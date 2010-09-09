Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира», игнорируя попытки Елены защитить его, Джереми хочет помочь Дэймону и Аларику, которые пытаются разобраться с Кэтрин. Новая информация о Мэйсоне беспокоит Бонни, и Дэймон использует ее в своих целях.