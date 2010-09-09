Во 2 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира», чтобы раскрыть тайны Локвудов, Елена копается в старых материалах Изабель о местном фольклоре вместе с Алариком и Дэймоном. В лесу Стефан сталкивается с новой угрозой, а Тайлер узнает секрет Мэйсона.