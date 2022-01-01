Боевик – это едва ли не самый популярный сегодня в Голливуде жанр: фильмы, в которых нет хотя бы парочки по-настоящему «заряженных» экшн-сцен, можно перечислить буквально на пальцах. Киноафиша.info представляет список лучших и самых ожидаемых зарубежных (голливудских и европейских) боевиков 2017 года – в нашем рейтинге нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список лучших новых отечественных боевиков с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь.

Выбор редакции: топ 10 самых ожидаемых боевиков 2017 года

Три Икса: Мировое господство

Дата премьеры в России: 19 января 2017

В главных ролях: Вин Дизель, Сэмюэл Л. Джексон, Конор МакГрегор, Тони Джа, Дипика Падуконе, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Донни Ен

Одним из первых представителей жанра голливудских боевиков в 2017 году оказался долгожданный «камбэк» франшизы Вина Дизеля «Три Икса» - актер ненадолго взял паузу от съемок очередного «Форсажа» и «перезапустил» франшизу о Ксандере Кейдже, собрав, к тому же, множество знаменитостей в актерском составе – от «ветерана» франшизы Сэмюэла Л. Джексона до звездных новичков Нины Добрев и Руби Роуз. Экшн-сцен и «взрывных» кадров боя в «Три Икса: Мировое господство» более чем достаточно – ведь Ксандеру Кейджу предстоит в очередной раз спасать мир, причем как от чужих, так и от своих.

Дублированный трейлер на русском языке:

Джон Уик 2

Дата премьеры в России: 9 февраля 2017

В главных ролях: Киану Ривз, Бриджет Мойнэхэн, Руби Роуз, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШейн, Джон Легуизамо, Коммон, Лэнс Реддик, Томас Садоски

Хотя Киану Ривз еще несколько лет назад отметил полувековой юбилей, звезда «Матрицы» продолжает радовать своих поклонников новыми боевиками – и, в том числе, продолжением весьма удачно выступившего в прокате «Джона Уика». В сиквеле, который оказался одним из самых ожидаемых боевиков 2017 года, герою Киану Ривза предстоит вновь доказывать свое мастерство обращения с оружием – на этот раз для того, чтобы противостоять самому опасному киллеру в мире.

Дублированный трейлер на русском языке:

Обитель зла: Последняя глава

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

В главных ролях: Милла Йовович, Иэн Глен, Руби Роуз, Эли Лартер, Оуэн Мэкен, Шон Робертс, Уильям Леви

«Обитель зла: Последняя глава» занимает одно из первых мест в списке самых ожидаемых фильмов 2017 года – как минимум потому, что шестой по счету фильм с Миллой Йовович в главной роли официально стал для франшизы последним, и «Последняя глава» заставляет зрителей навсегда попрощаться с любимыми героями. В последнем фильме действие развернется там, где когда-то все началось – в самом сердце Ракун-Сити, в Улье, куда Элис отправится, чтобы попытаться вернуть себе сверхспособности и сразиться с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров, чтобы поставить, наконец, точку в этой истории.

Дублированный трейлер на русском языке:

Отпетые напарники

Дата премьеры в России: 23 февраля 2017

В главных ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Светлана Завьялова, Майкл Вонг, Сара Мария Форсберг, Томер Оз

Новый боевик нестареющего Джеки Чана, «Отпетые напарники», что интересно, стартовал в российском прокате буквально за несколько дней до того, как самому актеру наконец-то вручили первый в его карьере «Оскар». В «Отпетых напарниках» Джеки Чан в очередной раз доказывает, что «Оскар» он заслуживает чуть ли не больше отдельных своих голливудских коллег – актер вновь играет полицейского, который сражается с опасной криминальной группировкой, и радует зрителей самостоятельно исполненными зрелищными трюками и боевыми сценами.

