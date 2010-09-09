Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира», игнорируя попытки Елены защитить его, Джереми хочет помочь Дэймону и Аларику, которые пытаются разобраться с Кэтрин. Новая информация о Мэйсоне беспокоит Бонни, и Дэймон использует ее в своих целях.
Related video
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail