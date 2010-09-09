Во 2 сезоне 14 серии сериала «Дневники вампира» в надежде отдохнуть от происходящего вокруг Елена и Стефан уезжают в дом на озере Гилбертов, но их покой вскоре оказывается нарушен. Дэймон безуспешно пытается вытянуть информацию из Элайджи.
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