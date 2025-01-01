Menu
Title Year Date Host
MTV Movie + TV Awards 2024 2024 Drew Barrymore
MTV Movie + TV Awards 2023 2023 7 May 2023  
MTV Movie + TV Awards 2022 2022 6 June 2022  
MTV Movie + TV Awards 2021 2021 17 May 2021  
MTV Movie + TV Awards 2019 2019 17 June 2019 Zachary Levi
MTV Movie + TV Awards 2018 2018 18 June 2018 Tiffany Haddish
MTV Movie + TV Awards 2017 2017 7 May 2017 Adam DeVine
MTV Movie + TV Awards 2016 2016 9 April 2016 ,
MTV Movie + TV Awards 2015 2015 12 April 2015 Amy Beth Schumer
MTV Movie + TV Awards 2014 2014 13 April 2014 Conan O'Brien
MTV Movie + TV Awards 2013 2013 14 April 2013 Rebel Wilson
MTV Movie + TV Awards 2012 2012 3 June 2012 Russell Brand
MTV Movie + TV Awards 2011 2011 5 June 2011 Jason Sudeikis
MTV Movie + TV Awards 2010 2010 6 June 2010 Aziz Ansari
MTV Movie + TV Awards 2009 2009 31 May 2009 Andy Samberg
MTV Movie + TV Awards 2008 2008 1 June 2008 Mike Myers
MTV Movie + TV Awards 2007 2007 3 June 2007 Sarah Silverman
MTV Movie + TV Awards 2006 2006 8 June 2006
MTV Movie + TV Awards 2005 2005 4 June 2005 Jimmy Fallon
MTV Movie + TV Awards 2004 2004 5 June 2004 Lindsay Lohan
MTV Movie + TV Awards 2003 2003 31 May 2003 Seann William Scott,
MTV Movie + TV Awards 2002 2002 1 June 2002 Jack Black, Sarah Michelle Gellar
MTV Movie + TV Awards 2001 2001 2 June 2001 Kirsten Dunst, Jimmy Fallon
MTV Movie + TV Awards 2000 2000 3 June 2000 Sarah Jessica Parker
MTV Movie + TV Awards 1999 1999 5 June 1999 Lisa Kudrow
MTV Movie + TV Awards 1998 1998 30 May 1998 Samuel L. Jackson
MTV Movie + TV Awards 1997 1997 10 June 1997 Mike Myers
MTV Movie + TV Awards 1996 1996 8 June 1996 , Janeane Garofalo
MTV Movie + TV Awards 1995 1995 10 June 1995
MTV Movie + TV Awards 1994 1994 4 June 1994
MTV Movie + TV Awards 1993 1993 13 July 1993 Eddie Murphy
MTV Movie + TV Awards 1992 1992 10 June 1992 Dennis Miller
