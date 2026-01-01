Основные места съемок сериала Ведьмак
- Будапешт, Венгрия
- Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
- Эль-Пасо, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
- Роке Нубло, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- Маспаломас, Гран‑Канария, Канарские острова, Испания
- Куэвас-Бланкас, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- Сан-Андрес-и-Саусес, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
- Агаэте, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- Гарафия, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
- Гуайедра, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- замок Вайдахуньяд, Будапешт, Венгрия
- Тамадаба, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
- Студия Arborfield — Лэнгли Коммон Роуд, Баркхэм, Уокингем, Беркшир, Англия, Великобритания
- Беркшир, Англия, Великобритания
- Камбрия, Англия, Великобритания
- Англия, Великобритания
- Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
- Баркхэм, Вокингем, Беркшир, Великобритания
- Уокингем, графство Беркшир, Англия, Великобритания
- Великобритания
- Польша
- Испания
- Озерный край, Камбрия, Англия, Великобритания
- Стэдли-Ройал, Рипон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
- Венгрия
- Рипон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания