«Ведьмак»: Рецензия Киноафиши

29 мая Netflix выпустил первую половину третьего сезона «Ведьмака», адаптацию фэнтези-романов Анджея Сапковского, где Генри Кавилл появляется в образе Геральта в последний раз. Финальные три эпизода должны появиться в онлайн-кинотеатре 27 июля, потому что, по мнению создателей проекта, клиффхэнгеров не существует на стримингах. По аналогии с четвертым сезоном «Очень странных дел» продюсеры решили поделить и еще раз протестировать такой формат. Только даже явный клиффхэнгер в условной середине истории вам не поможет спасти проект.

Netflix заплатите чеканной монетой, а то они так и не смогли нанять хороших сценаристов, потеряли актера главной роли и полностью разочаровали фанатов франшизы. Перед зрителями теперь не Геральт из Ривии, а какой-то фэнтези герой со странным цветом волос для аудитории Disney. Конечно, в онлайн-кинотеатре тоже много примеров с похожим направлением, например «Тень и кость» или же «Судьба: Сага Винкс». Мрачность первого сезона совершенно стерлась с основного лора, а хореография боевых сцен оставляет желать лучшего.

Ведьмак

Конечно, «Ведьмак» от Netflix изначально был принят очень холодно. Кромешная критика публиковалась в любом медиа, но все равно оставалась надежда, так как в главной роли оказался абсолютный фанат творчества Анджея Сапковского и самих видеоигр. В итоге даже Генри Кавилл не выдержал, насколько шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих переписала историю, и просто покинул проект. Скорее всего, если бы он знал заранее, то ушел бы из сериала сразу же после второго сезона.

С первых минут нам предлагают окунуться в повседневную жизнь Геральта, Цири и Йеннифэр в бегах. Они ведут себя как среднестатистическая семья, какая вообще возможна в фэнтези-мире. Геральт только хмыкает, словно герою просто вырезали все диалоги, а дерзость и волевой характер Йеннифер решил уйти и больше не возвращаться. Да, даже Цири не дают должного экранного внимания, а монтажные переходы только ухудшают понимание повествования. Упрощение, линейность и никакого уважения к первоисточнику – это классический подход Netflix, и в результате получается какой-то новый «Однажды в сказке».

Ведьмак

Так, однажды Ведьмака решает предать Лютик, который устраивает непонятные любовные каламбуры на стороне (нет, это вам не вуманайзер-бард, а совершенно другое), Геральт сам теперь убивает всех на своем пути, забывая про «меньшее из зол», и играет в семью. Где здесь лор первоисточника или хотя бы видеоигр – ответа на это нет.

Конечно, неправильно мыслить в такой парадигме, так как это отдельное произведение Лорен Шмидт Хиссрих, но явное изменение канонов в угоду отличной от «Ведьмака» аудитории слишком прямолинейно. Если не удалось захватить сердца фанатов, то лучше нацелиться на зрителей-подростков, которые еще не сильно знакомы с основной историей. Возможность вернуть рейтинги и просмотры сыграли злую шутку с продюсерами, даже сейчас не осознавшими, что выбрали слишком сложную франшизу для адаптации, где фан-база давным-давно сформировалась и они будут критиковать каждую строчку в сценарии и кадр на экране.

Таким образом, «Ведьмак» совершенно не будет понятен поклонникам Геральта из Ривии, которых ждет еще большее разочарование. Зато не знающие его зрители, включающие Netflix просто так по вечерам, будут только в восторге, потому что фэнтези-мир, какие-то непонятные монстры и романтические линии всегда хорошо расслабляют после изнурительного рабочего дня. Генри, как хорошо, что ты все-таки решил уйти!