Дублированный трейлер на русском языке:

Логан

Дата премьеры в России: 2 марта 2017

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Эрик Ла Салль, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Ричард Э. Грант, Синтия ЛеБланк, Элизабет Родригес

Задолго до появления в прокате в кинотеатрах «Логан» стал одним из самых ожидаемых фильмов 2017 года – и не только потому, что, в отличие от других фильмов франшизы о Людях Икс, получил «взрослый» рейтинг R и был снят как полноценный, жестокий и кровавый боевик. Все дело в том, что в «Логане» Хью Джекман в последний раз в своей карьере сыграл Росомаху – постаревшего, оказавшегося не у дел, постепенно теряющего свою способность к регенерации и к тому же вынужденного ухаживать за престарелым профессором Икс, то и дело впадающим в беспамятство. Из апатии Росомаху «выдергивает» неожиданное появление девочки-мутанта – со способностями, превосходящими способности самого Логана.

Дублированный трейлер на русском языке:

Афера по-английски

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Брендан Глисон, Линдси Маршал, Киллиан Скотт, Рори Киннер, Шон Харрис

Классический британский боевик в стиле лихих криминальных картин Гая Ричи, «Афера по-английски» - это дуэт двух блестящих представителей британского кинематографа, Майкла Фассбендера и Брендана Глисона. Главный герой в исполнении Фассбендера – Чад, талантливый гонщик, который, впрочем, свой талант расходует на то, что работает на своего отца, криминального авторитета, и виртуозно уходит от любой погони. По настоянию отца Чад перед тем, как завязать с карьерой преступника, решается на одно, самое последнее дело – и это оказывается чудовищной ошибкой, которая угрожает жизни самого Чада и всех его близких.

Дублированный трейлер на русском языке:

Призрак в доспехах

Дата премьеры в России: 30 марта 2017

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Сэм Райли, Майкл Питт, Йохан Филип Асбек

О голливудской экранизации манги/аниме «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли мир не устает говорить вот уже больше года подряд – и потому не удивительно, что американский фантастический боевик уверенно занимает место в десятке самых ожидаемых фильмов 2017 года. В «Призраке в доспехах» Скарлетт Йоханссон исполнила роль Макото – девушки-киборга, которая возглавляет элитное подразделение полиции и противостоит могущественному хакеру, который угрожает превратить в хаос виртуальное пространство будущего.

Дублированный трейлер на русском языке:

Форсаж 8

Дата премьеры в России: 13 апреля 2017

В главных ролях: Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Хелен Миррен, Курт Рассел, Ева Мендес, Скотт Иствуд

Долгожданное продолжение франшизы «Форсаж», восьмой по счету фильм (и первый из финальной трилогии, обещанной Вином Дизелем) собрал еще больше звезд, чем раньше – хотя это, казалось бы, было практически невозможно. На этот раз команде Доминика Торрето предстоит объединить усилия, чтобы спасти самого Дома, который пошел против своей семьи и работает на одну из самых женщин на планете и по совместительству королеву киберпреступности в исполнении Шарлиз Терон.

Дублированный трейлер на русском языке:

Темная башня

Дата премьеры в России: 27 июля 2017

В главных ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Фрэн Кранц, Николас Хэмилтон, Су-хён

Балансируя на стыке сразу нескольких разных жанров, «Темная башня» представляет собой одновременно и фантастический боевик, и прямую экранизацию знаменитого цикла Стивена Кинга. В «Темной башне» зрители познакомятся с Роландом Дискейном (Идрис Эльба), который странствует по постапокалиптической земле в поисках мифической Темной Башни, которая поможет ему восстановить равновесие и спасти мир от гибели. Разумеется, миссия Роланда не устраивает таинственного Человека в черном (Мэттью Макконахи)…

Kingsman: Золотое кольцо

Дата премьеры в России: 28 сентября 2017

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Джефф Бриджес, Джулианна Мур, Колин Фёрт, Эдвард Холкрофт, Педро Паскаль, Марк Стронг, Софи Куксон, Винни Джонс

Лихой боевик «Kingsman» получит в 2017 году долгожданное продолжение: Эггзи (Тэрон Эджертон), Мерлин (Марк Стронг) и неожиданно вернувшийся из мертвых герой Колина Ферта вынуждены будут ради спасения мира объединиться с новыми союзниками – представителями аналога «Кингсмэн», американской секретной организации «Стэйтсмэн». Каст сиквела порадует зрителей не только возвращением уже полюбившихся героев, но и появлением множества звездных новичков – в «Kingsman: Золотое кольцо» появятся такие известные голливудские актеры, как Джулианна Мур, Холли Берри, Ченнинг Татум и Джефф Бриджес.