Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ванда/Вижн
Новости
Новости о сериале «Ванда/Вижн»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Ванда/Вижн»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
Написать
24 марта 2023 15:00
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
История трансформации колдуньи из злобной карги в повелительницу тьмы.
Написать
7 марта 2023 10:00
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами.
Написать
22 февраля 2023 18:00
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году
Прощания, много новых злодеев и еще больше новых Пауков – примерно так можно описать новый год у Marvel.
Написать
5 января 2023 12:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака?
Найди своего зодиакального близнеца среди популярных персонажей Marvel.
Написать
29 ноября 2022 18:00
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами
Депрессии, расстройства личности и нервные срывы, которые сделали героев DC и Marvel сильнее.
Написать
11 октября 2022 17:00
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию.
Написать
3 октября 2022 12:00
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel
Быть частью MCU – это не только получать космические гонорары и мегаизвестность, но и добровольно отдавать свою свободу и бороться с менеджментом.
Написать
31 августа 2022 12:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
Написать
12 августа 2022 15:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
Написать
7 июля 2022 12:17
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
Написать
17 июня 2022 18:24
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
Написать
11 мая 2022 12:40
Студия Marvel выпустила новый тизер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Зомби-чародея можно рассмотреть во всех подробностях.
Написать
25 февраля 2022 17:06
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков
Это один из самых ожидаемых сериалов года.
Написать
24 января 2022 15:07
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
Написать
23 декабря 2021 15:47
Антон Долин опубликовал свой список лучших фильмов 2021 года
В десятку также попал мини-сериал Marvel.
Написать
21 декабря 2021 16:59
«Игра в кальмара» и «Лига справедливости» стали самыми обсуждаемыми кинопроектами в Twitter по итогам 2021 года
В списке также присутствует «Шрэк», который в этом году отметил 20-летний юбилей.
Написать
10 декабря 2021 14:53
IMDb опубликовал списки самых лучших фильмов и сериалов 2021 года на основе популярности среди пользователей
В десятку попали «Дюна», новый «Отряд самоубийц», «Игра в кальмара» и сериалы Marvel.
Написать
9 декабря 2021 14:30
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel
Шоу с Джереми Реннером на 40% уступило «Локи».
Написать
30 ноября 2021 15:12
«Ванда/Вижн», «Дюна» и другие проекты получили номинации на «Грэмми»
Церемония награждения пройдет 31 января.
Написать
24 ноября 2021 13:40
Marvel Studios готовит спин-оффы «Ванды/Вижна» и «Соколиного Глаза»
Теперь все официально.
Написать
15 ноября 2021 11:20
Студия Marvel готовит спин-офф «Ванды/Вижна» о героине Кэтрин Хан
Шоураннером станет сценаристка оригинального сериала.
Написать
8 октября 2021 10:16
Сериал «Ванда/Вижн» принес Marvel Studios первые премии «Эмми»
Путь к телевизионной премии для студии оказался гораздо короче, чем к «Оскару».
Написать
13 сентября 2021 15:03
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?»
Увлекательное переосмысление каноничных сюжетов MCU.
Написать
11 августа 2021 18:00
11 сериалов, которые выросли из фильмов
Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
Написать
14 апреля 2021 13:17
Все явные и скрытые отсылки в первых двух эпизодах сериала «Ванда/Вижн»
Связь с киновселенной, намёки на события комиксов и атмосфера классических ситкомов.
Написать
18 января 2021 18:15
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье
Начало года порадует долгожданными премьерами.
Написать
30 декабря 2020 18:50
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667