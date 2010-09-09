Во 2 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» дома Елена обнаруживает раненого Джона и Джереми без сознания. После автомобильной аварии Кэролайн оказывается в больнице, а Тайлер находит поддержку в своем неожиданно приехавшем дяде Мэйсоне.
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