Ванда/Вижн
Статьи
Статьи о сериале «Ванда/Вижн»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Ванда/Вижн»
Вся информация о сериале
Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца
Продолжения некоторых из них фанаты ждут до сих пор.
Написать
11 июля 2025 19:34
Без камней бесконечности, но на геноцид способны: ИИ вычислил главных злодеев Marvel (топ без Таноса и Галактуса)
Некоторых вы уже видели в кино, других приберегли для 7 и 8 фазы.
2 комментария
3 июня 2025 08:56
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Написать
1 сентября 2024 12:00
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
