|Title
|Year
|Date
|Host
|MTV Movie + TV Awards 2024
|2024
|Drew Barrymore
|MTV Movie + TV Awards 2023
|2023
|7 May 2023
|MTV Movie + TV Awards 2022
|2022
|6 June 2022
|MTV Movie + TV Awards 2021
|2021
|17 May 2021
|MTV Movie + TV Awards 2019
|2019
|17 June 2019
|Zachary Levi
|MTV Movie + TV Awards 2018
|2018
|18 June 2018
|Tiffany Haddish
|MTV Movie + TV Awards 2017
|2017
|7 May 2017
|Adam DeVine
|MTV Movie + TV Awards 2016
|2016
|9 April 2016
|,
|MTV Movie + TV Awards 2015
|2015
|12 April 2015
|Amy Beth Schumer
|MTV Movie + TV Awards 2014
|2014
|13 April 2014
|Conan O'Brien
|MTV Movie + TV Awards 2013
|2013
|14 April 2013
|Rebel Wilson
|MTV Movie + TV Awards 2012
|2012
|3 June 2012
|Russell Brand
|MTV Movie + TV Awards 2011
|2011
|5 June 2011
|Jason Sudeikis
|MTV Movie + TV Awards 2010
|2010
|6 June 2010
|Aziz Ansari
|MTV Movie + TV Awards 2009
|2009
|31 May 2009
|Andy Samberg
|MTV Movie + TV Awards 2008
|2008
|1 June 2008
|Mike Myers
|MTV Movie + TV Awards 2007
|2007
|3 June 2007
|Sarah Silverman
|MTV Movie + TV Awards 2006
|2006
|8 June 2006
|MTV Movie + TV Awards 2005
|2005
|4 June 2005
|Jimmy Fallon
|MTV Movie + TV Awards 2004
|2004
|5 June 2004
|Lindsay Lohan
|MTV Movie + TV Awards 2003
|2003
|31 May 2003
|Seann William Scott,
|MTV Movie + TV Awards 2002
|2002
|1 June 2002
|Jack Black, Sarah Michelle Gellar
|MTV Movie + TV Awards 2001
|2001
|2 June 2001
|Kirsten Dunst, Jimmy Fallon
|MTV Movie + TV Awards 2000
|2000
|3 June 2000
|Sarah Jessica Parker
|MTV Movie + TV Awards 1999
|1999
|5 June 1999
|Lisa Kudrow
|MTV Movie + TV Awards 1998
|1998
|30 May 1998
|Samuel L. Jackson
|MTV Movie + TV Awards 1997
|1997
|10 June 1997
|Mike Myers
|MTV Movie + TV Awards 1996
|1996
|8 June 1996
|, Janeane Garofalo
|MTV Movie + TV Awards 1995
|1995
|10 June 1995
|MTV Movie + TV Awards 1994
|1994
|4 June 1994
|MTV Movie + TV Awards 1993
|1993
|13 July 1993
|Eddie Murphy
|MTV Movie + TV Awards 1992
|1992
|10 June 1992
|Dennis Miller