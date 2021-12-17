«Ведьмак»: Рецензия Киноафиши

После многочисленных промо-материалов, которыми щедро делились маркетологи Netflix, выходит и сам сериал про «монстра, который убивает монстров». Некоторые взяли выходной, чтобы провести около 8 часов с любимым шоу, а кто-то этим будет заниматься в выходные и, возможно, даже всю последующую неделю. Оно того уж точно стоит, потому что второй сезон не уступает первому, и даже выводит сериальную вселенную «Ведьмака» на новый уровень.

Геральт из Ривии больше не собирается убегать от судьбы и готов посвятить себя защите Цири. Сначала им надо залечь на дно, а для этого подойдет только одно место - Каэр Морхен, пристанище ведьмаков. Там его встречают братья Эскель, Ламберт, а также практически отец Весемир. Каждый удивляется появлению Цири, но все безмолвно смиряются с выбором Геральта. У Йеннифэр же сложные отношения с судьбой, и пока что девушке трудно сдаться ей.

Снежный покров застилает очертания дороги. Повозку еле тащит за собой худая лошадь, а рядом идущие люди просто хотят найти место для ночлега. Вдали виднеются огоньки в окошках массивного дома, но уже у его двора накатывает гробовая тишина и нечеловеческая атмосфера. Секундой позже упадет снежинка с неба – мгновением после исчезнут и люди с лошадью. Их трупы будут лежать какое-то время теплыми, но потом обязательно их накроет снежным одеялом. Зато тишина осталась…

Ведьмак

Первый сезон «Ведьмака» был всего лишь неким затишьем перед бурей, так как его продолжение сразу вселяет обычный человеческий ужас, после которого ощущаются мурашки по всему телу. За героев тревожно и обидно до такой степени, что у зрителей постепенно разбивается сердце с каждой новой серией. Одиночество пытается напомнить о себе во время любого действия, разрушить иллюзии счастливой жизни и семейной идиллии. Второй сезон вроде бы принято считать немного домашним, где обнажается душа молчаливого Геральта. Его имя постепенно перестает ассоциироваться с чем-то плохим и страшным. Обычные люди все еще думают о ведьмаках как о монстрах, но среди даже такого консервативного населения находится достаточно личностей либеральных взглядов.

Несмотря на всю эту упомянутую выше «одомашненность», бытовую историю Каэр Морхена, родного дома Геральта, продолжение сериала получилось мрачнее первого сезона. С первых минут создается впечатление, что впереди не просто фэнтези, а история с элементами хоррора и триллера. Возможно, зимнее время придает такую контрастность по сравнению с другими сезонами. Вокруг один снег, метель, голые деревья, короткое дневное время, холод и замерзшие трупы, оставшиеся с последних дней осени.

Сюжет в большинстве своем основан на книге «Кровь эльфов», а также на рассказах из «Последнего желания» и «Меча Предназначения». Фанаты творчества Анджея Сапковского и так знают, что их ожидает, но люди, интересующиеся только сериалом, столкнутся с многочисленными сюрпризами и непредсказуемостью действий всех главных героев. Внезапно проснувшиеся отеческие чувства Геральта, история о практически геноциде эльфов, размышления о том, чем отличается человек от других видов и многое другое создают динамику сюжетной линии. Все действующие лица как будто ходят по лезвию ножа или по очень узкому канату и стараются не упасть, не умереть. А тут еще и зима за окном.

Ведьмак

Второй сезон «Ведьмака» понравится всем фанатам предыдущих серий, а поклонники игры и книг смогут посмотреть на Геральта в интерпретации Генри Кавилла совсем по-другому. Теперь его характер больше похож на свою литературную версию, так как в этот раз актеру разрешили чаще ворчать на съемках и следить за аутентичностью и правдивостью истории и самого сценария. Другими словами, продолжение смогут полюбить даже самые жуткие хейтеры.