Во 2 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира», чтобы раскрыть тайны Локвудов, Елена копается в старых материалах Изабель о местном фольклоре вместе с Алариком и Дэймоном. В лесу Стефан сталкивается с новой угрозой, а Тайлер узнает секрет Мэйсона.
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