet, Sweeney Todd: Hudicev brivec, Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street, Sweeney Todd: Ο φονικός κουρέας της οδού Φλιτ, Свини Тод: Паклени берберин из улице Флит, Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт, Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, Суінні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт, スウィーニー・トッド　フリート街の悪魔の理髪師, 理发师陶德, 瘋狂理髮師：倫敦首席惡魔剃刀手, 魔街理髮師
Director
Tim Burton
Tim Burton
Cast
Johnny Depp
Johnny Depp
Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Alan Rickman
Alan Rickman
Timothy Spall
Timothy Spall
Jayne Wisener
Cast and Crew
Similar films for Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Sleepy Hollow 7.8
Sleepy Hollow (1999)
The Phantom of the Opera 7.4
The Phantom of the Opera (2004)
From Hell 7.0
From Hell (2001)
Edward Scissorhands 7.9
Edward Scissorhands (1990)
Repo! The Genetic Opera! 7.0
Repo! The Genetic Opera! (2008)
L'Auberge rouge 6.7
L'Auberge rouge (2007)
Perfume: The Story of a Murderer 7.7
Perfume: The Story of a Murderer (2006)
Corpse Bride 7.7
Corpse Bride (2005)
The Crow 7.6
The Crow (1994)
Delicatessen 7.2
Delicatessen (1991)
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 6.5
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (1936)
Dark Shadows 6.9
Dark Shadows (2012)

Film rating

7.6
Rate 109 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  802
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Aniti 2 April 2015, 12:51
Посмотрела фильм сегодня , на большом экране с субтитрами. Просто здоровский фильм . впечатляет . Отличные актеры , ДЖонни великолепен как всегда а… Read more…
Quotes
Sweeney Todd [sung] They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Lovett, tell you why! Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. There's the one staying put in his proper place and one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs Lovett! Look at you! No, we all deserve to die... Even you, Mrs Lovett, even I! Because the lives of the wicked should be made brief. For the rest of us death will be a relief. We all deserve to die... And I'll never see Johanna, no I'll never hug my girl to me... FINISHED!
Film Trailers All trailers
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - trailer 2
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Trailer 2
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - fragment #1
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Fragment #1
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more