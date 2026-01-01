Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ведьмак Места съёмок

Места и даты съемок сериала Ведьмак

Основные места съемок сериала Ведьмак

  • Будапешт, Венгрия
  • Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
  • Эль-Пасо, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
  • Роке Нубло, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • Маспаломас, Гран‑Канария, Канарские острова, Испания
  • Куэвас-Бланкас, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • Сан-Андрес-и-Саусес, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
  • Агаэте, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • Гарафия, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания
  • Гуайедра, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • замок Вайдахуньяд, Будапешт, Венгрия
  • Тамадаба, Гран-Канария, Канарские острова, Испания
  • Студия Arborfield — Лэнгли Коммон Роуд, Баркхэм, Уокингем, Беркшир, Англия, Великобритания
  • Беркшир, Англия, Великобритания
  • Камбрия, Англия, Великобритания
  • Англия, Великобритания
  • Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Баркхэм, Вокингем, Беркшир, Великобритания
  • Уокингем, графство Беркшир, Англия, Великобритания
  • Великобритания
  • Польша
  • Испания
  • Озерный край, Камбрия, Англия, Великобритания
  • Стэдли-Ройал, Рипон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Венгрия
  • Рипон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

замок
Огродзениец, Силезское воеводство, Польша
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Аббатство Фонтейнс, Стадли-Роял, Рипон, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Блиа-Тарн, Озёрный край, Камбрия, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Origo Studios, Будапешт, Венгрия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Френшэмские пруды, Фарнэм, Суррей, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Ходж-Клоуз, Озёрный край, Камбрия, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Ведьмак

  • 4 апреля 2022 - 9 сентября 2022
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это»
Как вообще Сулейман мог на них посмотреть: две худшие наложницы «Великолепного века» — «серая крыска» и истеричка
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше