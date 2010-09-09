Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дневники вампира» Стефан выпытывает у Кэтрин истинную причину возвращения, но рассказанное о произошедшем в 1864 году его шокирует. Очередная попытка Дэймона разобраться с Мэйсоном выходит боком.