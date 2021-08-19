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Мими Дивени

Mimi Ndiweni
Мими Дивени
Мими Дивени Mimi Ndiweni
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Дата рождения
31 августа 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Гилфорд , Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Мими Дивени

Мими Дивени появилась на свет 31 августа 1991 года в британском городе Гилфорде в графстве Суррей, где и прошли ранние годы будущей актрисы. Отец Дивени родом из Зимбабве, а мама – чистокровная англичанка.

Мими росла творческим и артистичным ребенком, принимала участие в школьной самодеятельности и активно посещала театральную студию Yvonne Arnaud Mill Street. Закончив общеобразовательное учреждение, Мими стала студенткой Royal Welsh College of Music and Drama в Кардиффе в Уэльсе. После выпуска оттуда в 2013 году Дивени стала играть в театре. Публика графства Уорикшир запомнила Мими в роли Офелии из "Гамлета" и Корделии из "Короля Лира".

Дивени неоднократно получала высокие оценки критиков, а ее имя часто появлялось в английской прессе, в том числе в специализированных театральных изданиях.

В 2015 году Дивени оставила театральные подмостки, отдав предпочтение съемкам в многосерийном проекте "Мистер Селфридж", однако иногда она все-таки участвовала в спектаклях в качестве приглашенной актрисы.

Широкую узнаваемость во всем мире Мими приобрела после роли волшебницы Фрингильи Виго в мини-сериале "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Актриса является активным пользователем социальной сети Instagram, где можно часто увидеть ее фотографии в купальнике, в процессе съемок или с цветами от поклонников. Однако свою личную жизнь Мими не афиширует.

Интересные факты о Мими Дивени
  • В 2012 году Дивени стала лауреатом премии Spotlight за роль Дженны Марблз в постановке "Как заставить парней оставить тебя в покое". Она обошла двадцать претенденток на награду.
  • После выхода первого сезона многосерийного проекта "Ведьмак" некоторые посчитали необоснованным выбор на роль Фрингильи актрисы с темной кожей. Однако образ, воплощенный на экране Мими, уверенно набирает поклонников во всем мире.
  • Мими воспитывал отец, так как ее мать скончалась, когда Мими была еще ребенком. По ее словам, детство, проведенное с отцом, помогло ей при работе над образом Офелии в театре, так как эта героиня тоже росла без матери.
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19 августа 2021 14:45
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